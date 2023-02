Marcelo bị cắt hợp đồng, được Ronaldo mời gọi gia nhập Al Nassr?

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định: "Không có cuộc đàm phán nào giữa Marcelo và Al Nassr vào lúc này. Tương lai của anh ấy vẫn để ngỏ cho mọi lựa chọn. Hậu vệ trái người Brazil đang đánh giá các lựa chọn của anh ấy sau khi chấm dứt hợp đồng với Olympiakos. Anh đang sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới, nhưng lúc này Marcelo vẫn chưa đưa ra quyết định của mình".

Theo Romano, Al Nassr đang an tâm với vị trí hậu vệ trái do Konan trấn giữ. Cầu thủ này có sức trẻ, tốc độ và khả năng đeo bám tốt, đây là điều lão tướng Marcelo không thể đảm bảo. Cũng vì phong độ sa sút nên Marcelo đã bị Olympiakos cắt hợp đồng. Marcelo ra sân vẻn vẹn 5 lần tại giải VĐQG, quá ít so với kỳ vọng dành cho anh.

Al Nassr muốn Ronaldo thu hút thêm những ngôi sao của thế giới về thi đấu

Theo giới thạo tin, một trong những lý do nữa khiến Olympiakos không hài lòng với Marcelo là hậu vệ này bê trễ tập luyện, tăng cân liên tục. Có lẽ Al Nassr càng khó chiêu mộ Marcelo trong hoàn cảnh hiện tại, dù cho anh từng là hậu vệ trái hàng đầu thế giới, người cùng Ronaldo hợp thành một cặp đôi bùng nổ bên cánh trái Real Madrid trong nhiều năm liền.



Có thể Al Nassr không ưng ý với phương án Marcelo nhưng theo tờ Goal phiên bản Arab, đội bóng hiện tại của Ronaldo vẫn không ngừng theo sát những Benzema hay Modric. Họ tin rằng nhờ tầm ảnh hưởng của Ronaldo, 2 lão tướng này sẽ lựa chọn Al Nassr một khi rời xa bóng đá châu Âu. Hợp đồng của Modric và Benzema cũng chỉ còn hạn đến tháng 6/2023 nên mọi thứ đang bỏ ngỏ với cả hai.