Marvel Studios đã chuẩn bị cho cuộc chiến đa vũ trụ khốc liệt nhất của MCU như thế nào?

Phải đến năm 2025, Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars mới chính thức ra mắt, khép lại hành trình đa vũ trụ giàu cảm xúc của MCU. Tuy nhiên, tương tự như các bom tấn Avengers khác, Marvel Studios đã chuẩn bị cho 2 dự án này từ nhiều năm trước, với những chi tiết “nhá hàng” mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

2 bộ phim Avengers tiếp theo đã được hé lộ, đồng thời cũng sẽ là những tác phẩm khép lại giai đoạn thứ 6 của MCU.

Cả 2 bộ phim Avengers mới đều được đặt tên theo những bộ truyện tranh kinh điển của Marvel. Avengers: The Kang Dynasty chuyển thể từ tác phẩm của Kurt Busiek, ra mắt vào năm 2001 - 2002, xoay quanh cuộc chiến giữa Kang the Conqueror và Biệt đội Báo thù - những siêu anh hùng can trường nhất Trái Đất. Với vốn kiến thức đồ sộ về du hành thời gian, Kang đã dễ dàng đánh bại Avengers, buộc cả thế giới phải quy phục hắn. Tuy nhiên sau tất cả, các Avengers vẫn quyết tâm không bỏ cuộc và vùng lên để lật đổ hắn ta.

Trong khi đó, Avengers: Secret Wars được chuyển thể từ bộ truyện của Jonathan Hickman, ra mắt vào năm 2015 ( và là phiên bản Secret Wars thứ 2 trong vũ trụ truyện tranh Marvel ). Trong bộ truyện này, mọi dòng thời gian của đa vũ trụ va chạm với nhau, mọi thực tại đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, tương tự như hiện tượng xâm lấn đã được giới thiệu trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ngoài ra, Secret Wars còn nhấn mạnh vào những xung đột cá nhân giữa Reed Richards/Mr. Fantastic và Doctor Doom. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao Marvel Studios quyết định mở màn giai đoạn thứ 6 bằng bom tấn Fantastic Four.

Dưới đây là những “viên gạch” mà Marvel đã lát sẵn cho con đường dẫn đến 2 bom tấn này.

Ant-Man và thành phố bí ẩn trong thế giới lượng tử

Trong Ant-Man & the Wasp, Scott Lang đã có cơ hội khám phá thế giới lượng tử (Quantum Realm), được Hank Pym mô tả là “nơi mọi khái niệm về thời gian và không gian đều trở nên vô nghĩa”. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nếu tinh mắt, chúng ta có thể nhận ra hình ảnh một thành phố đổ nát nằm trong thế giới này. Đối chiếu với nguyên tác truyện tranh, chỉ có 1 thành phố hiện đại duy nhất có cùng số phận đó - chính là Chronopolis.

Chronopolis được xem là thủ phủ của Kang the Conqueror, nằm tại thế giới có tên Limbo - nơi mà tất cả những nhà du hành thời gian đều phải đi qua. Chính điều này đã đặt ra giả thuyết về việc thế giới lượng tử là chìa khóa quan trọng trong việc du hành thời gian, cả trong phiên bản truyện tranh lẫn trên màn ảnh lớn. Bên cạnh đó, vì Janet Van Dyne đã mắc kẹt tại đây trong suốt 30 năm, có lẽ bà cũng có một chút kiến thức về Chronopolis để có thể trợ giúp cho Ant-Man và Wasp khi đối đầu với Kang sắp tới trong bom tấn điện ảnh Quantumania.

Thế giới lượng tử mở khóa du hành thời gian trong Avengers: Endgame

Avengers: Endgame là hồi kết dành cho Thanos, phản diện chính trong 3 giai đoạn đầu tiên của MCU. Tuy nhiên, bộ phim này còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Kang the Conqueror, phản diện lớn của các giai đoạn tiếp theo, lên màn ảnh lớn, đồng thời xác nhận thế giới lượng tử có thể giúp con người du hành thời gian, giống như trong truyện tranh.

Endgame đã đặt ra những quy luật du hành thời gian đầu tiên của MCU, và được phát triển thêm bởi những series trên Disney . Mặc dù bản thân những quy luật đó vẫn có nhiều mâu thuẫn khiến cho các đạo diễn của Marvel cũng phải bất đồng quan điểm, thế nhưng Endgame vẫn mang đến một thông điệp quan trọng không sai vào đâu được: “Chúng ta náo loạn thời gian, thời gian sẽ khiến chúng ta phải hoảng loạn”.

Loki chính thức đưa Kang và đa vũ trụ đến với MCU

Series Loki là tác phẩm đầu tiên trực tiếp khai thác ý tưởng về đa vũ trụ thông quan Time Variance Authority (TVA) - tổ chức được thành lập để đảm bảo dòng thời gian chính của MCU không bị phân nhánh. Theo đó, chỉ cần một cá nhân đưa ra quyết định trái với tự nhiên, ví dụ như đi làm muộn, cũng có thể tạo ra một dòng thời gian mới. Và khi con người tại các vũ trụ khác nhau nhận thức được về sự tồn tại của những thực tại khác, chiến tranh đa vũ trụ sẽ nổ ra và có thể hủy diệt tất cả.

