Marketer trẻ HUTECH “tái sinh” phụ phẩm nông sản thành sản phẩm du lịch xanh

Từ những phụ phẩm cam, chanh tưởng chừng bị bỏ lại, nhóm sinh viên năm nhất ngành Digital Marketing Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tạo nên bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân dạng viên nén, mở ra cách tiếp cận sáng tạo cho bài toán tiêu dùng bền vững tại Showcase “Ethical Marketing for Sustainable Development 2026”.

Sinh viên ngành Digital marketing tạo nên bộ sản phẩm dạng viên nén từ phụ phẩm nông sản

Từ thực trạng nhiều nông sản bị loại khỏi kênh tiêu thụ chỉ vì không đạt tiêu chuẩn về hình thức, nhóm Tenfinity đặt vấn đề về giá trị còn lại của những nguồn nguyên liệu này. Trên cơ sở đó, các bạn khai thác hoạt chất từ phụ phẩm cam, chanh để phát triển RE:FRUIT Travel Kit - bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân dạng viên nén gồm viên tẩy trang, viên rửa mặt và viên đánh răng, hướng đến người thường xuyên di chuyển.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở cách nhóm kết nối hai bài toán: giảm lãng phí nông sản và hạn chế sự phụ thuộc vào chai lọ nhựa dùng một lần trong các chuyến đi. Với thiết kế viên nén nhỏ gọn, RE Travel Kit hướng đến việc tối ưu hành lý, giảm nguy cơ rò rỉ và kéo dài vòng đời của những nguyên liệu thường bị xem là không còn giá trị thương mại.

Sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người thường xuyên di chuyển, vừa gửi gắm thông điệp tiêu dùng bền vững

Trong gần ba tuần nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, nhóm Tenfinity đi từ lựa chọn nguyên liệu, xác định công dụng đến xây dựng nhận diện và câu chuyện thương hiệu. RE:FRUIT Travel Kit vì thế được phát triển như một đề xuất tiêu dùng bền vững, đặt sự tiện lợi của người dùng trong mối liên hệ với trách nhiệm sử dụng tài nguyên.

Bạn Thái Nhã Trúc - thành viên nhóm Tenfinity chia sẻ: "Dự án giúp chúng em nhìn Marketing ở góc độ rộng hơn: xây dựng sản phẩm, tiếp cận khách hàng đến lan tỏa những lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm. Mỗi quyết định về nguyên liệu, thiết kế hay thông điệp đều cần hướng đến giá trị tích cực cho cộng đồng và môi trường".

Dự án xuất sắc giành giải Nhất tại Showcase "Ethical Marketing for Sustainable Development 2026" - hoạt động thường niên dành cho sinh viên ngành Marketing và Digital Marketing trong khuôn khổ học phần Đạo đức và Trách nhiệm xã hội trong Marketing.

Năm nay, Showcase quy tụ 23 dự án do sinh viên tự nghiên cứu, phát triển và trình bày, tập trung vào các vấn đề như môi trường, tiêu dùng bền vững, rác thải nhựa, thời trang xanh và trách nhiệm cộng đồng.

Showcase quy tụ 23 dự án do sinh viên tự nghiên cứu, phát triển

Bên cạnh RE:FRUIT Travel Kit, showcase còn ghi nhận nhiều ý tưởng giàu tính ứng dụng như Green Spoon mang đến chiếc muỗng sinh học có thể phân hủy sau sử dụng và gắn với hoạt động gây quỹ trồng cây xanh; BioWrap tận dụng phụ phẩm từ vỏ khoai tây để phát triển màng bọc thực phẩm thay thế nhựa dùng một lần; EcoClean WashTag hướng đến thẻ giặt sinh thái nhằm giảm thiểu rác thải trong ngành thời trang; mỹ phẩm từ nguyên liệu tự nhiên; hệ thống bao bì thân thiện với môi trường;...

Các dự án tập trung vào tiêu dùng bền vững và trách nhiệm cộng đồng

Với sinh viên năm nhất ngành Marketing và Digital Marketing HUTECH, showcase là một "bài thử nghề" thực thụ. Trong quá trình thực hiện dự án, các bạn trực tiếp nhận diện vấn đề, phân tích người dùng, phát triển mô hình sản phẩm, xây dựng thương hiệu và bảo vệ ý tưởng trước Ban Giám khảo. Chuỗi trải nghiệm này đưa sinh viên đến gần hơn với quy trình làm marketing trong bối cảnh thực tế, qua đó rèn khả năng quan sát, tư duy giải pháp và năng lực vận dụng kiến thức chuyên môn trước những yêu cầu cụ thể của thị trường.

Sinh viên tự tin trình bày và giới thiệu sản phẩm trước Ban Giám khảo

"Showcase giúp sinh viên chuyển hóa những vấn đề xã hội thành các giải pháp gần gũi, có tính ứng dụng. Từ ý tưởng trên giảng đường, các bạn học cách sáng tạo bằng trách nhiệm, làm Marketing bằng sự thấu cảm và hướng đến những giá trị tích cực cho cộng đồng" - TS. Phạm Ngọc Trâm Anh - Phó trưởng Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế cho biết.