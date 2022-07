“Mặt trời khuyết”: Hung thủ tưởng lộ diện, nhưng Vĩnh (Vũ Đằng) vẫn phải trốn chạy!

Mở đầu tập 2, Mặt trời khuyết cũng hé lộ nhiều mối quan hệ. Chị gái Vĩnh - Trang (Sao Mai) và thiếu úy Hoàng (Lê Nguyên Bảo) vốn là người yêu nhưng lại có chút trắc trở do đặc thù công việc của Hoàng.

Hóa ra Mỹ Phương (Giang Thuý Viên) đã có thai khi Vĩnh (Vũ Đằng) chỉ mới sang Mỹ du học được hai tháng. Khi nghe tin này, Vĩnh một mực phủ nhận đứa bé là của mình. Điều này làm cho Mỹ Phương vô cùng đau đớn, vậy nên sau khi sinh con, Mỹ Phương đã âm thầm bỏ đi không một dấu vết.

Còn với bà Ngân (Ngân Quỳnh), bà tỏ ra rất chua ngoa và đầy thành kiến với cô bạn gái của Lâm (Lê Minh Thuấn) – Huyền (Lê Chi Na), bởi bà cho rằng chính vì Huyền mà con trai bà sa vào con đường nghiện ngập hút chích. Lúc này, Lâm và Huyền lại đang ở Bangkok (Thái Lan) để chờ lấy hàng cho bà Ngân. Lâm cũng tỏ ra mình là một kẻ vũ phu, lỗ mãng sẵn sàng xuống tay không khoan nhượng với Huyền, khi cô khuyên anh đi cai nghiện.

Trở lại vụ mất tích của Tùng, sau khi xem máy tính của con, bà Lan (Tạ Hồng Tươi) và ông Bách (Xuân Hiệp) vô tình phát hiện ra Tùng đang làm nghề cho vay nặng lãi. Số lượng người Tùng nợ nhiều mà số lượng người thiếu nợ Tùng cũng đông không kém! Phát hiện này khiến ông bà càng lo lắng rằng con mình đã gặp chuyện chẳng lành.

Cùng lúc này, một xác chết khác bị đâm cũng được phát hiện trong khu rừng cách nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông của ông Bảy Chà chỉ chừng 500m. Đặc biệt, thời điểm tử vong của hai xác chết gần như cùng lúc khiến công an đặt nhiều nghi vấn về khả năng hai vụ án có liên quan đến nhau. Đồng thời, nhà ông Bảy Chà – nạn nhân thứ nhất – cũng bị cháy một cách bí ẩn. Công an cũng phát hiện thêm ngôi nhà mà ông Bảy Chà đang ở lại nằm trên mảnh đất của ông Thọ (Quốc Tân). Trước đó, cả hai đã xảy ra lời qua tiếng lại do ông Bảy Chà mãi không chịu dọn đi, cản trở việc thi công resort trên mảnh đất của ông Thọ.

Kỳ lạ hơn, trong quá trình điều tra, công an phát hiện quanh xác chết thứ hai có đến ba dấu giày nhưng chỉ có hai dấu giày đi ra, điều đó có nghĩa một dấu giày chỉ đi vào mà không trở ra, nhưng cả ba dấu giày đều không phải là dấu giày của nạn nhân. Xác chết thứ hai sau quá trình pháp y cũng được khẳng định danh tính là Tùng – Nhân vật bí ẩn đang mất tích. Công an còn tìm thấy trong tay Tùng là sợi dây chuyền mặt Phật mà Vĩnh đã thất lạc sau hôm tỉnh dậy trong rừng. Xâu chuỗi các tình tiết lại Chiến (Long Hồ) và Hoàng nhận định rằng Vĩnh là người có liên quan đến xác chết ở khu Cầu Bà. Chiến hỏi thăm Lộc (Trần Cường) về sợi dây chuyền và về nghi phạm Vĩnh. Lộc vội vã báo cho Vĩnh biết và hẹn Vĩnh ra gặp để tìm cách cứu Vĩnh, nhưng cha của Lộc - ông Thọ kiên quyết phản đối việc Lộc can dự vào những rắc rối của Vĩnh.

Đúng với điều Chiến và Hoàng phán đoán, kết quả ADN và xác nhận dấu vân tay đã kết luận chính xác là của Vĩnh. Công an lập tức cho người đến gia đình ông Thái (Quang Khải) yêu cầu Vĩnh ra trình diện cơ quan điều tra. Vĩnh đã kịp thời trốn thoát, nhưng mối quan hệ giữa Trang và Hoàng thì rơi vào bế tắc khi một bên là chị của kẻ tình nghi, một bên lại là cán bộ đảm nhận điều tra vụ án.

Trang trách Vĩnh, nhưng cũng rơi vào bế tắc vì không biết phải làm thế nào. Trong đoạn preview tập 2, Vĩnh bắt đầu con đường trốn chạy và tìm kiếm sự thật với một rừng dữ kiện và bất an. Liệu Vĩnh có tìm được tình tiết minh oan cho mình? Hay chính anh là kẻ sát nhân? Các tập tiếp theo của bộ phim Mặt trời khuyết sẽ phát sóng lúc 19h45 hàng ngày trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV. Quý khán giả có thể xem preview tập 4 qua link sau: https://youtu.be/E99hUw85pUI

Mặt trời khuyết là bộ phim thuộc thể loại hình sự trinh thám hấp dẫn người xem từ câu chuyện mở đầu vô cùng kì bí của nó. Một vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong đêm khiến nạn nhân chết tại chỗ còn tài xế thì bỏ chạy không một dấu vết để lại. Có hai chiếc xe hơi cùng lúc được đem đi bảo dưỡng bí mật ở hai địa điểm khác nhau. Chủ nhân của hai chiếc xe đều có nỗi bất an và mờ ám riêng. Sau đó mười bốn tiếng đồng hồ, người ta lại phát hiện thêm xác một người đàn ông bị giết trong rừng cách hiện trường vụ tai nạn giao thông chỉ hơn trăm mét. Cảnh sát nghi ngờ hai vụ án có liên quan tới nhau. Từ những tang chứng, vật chứng thu được tại hiện trường vụ án mạng, chân dung kẻ thủ ác nhanh chóng lộ diện. Thế nhưng, dù tang chứng, vật chứng đã quá rõ ràng nhưng Vĩnh - kẻ bị tình nghi vẫn một mực kêu oan. Trước khi bị cảnh sát vây bắt, Vĩnh đã kịp thời bỏ trốn. Hành động bỏ trốn của anh ta càng khiến cơ quan điều tra tin vào giả thuyết: Vĩnh chính là hung thủ.

Trong hành trình mười một ngày bỏ trốn để tìm chứng cứ minh oan cho bản thân, Vĩnh tình cờ gặp gỡ và gắn kết với luật sư Vân Anh theo cách ít ai ngờ nhất. Đầu tiên là kẻ bắt cóc - con tin, sau đó là thân chủ - luật sư, và trên cả là một người bạn đồng hành cùng anh suốt chặng đường tìm về quá khứ - cũng là tìm lại nguyên nhân sâu xa vì sao anh lại vướng vào hai vụ án mạng nghiêm trọng này.

