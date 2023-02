Mạo danh cơ quan BHXH lừa đảo hơn 100 triệu đồng

Theo đó, mới đây, Cơ quan BHXH Việt Nam nhận được thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương về việc có một số đối tượng giả danh fanpage Facebook của BHXH Việt Nam để lừa đảo , chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 6-2, do cần rút tiền BHXH trước thời hạn nên chị N.T.V (31 tuổi; trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn V." để bình luận vào một bài viết trên trang fanpage Facebook có tên "Bảo hiểm xã hội" và được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với bộ phận tiếp nhận hồ sơ có tên tài khoản là "Nhàn Thanh".

Sau khi liên hệ qua messenger với tài khoản "Nhàn Thanh", chị V. được tư vấn và hướng dẫn chỉ cần làm hồ sơ để rút tiền và nộp 1 triệu đồng/hồ sơ. Đến ngày 10-2, chị V. có nhờ làm hộ 2 bộ hồ sơ để rút tiền cho chị và chồng là anh N.V.T, với tổng số tiền hai vợ chồng được hứa hẹn nhận là 202 triệu đồng. Theo hướng dẫn của tài khoản "Nhàn Thanh", để nhận tiền rút BHXH một lần, chị V. đã chuyển tổng số tiền trên 109 triệu đồng đến số tài khoản 1021007230, tên chủ tài khoản là LE NAM, thuộc ngân hàng SHB. Kết quả, chị V. vẫn chưa rút được tiền và không liên lạc được với tài khoản "Nhàn Thanh" nên đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

BHXH Việt Nam cho biết đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình trạng các fanpage Facebook giả mạo cơ quan BHXH hoặc cán bộ cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Trước đó, tại một số địa phương như TP HCM, tỉnh An Giang… cũng đã có những vụ việc lừa đảo về hồ sơ hưởng BHXH để chiếm đoạt tài sản tương tự như vụ việc nêu trên. Do đó, BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân, người lao động, các đơn vị, tổ chức không nên tìm hiểu thông tin tại các fanpage, các diễn đàn… không chính thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân, người lao động có thể báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý hoặc thông báo cho cơ quan BHXH trên địa bàn để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.