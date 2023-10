Mất 500 trăm triệu đồng trong tài khoản vì ứng dụng ít ai ngờ, Công an lên tiếng cảnh báo

Chiều 13/10, Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về tình trạng mạo danh công an lừa kích hoạt định danh điện tử mức 2 chiếm quyền điều khiển điện thoại thông minh, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng), các đối tượng lừa đảo gọi điện cho người dân, xưng là cán bộ Công an, hướng dẫn tự kích hoạt định danh điện tử mức 2 tại nhà.

Ứng dụng lạ được các đối tượng xấu lừa người dân cài đặt để chiếm đoạt tiền. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Do thiếu kiểm chứng, một số người đã mắc bẫy cài đặt ứng dụng có chứa mã độc để đối tượng xấu chiếm quyền điều khiển điện thoại thông minh, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Có thể kể đến trường hợp, ngày 9/10 một phụ nữ tên là C.B. ở Đà Nẵng đã bị đối tượng xưng tên là Quang Huy, Công an quận Hải Châu lừa cài đặt ứng dụng có tên “ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ”, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng trong tài khoản.

Công an Đà Nẵng thông báo, hiện tại chỉ có ứng dụng duy nhất là VneID được phát hành chính thức trên App Store và Google Play để kích hoạt định danh điện tử mức 2 và đề nghị người dân hết sức cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng xấu.

Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã phát đi cảnh báo, trong đó cho biết kẻ xấu giả mạo công chức hướng dẫn người dân cài ứng dụng độc hại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ứng dụng thuế giả mạo khi được cài đặt lên máy nạn nhân sẽ âm thâm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Tổng cục Thuế)

Về cơ bản thì hình thức lừa đảo này là không mới nhưng kẻ gian đã sử dụng chiêu trò tinh vi hơn, đó là lừa người dân cài đặt ứng dụng giả mạo của cơ quan nhà nước, đòi cấp quyền để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Do đó, Cục thuế lưu ý người dân nên thận trọng khi cài đặt ứng dụng mới trên điện thoại của mình và đọc kỹ các quyền mà ứng dụng yêu cầu.

Thông thường, các ứng dụng giả mạo sẽ yêu cầu được cấp một loạt quyền vô lý như xem màn hình, điều khiển màn hình, thu thập dữ liệu cá nhân,... Cục thuế cũng khuyến cáo người dân nên cài đặt ứng dụng của ngành thuế trên Google Play Store và App Store, không tải trên các kho ứng dụng bên thứ ba hay nhấn vào đường link lạ.

Người nộp thuế khi sử dụng các ứng dụng của ngành thuế phát triển cung cấp qua hình thức ứng dụng (Applications) trên thiết bị thông minh như: Etax Mobile, Tra cứu hóa đơn, HCMTax... cần lưu ý chỉ truy cập và tải ứng dụng chính thức qua Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) và Apple Store (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS), kiểm tra thông tin tác giả (nhà phát triển).

