Mâu thuẫn từ áp lực kinh tế cận Tết, thanh niên tự đâm thấu gan

Đó là trường hợp bệnh nhân C. (30 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi) nhập viện trong tình trạng sốc mất máu . Theo bệnh sử, trước đó do gia đình có những mâu thuẫn, áp lực xuất phát từ các vấn đề khó khăn về kinh tế trong những ngày cuối năm dẫn đến quan hệ gia đình căng thẳng, trong lúc mất kiểm soát bản thân, anh C. đã dùng dao nhọn, tự đâm vào vùng ngực bụng bên phải của mình.

Hình ảnh camera khi các bác sĩ tiến hành nội soi cầm máu cho bệnh nhân

Ngay lập tức, bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt và có dấu hiệu sốc mất máu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, trên ngực phải của bệnh nhân có một vết dao đâm dài khoảng 2cm.

Sau khi hồi sức, người bệnh đã được tiến hành chụp CT-scan , kết quả cho thấy có một đường dao đâm lệch từ ngực phải xuyên xuống ổ bụng gây thủng gan trái, chảy máu nhiều trong ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu, xuất huyết nội do vết thương gan độ III-IV đang chảy máu.

Qua hội chẩn nhanh, các bác sĩ xác định, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao do tình trạng chảy máu ồ ạt. Ngay lập tức người bệnh được chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã mở ổ bụng khẩn để cầm máu tại vị trí gan bị đâm thủng.

Ê kíp bác sĩ đã nỗ lực can thiệp giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Trong quá trình phẫu thuật ê kíp ghi nhận bệnh nhân bị đứt một nhánh mạch máu và tổn thương nhu mô gan bên trái. Sau 2 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã cầm máu thành công, khâu lại vị trí tổn thương gan giúp bệnh nhân qua nguy kịch.

Theo BS Phan Văn Sơn, khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện, vết thương thấu bụng làm thủng gan gây chảy máu ồ ạt là trường hợp ít gặp nhưng rất nguy hiểm, nếu không được xử lý can thiệp cầm máu kịp thời, nạn nhân sẽ tử vong. Khi có vết thương vùng ngực bụng do dao hay các vật sắc nhọn thì nạn nhân cần được sơ cứu cầm máu ngay lập tức và nhanh chóng đưa đến bệnh viện, để cấp cứu kịp thời.