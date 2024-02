Màu son hiện đang ''lấn át'' son đỏ: Từ idol Kpop đến mỹ nữ K-drama mê mệt không thôi

Vài năm trở lại đây, son đỏ dường như đã ''thất thế'' trước sự trở lại của những tông son hồng điệu đà và nữ tính. Tại Kbiz, son hồng được đông đảo mỹ nhân Hàn ưa chuộng, khiến các idol Kpop đến dàn mỹ nữ K-drama đều mê mệt. Có thể nói, ưu điểm của các tông son hồng chính là mang đến diện mạo nhẹ nhàng, duyên dáng và sành điệu cho chủ nhân. Ngoài ra, chúng còn có thể ''hack tuổi'', giúp chị em trông trẻ hơn hẳn so với việc sử dụng các tông son đậm.

Cùng điểm qua một vài thỏi son hồng được các mỹ nhân Kbiz sử dụng trong thời gian gần đây, biết đâu bạn sẽ tìm được cho mình 1 thỏi son ''chân ái''.

Những ngày vừa qua, thỏi son Chanel được nữ phụ Soo Min trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã khiến giới trẻ Hàn Quốc ''nháo nhào'' săn lùng. Đây là một tông hông khô ánh đất nhẹ. Khi thoa lên môi sẽ tạo cho chị em vẻ thời thượng, sang trong và không kém phần nữ tính. Cụ thể, dòng son này tên là Chanel Rouge Allure Velvet và màu 62 Libre.

Xuất hiện tại sự kiện của Celine vào tháng 12 vừa rồi, Lisa cũng khiến dân tình trầm trồ với layout make up nhẹ nhàng và trong trẻo. Theo đó, cô nàng sử dụng 2 thỏi son đều mang tông hồng là Chanel N°1 De Lip And Cheek Balm Red Camellia màu 02 Healthy Pink và Romand Glasting Color Gloss màu 06. Khi được mix lại với nhau, 2 thỏi son này giúp đôi môi của Lisa thêm căng mọng và thu hút.

Cô nàng Chaewon (Le Sserafim) thường xuất hiện với màu son hồng nhạt và có độ lì trên môi. Thời gian gần đây, nữ idol này dùng thỏi son Make Up For Ever Artist Lip Blush Lipstick màu 200 Flushing Mauve. Đây là một tông son hồng nude nhẹ nhàng, phù hợp với các cô nàng có nước da trắng sáng.

Eunha (Viviz) cũng lăng xê thỏi son bóng của nhà Peripera mang tên Ink Mood Glow Tint màu 19 Cool Dangdaeran. Thỏi son này có sắc hồng đậm hơn nên sẽ giúp làn da thêm trắng sáng và tươi tắn. Son còn có lớp bóng nhẹ để tạo hiệu ứng căng phồng và trẻ hóa cho chủ nhân của nó.

Nếu thích các tông son hồng đậm ánh đỏ, nàng không thể nào bỏ qua gợi ý của Kazuha (Le Sserafim). Theo đó, nữ idol này đã chọn thỏi son Etude Fixing Tint màu Cranberry Plum. Vì được mix giữa tông hồng và chút đỏ nên thỏi son này sẽ mang sắc thai quyến rũ mà vẫn vô cùng dịu nhẹ, đặc biệt là phù hợp với mọi tông da.

Hiện nay, những dòng son dưỡng có màu cũng rất được ưa chuộng. Cô nàng Na Eun đã sử dụng sản phẩm son dưỡng Dasique Fruity Lip Jam màu 09 Rich Jam cho màn xuất hiện ấn tượng của mình. Giá bán của sản phẩm này không quá đắt đỏ, chỉ rơi vào khoảng 200k mà thôi.

Diễn viên Cha Ju Young đã ''pick'' thỏi son Hera Sensual Powder Matte Liquid màu No. 353 Undressed cho layout make up đi sự kiện. No. 353 Undressed cũng là một tông son lý tưởng cho những chị em nào muốn thử nghiệm son hồng mà e ngại không phù hợp với nước da của bản thân.