Mặt dày nhất Hollywood: Camila Cabello - Shawn Mendes sắp yêu lại sau khi bị Sabrina Carpenter tố ngoại tình?

Drama tình tay 3 hot nhất showbiz Mỹ hiện nay đang xoay quanh 3 nhân vật chính Sabrina Carpenter - Shawn Mendes - Camila Cabello. Qua album mới Short N Sweet, Sabrina Carpenter đã ám chỉ Camila Cabello dùng ảnh "mát mẻ" để cướp bạn trai Shawn Mendes của cô. Sau 4 ngày để cư dân mạng tha hồ bàn tán, đến nay các nhân vật chính trong câu chuyện đều có những động thái đầu tiên. Và 2 nhân vật đang hứng bão chỉ trích đã xuất đầu lộ diện.

Trên Instagram, Shawn Mendes bất ngờ công khai "thả tim" ảnh mới của Camila Cabello. Camila Cabello là mối tình mà Shawn Mendes gắn bó lâu dài và dành nhiều tình cảm nhất. Anh từng tuyên bố: “Cô ấy là tình đầu mà tôi đã yêu từ rất lâu, tình cảm ấy sẽ mãi không thay đổi". Cùng với việc Shawn Mendes và Camila Cabello được bắt gặp bên nhau đi xem chung kết Copa America ngày 15/7 vừa qua, công chúng càng thêm tin rằng cặp đôi này lại sắp yêu lại từ đầu.

Giữa drama tình ái,...

... Shawn Mendes liền like ảnh của Camila Cabello

Camila Cabello cũng có động thái không vừa giữa drama tình ái với Sabrina Carpenter. Chủ nhân bản hit Havana đã đăng video mới lên Tiktok, kèm theo ca khúc June Gloom phát hành hồi tháng 6. Dường như Camila Cabello muốn dùng ca khúc này chất vấn Shawn Mendes. Theo lời bài hát, dù anh đã có bạn gái mới vào thời điểm đó (Sabrina Carpenter) nhưng vì không thể quên Camila Cabello nên đã lén đến bên cô trong đêm.

Đoạn nhạc mà Camila Cabello lựa chọn có nội dung như sau: “She's cool, I heard/ Won't act surprised, I saw the pictures/ If she's so amazing/ Why are you on this side of town?/ If you like her so much/ What are you here tryna find out?" (Cô ấy tuyệt lắm, em nghe rồi/ Em không bất ngờ khi thấy bức ảnh đó/ Nếu cô ấy tuyệt như vậy/ Sao anh còn tìm đến em?/ Nếu anh thích cô ấy nhiều vậy/ Sao còn ở đây loay hoay tìm câu trả lời?).

Camila Cabello cũng tranh thủ PR ca khúc viết về drama này

Câu chuyện này khiến netizen khắp nơi bàn tán rôm rả. Nhiều người chỉ trích Camila Cabello "mặt dày" giật lại bạn trai cũ từ tay Sabrina Carpenter. Nhưng cũng có nhiều ý kiến chỉ trích Shawn Mendes mới là nhân vật có vấn đề ở đây. Nam ca sĩ này mập mờ, không dứt khoát trong chuyện tình cảm và "bắt cá 2 tay", khiến cả 2 cô gái đều bị tổn thương.

Shawn Mendes bị chỉ trích vì "bắt cá 2 tay"

Sau lần tái hợp Camila Cabello ngắn ngủi vào năm 2023, Shawn Mendes được cho là hẹn hò với nữ bác sĩ hơn 27 tuổi Jocelyne Miranda. Nam ca sĩ không lên tiếng xác nhận hay phủ định chuyện hẹn hò, bất chấp cả 2 thường xuyên xuất hiện bên nhau. Tuy nhiên đến ngày 15/7 vừa qua, Shawn Mendes và Camila Cabello bất ngờ được bắt gặp cùng nhau đi xem chung kết Copa America. Họ không ngừng cười nói với nhau bên trên khán đài.

Cặp đôi từng hẹn hò từ năm 2019-2021, sau đó quay lại vào tháng 4/2023 và bên nhau trong 6 tuần. Trước đó vào tháng 2-3/2023, Shawn Mendes còn được bắt gặp hẹn hò với Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter đã "ghim" câu chuyện Camila Cabello gửi ảnh thiếu vải cho Shawn Mendes để dụ dỗ bạn trai cũ quay lại, và giờ đây cô kể cho cả thế giới nghe qua ca khúc Coincidence.

Camila Cabello - Shawn Mendes sắp yêu lại từ đầu

Hiện tại, Sabrina Carpenter đang hẹn hò với nam diễn viên Barry Keoghan. Cặp đôi cùng nhau đi dự Oscar và Met Gala 2024. Dù có thông tin cho rằng 2 người lúc hợp lúc tan, nhưng Sabrina Carpenter vẫn dành cho bạn trai những lời "có cánh" và mời anh tham gia MV Please Please Please gây bão suốt mùa hè qua. Cũng vì vậy, công chúng tò mò không hiểu sao Sabrina có bạn trai rồi mà vẫn còn nhắc lại chuyện với bạn trái cũ, lại còn PR rầm rộ đến vậy.

Sabrina Carpenter đang hẹn hò với nam diễn viên Barry Keoghan

