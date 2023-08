Manh mối lần ra kẻ sát hại nữ chủ tiệm cắt tóc ở Đồng Nai

Tại buổi lễ chào cờ của Công an tỉnh hôm nay, 7-8, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen đột xuất cho ba tập thể, gồm: Công an TP Biên Hoà, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhanh đối tượng.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Biên Hoà cũng quyết định thưởng nóng cho 3 tập thể trên.