Mẫu nhí Nguyễn An Nhiên và hành trình tỏa sáng trên sàn catwalk

Bén duyên thời trang từ tấm bé

Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 04/07/2019 và bộc lộ niềm yêu thích thời trang từ khi còn rất nhỏ. Cô bé thích thử nghiệm những bộ trang phục, màu sắc và phong cách khác nhau, thể hiện sự sáng tạo và gu thẩm mỹ tự nhiên. Nhận thấy con gái có năng khiếu, mẹ An Nhiên đã cho bé theo học các lớp mẫu nhí để chỉnh dáng. Lúc này, cô bé như cá gặp nước, từng bước đi trên sàn diễn toát lên sự tự tin và cuốn hút. Người xem không khỏi ngỡ ngàng trước tài năng của một mẫu nhí chỉ mới 5 tuổi.

Ngay từ khi còn nhỏ, An Nhiên đã bộc lộ tài năng nghệ thuật thiên phú

Hiện tại, An Nhiên đang theo học lớp Neptune 3, trường Mầm non Leo De Vinci. Tại đây, cô bé vừa học tập, vừa có môi trường thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Ngoài thời trang, An Nhiên còn bộc lộ tài năng trong nhiều lĩnh vực khác như hội họa và ca hát. Sự hỗ trợ và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là mẹ, đã giúp cô bé có một nền tảng phát triển vững vàng. Gia đình vừa tạo điều kiện để bé theo đuổi đam mê, vừa đảm bảo việc này không ảnh hưởng tới học tập. Chính sự cân bằng này đã giúp nàng mẫu nhí phát triển toàn diện.

An Nhiên tự tin trước ống kính khi đi chụp ảnh mẫu cho nhãn hàng

"Bông hoa nhỏ" rực rỡ trên sàn diễn

Dù mới 5 tuổi, An Nhiên đã tham gia nhiều show diễn thời trang lớn và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Một trong những sự kiện nổi bật nhất trong sự nghiệp nàng mẫu nhí chính là được lựa chọn làm Vedette cho bộ sưu tập Rồng của NTK Nhật Thực tại show "Vũ Khúc Tuổi Thơ". Đây là vai trò quan trọng, đòi hỏi người mẫu phải có kỹ năng catwalk vững vàng, khả năng biểu cảm tốt và tự tin trên sân khấu. An Nhiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi từng bước đi trên sàn diễn đều toát lên thần thái chuyên nghiệp, lôi cuốn mọi ánh nhìn. Màn trình diễn của nàng Vedette đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả.

Cô bé liên tục được "chọn mặt gửi vàng" cho những vị trí quan trọng như Vedette, First Face

Ngày 11/8 vừa qua, An Nhiên tiếp tục tỏa sáng khi đảm nhận vai trò First Face trong bộ sưu tập Nàng Tiên Cá tại show "Giấc Mơ Cổ Tích". First Face đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng đầu tiên cho khán giả về bộ sưu tập. Với lối trình diễn tự tin, ánh mắt cuốn hút và phong cách chuyên nghiệp, An Nhiên đã hoàn toàn chinh phục trái tim của người xem. Những bước đi nhỏ nhắn nhưng lại mang đậm dấu ấn cá nhân, thần thái chuẩn model.

Ngoài ra, An Nhiên đã tham gia nhiều sự kiện thời trang danh tiếng khác, như Tinh Hoa Đất Biển Bình Định, Bday Vincom, Giao Thời của NTK Thạch Linh, Hạ Miên của NTK Như Trần, và Destiny no4 của NTK Trần Thanh Mẫn. Mỗi show diễn đều mang lại cho nàng mẫu nhí những trải nghiệm quý giá, giúp cô bé ngày càng hoàn thiện kỹ năng và phong cách của mình. Đây chính là những yếu tố quan trọng để thành công trong ngành thời trang.

Chinh phục giấc mơ sau sàn catwalk

Trong ngày 24/8 tới đây, tại sự kiện thời trang MT Fashion Show - Fall In Love With Emotion, An Nhiên tiếp tục đảm nhận vai trò vedette trong bộ sưu tập của thương hiệu thời trang Nhiên Kids, do chính cô bé và mẹ sáng lập.

Logo thương hiệu thời trang Nhiên Kids do An Nhiên và mẹ sáng lập.

Đây là cơ hội quan trọng để cô bé thể hiện khả năng trình diễn chuyên nghiệp trước khán giả và giới chuyên môn. Show diễn cũng là bước tiến lớn trong sự nghiệp thời trang của An Nhiên bởi lần này, ngoài vai trò người mẫu, cô bé còn cùng mẹ tạo nên những thiết kế độc đáo.

An Nhiên cùng cô Hồng Linh - Giám đốc MT Group đến dự họp báo chuẩn bị cho MT Fashion Show

Trong tương lai, An Nhiên mong muốn trở thành một NTK thời trang, tiếp tục theo đuổi đam mê được nuôi dưỡng từ nhỏ. Với tài năng, quyết tâm và sự ủng hộ từ gia đình, chắc chắn cô bé sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.