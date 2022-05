Marriott Bonvoy tổ chức lễ hội tinh hoa ẩm thực kéo dài suốt 2 tháng

Từ ngày 1/5 tới 30/6 năm 2022, Marriott Bonvoy giới thiệu chương trình "Khám phá tinh hoa ẩm thực cùng Marriott Bonvoy" nhằm tôn vinh nét tinh hoa ẩm thực cũng như tri ân các đối tác đồng hành của Marriott tại Việt Nam. Lễ hội ẩm thực hứa hẹn mang đến vô vàn ưu đãi cho các thành viên Marriott Bonvoy khi dùng bữa tại hơn 20 nhà hàng của thương hiệu này trên toàn quốc.

Lễ hội ẩm thực sẽ giới thiệu những món ăn cao cấp nhất của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Marriott tại Việt Nam. Chỉ với 3 mức giá 750.000 VNĐ | 950.000 VNĐ | 1.150.000 VNĐ, thực khách có thể lựa chọn đa dạng các trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng và quầy bar tham gia chương trình. Mức giá trên tương đương với mức khuyến mại từ 20% tới 50% so với chi phí ban đầu.

Tại Four Points by Sheraton Danang, tiệc trà Luxury High Tea hoặc Garden High Tea cùng vang nổ và trà, cà phê không giới hạn sẽ được phục vụ tại The Lounge từ 12h-17h mỗi ngày với mức giá áp dụng là 750.000 VNĐ. Tại TP.HCM, chỉ với mức giá 950.000 VNĐ, thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn Dim Sum Hoàng Triều, gọi món không giới hạn tại Kabin - nhà hàng ẩm thực Quảng Đông thuộc Renaissance Riverside Hotel Saigon; hoặc tận hưởng ẩm thực Tây phương với món bít-tết thăn nội Mỹ thượng hạng tại The Lounge - Sheraton Saigon Hotel & Towers.

Thực khách khi thưởng thức khay hải sản đặc trưng tại nhà hàng French & Co., JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa cũng sẽ được hưởng mức ưu đãi 950.000 VNĐ. Mức giá ưu đãi này cũng được áp dụng với món Pizza cá ngừ độc đáo từ nhà hàng mang âm hưởng ẩm thực châu Á hiện đại - Akira Back của JW Marriott Hotel Hanoi. Bên cạnh đó, tại Sheraton Grand Danang Resort, thực khách có thể tận hưởng khay hải sản của nhà hàng bên bờ biển La Plage với mức giá ưu đãi 1.150.000 VNĐ.

Hãy cùng tham gia chuyến du hành mỹ vị với vô vàn ưu đãi ẩm thực mà các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Marriott mang đến cho khách hàng trong những tuần sắp tới, tạo nên một lễ hội ẩm thực toàn quốc với nhiều đặc quyền khuyến mại dành riêng cho thành viên Marriott Bonvoy. Trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng giờ đây thật dễ dàng và tuyệt vời hơn bao giờ hết!

Chương trình "Khám phá tinh hoa ẩm thực cùng Marriott Bonvoy" chỉ áp dụng với thành viên của Marriott Bonvoy.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình "Khám phá tinh hoa ẩm thực cùng Marriott Bonvoy" và đặt bàn, vui lòng truy cập http://restaurants.marriottbonvoy.com/vn.

Về Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ, với hơn 8,000 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott hiện đang điều hành và nhượng quyền kinh doanh các thương hiệu khu nghỉ dưỡng cũng như kinh doanh quyền sở hữu kỳ nghỉ trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu chương trình Khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy®, đã dành nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.marriott.com, và để cập nhật những tin tức mới nhất về tập đoàn Marriott, vui lòng truy cập www.marriottnewscenter.com. Kết nối với chúng tôi qua Facebook và với @MarriottIntl trên Twitter và Instagram.

Về Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy là chương trình du lịch từng đoạt giải thưởng của Marriott International, mang những kỳ nghỉ mở mang trải nghiệm tại khắp thế giới tới thành viên. Danh mục 30 thương hiệu khách sạn của Marriott Bonvoy cung cấp các dịch vụ lưu trú đẳng cấp tại các điểm đến hàng đầu thế giới. Quý khách sẽ được nhận điểm thưởng khi lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn, bao gồm các khu nghỉ trọn gói, thuê căn hộ cao cấp; hoặc khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Marriott Bonvoy đồng ban hành bởi tập đoàn và đối tác. Thành viên có thể quy đổi điểm thưởng thành các đêm nghỉ khách sạn hoặc trải nghiệm những sự kiện đặc biệt từ chương trình Marriott Bonvoy Moments hay chuyển đổi thành vé máy bay hoặc các sản phẩm cao cấp từ đối tác qua chương trình Marriott Bonvoy Boutiques. Với ứng dụng Marriott Bonvoy, thành viên sẽ có được trải nghiệm cá nhân hoá và không tiếp xúc để có thể yên tâm khi du lịch. Để đăng ký miễn phí hoặc biết thêm thông tin về chương trình Marriott Bonvoy, vui lòng truy cập MarriottBonvoy.com. Bạn cũng có thể kết nối với Marriott Bonvoy trên Facebook, Twitter và Instagram.

https://kenh14.vn/marriott-bonvoy-to-chuc-le-hoi-tinh-hoa-am-thuc-keo-dai-suot-2-thang-2022050412334934.chn