Marriott Bonvoy ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu dịp Tết đoàn viên

Bộ sưu tập bánh Trung thu 2022 với hương vị phong phú bao gồm các loại bánh hương vị truyền thống và các loại bánh với hương vị mới, được thực hiện bởi các đầu bếp bánh ngọt chuyên nghiệp. Khách hàng sẽ cảm nhận tình cảm đong đầy khi thưởng thức những chiếc bánh được đóng gói chỉn chu, đẹp mắt, tinh tế. Mỗi chiếc bánh được trang trí đậm chất Trung thu truyền thống mang theo sự tâm huyết và tình cảm Mariott Bonvoy dành cho khách hàng, hứa hẹn sẽ là món quà hoàn hảo cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp.



Fairfield by Marriott South Binh Duong gây ấn tượng với bộ sưu tập bánh trung thu "Sự Sum Vầy Giản Đơn" ("Simple Gathering"). Trân quý điều bình dị giản đơn cho đêm trăng tròn thêm trọn vẹn sum vầy, bộ sưu tập bánh Trung thu với thiết kế tinh tế, mang mầu sắc đặc trưng của thương hiệu với hình ảnh bông hoa mộc lan sẽ góp phần mang lại dịp Tết Trung thu thêm ngập tràn cảm xúc. Hộp quà "Sự Sum Vầy Giản Đơn" lần đầu tiên được ra mắt vào năm nay, với bốn hương vị độc đáo phù hợp với bốn trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, được chế biến từ các nguyên liệu cao cấp như Cua Hoàng đế sốt Hongkong, Than tre sò điệp sốt Hongkong, Hạt sen lục trà và Lava Cappuccino phô mai giá chỉ 950.000VNĐ một hộp.

Le Meridien Saigon gửi tới quý khách hàng những lời chúc ý nghĩa về sự khởi đầu mới, năng lượng tích cực, sự bình yên và thịnh vượng qua bộ sưu tâp bánh "Điểm tô cuộc sống rực rỡ" sử dụng những nguyên liệu đặc sản từ các vùng miền. 6 hương vị được chế biến thủ công, bao gồm: Cua hoàng đế sốt vang Pháp và trứng muối; Chà bông Sài Gòn và trứng muối; Lạp xưởng gác bếp Lai Châu; Trà xanh và trứng muối; Cocktail ngũ quả Mê Kông và Cam hồng Đà Lạt. Hộp 4 chiếc bánh được thiết kế với gam mầu đa sắc được tạo nên từ những cung bậc cảm xúc pha trộn đầy ngẫu hứng như người nghệ sĩ tạo nên cuộc sống đa chiều theo cách trọn vẹn có giá 1.088.000VNĐ và ưu đãi đặc biệt cho các đơn đặt hàng với số lượng lớn.

JW Marriott Hanoi luôn trân trọng sự thịnh vượng và hạnh phúc đã cho ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp và sang trọng 2022 mang tên "Liên Ngũ Phú Quý". Bộ sưu tập bao gồm sáu hương vị bánh nướng đặc trưng như lá dứa, khoai môn, vừng đen, hạt dẻ sô cô la, đậu đỏ và sen trắng với trứng muối, kèm theo các loại trà hoặc rượu vang: Hộp sang trọng với 4 bánh kèm trà có giá 1.280.000VNĐ++ / hộp, hộp cao cấp 6 bánh kèm trà có giá 1.480.000VNĐ++ / hộp và loại hộp cao cấp với 4 bánh kèm rượu vang / rượu mạnh có giá 2.280.000VNĐ++ / hộp. Ưu đãi đặc biệt cho các đơn đặt hàng với số lượng lớn.

Bánh Trung thu Sheraton Hanoi Hotel đẳng cấp 5 sao với chất lượng và phong cách luôn được giữ gìn trọn vẹn và hoàn hảo trong suốt 15 năm qua, đã cho ra mắt bộ sưu tập bánh mang tên "Phi Minh Tửu Nguyệt" ("Đường lên cung trăng") với 6 hương vị được chế biến thủ công từ các nguyên liệu độc đáo như quả mâm xôi & hạt bí ngô nướng trong vỏ than tre. Hộp bánh với hoạ tiết hạc trắng. Sải cánh bay lên, cũng như các hoạ tiết sen cách điệu thể hiện mong ước về một mùa trăng an vui, khơi nguồn hứng khởi, may mắn bao gồm 3 kiểu đóng gói đa dạng: Hộp Delight (4 bánh, 899.000VNĐ), Hộp Deluxe (6 bánh, 959.000VNĐ) và Hộp sang trọng (3 bánh và một chai rượu, 1.690.000VNĐ). Bộ sưu tập bánh Trung thu 2022 của Sheraton Hanoi Hotel hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng dành cho mọi gia đình Việt. Ưu đãi đặc biệt cho các đơn đặt hàng với số lượng lớn.

Sheraton Saigon Hotel & Towers đã cho ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu "Nguyệt Dạ" ("Đêm trăng"), gồm 5 vị ngọt và 2 vị mặn, được chế biến thủ công bởi các đầu bếp bánh tài năng. Năm hộp quà với kiểu dáng duyên dáng, bao gồm Sơn Hoa Nguyệt Dạ, Giang Hoa Nguyệt Dạ, Phúc Lai Thành, Phúc Mãn Đường và phiên bản VVIP giới hạn Hảo Quang Minh được thiết kế đầy ấn tượng mang kiểu dáng của những chiếc túi hàng hiệu. Mỗi hộp gồm bốn chiếc bánh màu sắc vàng ươm, vị ngọt thanh tao và hương thơm riêng biệt có giá từ 1.138.000 - 2.728.000VNĐ một hộp.

Renaissance Riverside Hotel Saigon đã tuyển chọn hai hộp quà đông đầy nên thơ, độc đáo từ công thức gia truyền hơn 40 năm gửi đến khách hàng mang tên Nguyệt Bích Đoàn Viên và Dạ Liên Thưởng Nguyệt. Mỗi hộp đều có bốn loại bánh nồng đượm bản sắc truyền thống với 4 loại nhân ngọt và mặn với trứng muối đậm đà kèm với hộp trà Thanh Sắc Đông Phương độc đáo. Những hộp bánh với những chiếc bánh nướng tròn trịa thêm ý nghĩa khi trên hộp xuất hiện dấu ấn cá nhân hoặc thương hiệu của doanh nghiệp hứa hẹn một năm bội thu về mọi mặt. Ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên Marriott Bonvoy chỉ 799.000VNĐ / hộp 4 bánh và 1 bộ trà.

