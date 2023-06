Mars Petcare Việt Nam tổ chức ngày hội thú cưng ''Dạ tiệc đỉnh - Boss si mê''

Hơn 100 mèo cưng trên khắp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã nô nức tham gia ngày hội đặc biệt dành riêng cho Boss "Dạ Tiệc Đỉnh - Boss Si Mê", được tổ chức tại Saigon South Marina Club, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày cuối tuần 24/06 vừa rồi. Với khẩu hiệu "Mèo Cưng Đê Mê Khoái Chí", Dạ Tiệc Đỉnh - Boss Si Mê ngày hội không chỉ là một buổi offline gặp gỡ giữa các ba mẹ mèo mà còn là một bữa tiệc ngoài trời với nhiều hoạt động bổ ích cho cho các thành viên tham gia. Tại ngày hội, mọi người đã cùng nhau chia sẻ tất cả mọi điều tuyệt vời về mèo cưng của mình.



Với khẩu hiệu "Mèo Cưng Đê Mê Khoái Chí", tất cả các bạn trẻ và mèo cưng tham gia đều được nhận những phần quà hấp dẫn từ các nhãn hàng thú cưng nổi tiếng và uy tín Whiskas và Temptations

Ba mẹ thú cưng của hàng trăm bạn mèo đã cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những nhận vật nổi tiếng có cùng sở thích nuôi thú cưng như Chiếc mèo tên Sói, chủ nhân của FaceBook có hàng trăm nghìn người theo dõi và các video triệu view từ bạn mèo cưng của mình.

Content Creator triệu view Chiếc Mèo tên Sói cho rằng: "Điều quan trọng nhất khi nuôi thú cưng đó là phải thực sự hiểu được thú cưng của mình. Đôi lúc, các bạn nhỏ của mình cũng khó nghe lời và đó là lúc cần dùng đến các trợ thủ như Temptations"

Sự kiện đã đem đến một ngày hội bổ ích cho cộng đồng yêu boss và lan tỏa được thông điệp "A Better World For Pets". Không chỉ được chăm sóc sức khoẻ thông qua phòng khám thú ý di động, các boss mèo cưng còn được tham gia tiệc hoá trang mãn nhãn với những bộ đồ thời trang bắt trend. Các boss còn được thử tài di chuyển khéo léo trên sàn Cat Walk hay đua tốc độ ăn nhanh. Và đặc biệt hơn cả, ngày hội lần đầu tiên chính thức giới thiệu với cộng đồng mèo cưng 2 sản phẩm chất lượng cao dành cho Boss là Pate Whiskas Tasty Mix và Sốt thưởng Temptations Creamy Purrrr-ée.

"Tại Mars petcare, chúng tôi có sứ mệnh tạo ra 'A Better World For Pets', cũng có nghĩa là một thế giới bền vững hơn cho thú cưng, con người và hành tinh. Mục đích của chúng tôi là cải thiện cuộc sống của thú cưng thông qua việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao nghiên cứu bởi đội ngũ nhà khoa học và thú y hàng đầu của chúng tôi" - Bác sĩ Dr. Varittha Siwawej Thái Lan chia sẻ về Pate Whiskas Tasty Mix và Sốt thưởng Temptations Creamy Purrrr-ée

Qua sự kiện Dạ tiệc đỉnh - Boss si mê. Mars Petcare hi vọng sẽ giúp việc nuôi dưỡng mèo cưng hàng ngày trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhờ vào các các sản phẩm mới, đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của mèo như Pate Whiskas Tasty Mix và Sốt thưởng Temptations Creamy Purrrr-ée.

Về Mars Petcare Việt Nam

Mars Petcare là một phần của Mars, Incorporated, một doanh nghiệp do gia đình sở hữu với hơn một thế kỷ lịch sử tạo ra các sản phẩm đa dạng và cung cấp dịch vụ cho con người và thú cưng mà mọi người yêu thích. Gần 100.000 công ty liên kết của chúng tôi trên 130 quốc gia luôn cống hiến cho một mục đích: A Better World For Pets. Với 85 năm kinh nghiệm, danh mục đầu tư của chúng tôi gồm gần 50 thương hiệu phục vụ nhu cầu về sức khỏe và dinh dưỡng cho vật nuôi trên thế giới

Mars Petcare đã phục vụ nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe cho chó và mèo ở Việt Nam thông qua việc phân phối và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Temptations cũng như thương hiệu cát vệ sinh cho mèo của chúng tôi, Catsan.

Các nhà máy của chúng tôi ở Thái Lan đóng vai trò là cơ sở sản xuất thức ăn cho vật nuôi cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhà máy đầu tiên được thành lập vào năm 1998 tại huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, và nhà máy thứ hai tại thành phố Amata, tỉnh Chonburi.

Công ty TNHH Mars Việt Nam

Địa chỉ: 161 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam