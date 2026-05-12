Mất sạch tiền trong tài khoản chỉ sau một thao tác khi nghe điện thoại

Theo Báo Thanh tra, thời gian gần đây, cơ quan chức năng tại Quảng Ninh và nhiều địa phương liên tục ghi nhận các vụ việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại di động. Kịch bản chung của những kẻ lừa đảo là đóng giả làm nhân viên nhà mạng hoặc cán bộ hỗ trợ kỹ thuật. Chúng gọi điện thoại cho nạn nhân với giọng điệu chuyên nghiệp, thông báo rằng thuê bao đang sử dụng cần được chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp bảo mật hoặc xác thực thông tin gấp để tránh bị khóa hai chiều.

Để giải quyết vấn đề, kẻ gian sẽ tận tình hướng dẫn nạn nhân thực hiện một vài cú pháp đơn giản ngay trên bàn phím điện thoại. Tuy nhiên, người dân không hề hay biết rằng thao tác tưởng chừng vô hại đó thực chất là lệnh kích hoạt chế độ chuyển tiếp cuộc gọi sang một số điện thoại lạ do bọn tội phạm kiểm soát.

Khi tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật lên, chiếc bẫy chính thức sập xuống. Toàn bộ các cuộc gọi đến số điện thoại của nạn nhân, đặc biệt là những cuộc gọi tự động cung cấp mã xác thực OTP từ hệ thống ngân hàng hoặc ví điện tử, đều được chuyển thẳng đến máy của kẻ lừa đảo.

Nắm trong tay mã bảo mật quan trọng nhất, chúng nhanh chóng đăng nhập vào các tài khoản tài chính của nạn nhân và thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền, thanh toán mua sắm trực tuyến. Quá trình tẩu tán tài sản diễn ra chớp nhoáng khiến người dân hoàn toàn bị động. Phần lớn các nạn nhân chỉ thực sự tá hỏa phát hiện mình bị lừa khi nhận được tin báo trừ tiền hoặc khi thấy điện thoại bỗng dưng không thể nhận được bất kỳ cuộc gọi nào để xác minh.

Trước mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa điểm tiếp công dân để hướng dẫn người dân cách nhận diện và phòng tránh.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh rằng việc xác thực thông tin thuê bao di động hiện nay chỉ được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID, các ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các quầy giao dịch. Các cơ quan nhà nước và nhà mạng uy tín tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng tự bật chuyển tiếp cuộc gọi hay cung cấp mã OTP qua điện thoại. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối từ chối thực hiện các thao tác lạ trên điện thoại do người khác hướng dẫn, không chia sẻ màn hình, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và phải bảo vệ nghiêm ngặt thông tin mật khẩu ngân hàng của mình.