TVA làm việc cho He Who Remains, một biến thể của Kang the Conqueror, người đã đánh bại tất cả những phiên bản khác của chính mình trong cuộc chiến đa vũ trụ, hủy diệt những dòng thời gian khác và quyết giữ gìn sự bình yên cho dòng thời gian chính của MCU. Loki khép lại với cái chết của He Who Remains, đồng thời giải phóng cho đa vũ trụ, còn bản thân vị thần lừa lọc bị đẩy đến một dòng thời gian nơi Kang đã đánh chiếm thành công TVA. Rất nhiều người hâm mộ đã đặt ra thuyết về việc trụ sở của TVA lúc này chính là thành phố bí ẩn trong Ant-Man & the Wasp mà chúng ta đã phân tích ở trên.

Dòng thời gian thây ma trong What If…?

Quá trình xây dựng cho Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars tiếp tục với series hoạt hình đầu tiên của Marvel Studios, What If…?, đưa khán giả đến rất nhiều dòng thời gian khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là thực tại “Marvel Zombie”, nơi mà gần như cả thế giới đã biến thành xác sống sau khi nhiễm 1 loại virus bí ẩn từ thế giới lượng tử.

Bộ truyện tranh “Marvel Zombies” có ảnh hưởng rất lớn đến sự kiện Secret Wars, và không phải ngẫu nhiên Marvel Studios lại muốn làm riêng 1 series phim mới dành cho dòng thời gian này. Theo dự kiến, Marvel Zombies sẽ lên sóng trên Disney vào năm 2024, 1 năm trước khi The Kang Dynasty và Secret Wars ra mắt.

Biến thể của Kang trong Moon Knight

Cho đến hiện tại, Moon Knight có thể xem là series khá độc lập và lạc lõng so với cốt truyện chung của MCU. Tuy nhiên, Marvel Studios đã khéo léo lồng vào rất nhiều easter egg tinh tế để khẳng định series này vẫn nằm trong vũ trụ điện ảnh của mình. Trong đó bao gồm cả việc Rama-Tut, Pharaoh Ai Cập, là một biến thể của Kang, cho thấy hắn đã hoạt động trên Trái Đất từ hàng nghìn năm trước.

Ngoài ra, nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy chiếc logo có liên quan đến Kang in trên áo của một tên tay sai của ác thần Ammit. Chính những chi tiết nhỏ như vậy có thể sẽ đóng vai trò quan trọng để đưa Moon Knight đến gần hơn với Multiverse Saga và MCU. Một số fan thậm chí còn đặt giả thuyết rằng Rama-Tut/Kang thực chất chính là Alexander Đại đế, người từng là thế thân của Ammit nhưng đã quyết định phản bội bà ta.

Doctor Strange 2 và hiện tượng xâm lấn - tiền đề của cuộc chiến đa vũ trụ

Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã theo chân Stephen Strange chu du qua một số thực tại, gây rối tại vũ trụ Earth-838, và cuối cùng là đẩy chính vũ trụ của anh (Earth-616) đến bên bờ vực diệt vong. Bộ phim này cũng cho thấy việc náo loạn đa vũ trụ có thể để lại hậu quả nặng nề ra sao.

The Doctor Strange 2 cho biết, nếu một cá thể đến từ vũ trụ này gây rối tại 1 vũ trụ khác sẽ gây ra hiện tượng xâm lấn, và kết quả là khiến cho cả 2 thực tại đều bị phá hủy hoàn toàn. Điều đó lý giải một cuộc chiến tranh đa vũ trụ có sức hủy diệt khủng khiếp đến mức độ nào. Mỗi khi một biến thể của Kang tương tác với vũ trụ khác, nguy cơ xảy ra chiến tranh lại càng tăng cao, kéo theo đó là sự sụp đổ của nhiều dòng thời gian khác nhau.

Bên cạnh đó, hiện tượng xâm lấn trong Doctor Strange 2 cũng “nhá hàng” 2 địa điểm có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong Secret Wars, bởi những nơi đó không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đa vũ trụ. Đầu tiên là trụ sở của TVA, nằm ngoài dòng chảy của thời gian (có thể thuộc thế giới lượng tử). Và thứ hai là Thành trì nơi tận cùng của thời gian (Citadel at the End of Time), nơi He Who Remains trú ngụ và làm việc.

Một số giả thuyết cho rằng các thực tại khác nhau sẽ va chạm và bị hủy diệt tại điểm cuối cùng của thời gian, và hiện tượng xâm lấn sẽ không thể xảy ra ở đó. Trong bối cảnh TVA đã bị Kang chiếm quyền kiểm soát, Citadel at the End of Time có lẽ sẽ là căn cứ cuối cùng để các Avengers có thể tổ chức phản công và đánh bại hắn.

Doctor Strange 2 đang mở đường cho Secret Wars

Đoạn post-credit của Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã dọn sẵn đường cho một kịch bản lấy cảm hứng từ một bộ truyện tranh có liên quan trực tiếp đến Secret Wars. Sau khi biết được thông tin về việc hiện tượng xâm lấn đang gây rối loạn đa vũ trụ, Strange đã quyết định rời Earth-616 để ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Trong 1 khoảng thời gian dài, không ai biết Strange ở đâu hay đang làm gì. Sau đó, anh bất ngờ trở lại với vai trò thủ lĩnh của một cuộc cách mạng chống lại các thế lực gây ra hiện tượng xâm lấn - một nhóm có tên gọi là Beyonders. Trong phiên bản điện ảnh, Strange đã quyết định đồng hành cùng Clea để thực hiện nhiệm vụ tương tự - ngăn chặn và đảo ngược hiện tượng xâm lấn ở nhiều thực tại khác nhau. Chi tiết này cho thấy chắc chắn Doctor Strange sẽ đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong 2 bộ phim Avengers sắp tới.

Ảnh: Marvel Studios