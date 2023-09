Mánh khóe "lùa gà" của CEO Công ty Nhật Nam

Ngày 08/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

CEO Công ty Nhật Nam với những chiêu trò "phông bạt" tinh vi

Công ty cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam ra đời từ năm 2019. Năm 2020, Công ty Nhật Nam dưới sự dẫn dắt của Vũ Thị Thúy đi vào hoạt động mạnh trong lĩnh vực huy động vốn từ cộng đồng. Bằng hình thức chạy quảng cáo, tung ra "mồi nhử" lãi suất cao, trả theo ngày, CEO Vũ Thị Thúy đã giành được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Nhiều người dân choáng ngợp bởi cái gọi "không làm cũng có ăn". Theo quảng cáo, chỉ cần bỏ 100 triệu đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam, sau 24 tháng sẽ có khoản tiền cả gốc lẫn lãi lên tới 192 triệu đồng. Nhà đầu tư không phải đến đến 2 năm sau mà cứ từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần, tiền đều đều về tài khoản.

Các gói đầu tư siêu lợi nhuận được Công ty Nhật Nam đưa ra để chào mời khách hàng "sập bẫy"

Trước viễn cảnh đầu tư làm giàu quá ngon ăn, không phải làm gì, chỉ ngồi hưởng tiền lãi do Công ty Nhật Nam phân chia lợi nhuận theo ngày, nhiều người bùi tai và đổ tiền một cách như "thiêu thân" vào Công ty Nhật Nam.

Để thuyết phục sự tin tưởng tuyệt đối của nhà đầu tư. Vũ Thị Thúy tung ra hàng loạt các loại giấy tờ liên quan nhiều thửa đất, khu đất dự án trải dài từ Bắc chí Nam. Thậm chí có những loại giấy liên quan đến đất đai ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bị người dân và chính quyền địa phương vạch trần sự ngụy tạo gian dối, nhằm đánh lừa nhà đầu tư tin rằng, đấy là đất do Công ty Nhật Nam mua gom của người dân.

Hay có những khu đất nông nghiệp, được Công ty Nhật Nam tung hô là đất dự án, có giá trị cao trên thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư vì thiếu thông tin, vì nhẹ dạ, nên đã tin theo một cách tuyệt đối.

Công ty Nhật Nam tổ chức nhiều sự kiện hội nghị khách hàng sang chảnh để "câu" nhà đầu tư

Cùng với đó, Công ty Nhật Nam mở hàng loạt Chi nhánh ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lào Cai… tổ chức hàng loạt các chương trình sự kiện; Hội nghị khách hàng rất sang chảnh, mời nhiều người về "thổi phồng" thông tin về Công ty Nhật Nam, cùng những dự án đình đám.

Dàn dựng ra những "lẵng hoa VIP"

Trong các chiêu trò mánh khóe của Công ty Nhật Nam, nổi bật nhất là phải kể đến vụ "lẵng hoa VIP". Trong sự kiện được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2022, đơn vị này đã chưng ra hàng loạt các lãng hoa được cho là các cơ quan Trung ương gửi tặng.

Nhưng ngay sau đó, dư luận và báo chí đã vạch trần ra những chiêu trò lố bịch, bịa tạc từ những lẵng hoa giả hiệu này. Cũng từ đây, Công ty Nhật Nam rơi vào khủng hoảng truyền thông mang tên "lẵng hoa VIP", dẫu rằng sau đó, đơn vị này đã cố gắng dùng mọi cách để ngăn chặn sự lan truyền những hình ảnh lẵng hoa VIP có dấu hiệu giả mạo kia.

Những lẵng hoa VIP bị báo chí và dư luận lật tẩy là do chính Công ty Nhật Nam tự ngụy tạo.

Nhưng cho dù có cố gắng bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không thể cứu vãn nổi những sự thật về cung cách làm ăn theo mô hình Ponzi (lấy tiền của người sau trả cho người trước) của Công ty Nhật Nam.

Tiếp đó, một số cơ quan chức năng đã gửi Thông báo, cảnh báo tới người dân về những hoạt động huy động vốn có nhiều dấu hiệu bất thường của Công ty Nhật Nam, với những rủi ro nguy hiểm, nếu như đầu tư tiền bạc vào đơn vị này.

Nhiều người giúp sức cho Công ty Nhật Nam huy động vốn

Để huy động được số tiền đặc biệt lớn (gần 4.000 tỷ đồng) từ hàng vạn người dân, thì ngoài các chiêu trò, mánh khóe tinh vi như nêu trên, còn có những sự giúp đỡ tích cực của hàng loạt nhân vật như một số cựu cán bộ hưu trí và hàng trăm hàng ngàn nhân viên sales của Công ty Nhật Nam ở khắp các tỉnh thành.

Vũ Văn Chuyên, Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Nhật Nam, người này liên tục lên mạng xã hội quảng cáo chào mời người dân đổ tiền đàu tư vào Nhật Nam

Cay đắng hơn, những nhân viên sales này, đã đưa chính bạn bè, người thân của mình vào "bẫy" của Công ty Nhật Nam, để rồi họ rơi vào cảnh trắng tay, tan nhà nát cửa.

Cô Nguyễn Thu Huyền (nhân vật đã được đổi tên) một giáo viên ở Thanh Hóa, được chính cô học trò cũ của mình đưa vào đầu tư gói 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền phân chia lợi nhuận đều đặn được 2 tháng, cô Huyền thì bị "cắt" tiền về tài khoản cả năm trời.





Hàng loạt người có tên tuổi đã đứng ra quảng cáo tung hô cho Công ty Nhật Nam để thu hút niềm tin của các nhà đầu tư

Cô Huyền chia sẻ: "Đây là toàn bộ số tiền vợ chồng tôi tích cóp sau nhiều năm trời, chỉ vì tin vào học trò, mà giờ tay trắng, mất hết cả. Cho đến nay tôi vẫn chưa dám nói với chồng, thật quá cay đắng".

Vũ Văn C., người tự xưng là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Nhật Nam, cả 2 vợ chồng anh C. cùng tham gia làm sales trong Công ty Nhật Nam, và đã dẫn dắt hàng chục người dốc tiền đầu tư vào Nhật Nam. Để tạo uy tín với nhà đầu tư, vợ chồng anh C. còn lên mạng xã hội đăng hàng loạt clip tự quảng cáo tung hô cho Công ty Nhật Nam, chính những hành động này đã khiến nhiều người dân tin theo vợ chồng C., rồi đổ toàn bộ tài sản vào Nhật Nam một cách mù quáng.

"Gãy cầu" vì mất dòng tiền…

Trước những diễn biến nhiều "bất lợi" không thể kiểm soát của ban lãnh đạo Công ty Nhật Nam, người dân đã hiểu rõ bản chất của các hoạt động huy động vốn trả lãi cao, khiến cho nhân viên Công ty Nhật Nam không thể "lùa gà" thành công. Dẫn đến "dòng tiền" bị "đứt gãy" vì không thể huy động được.

"Đứt gãy" dòng tiền, khiến mô hình huy động vốn kiểu Ponzi của Công ty Nhật Nam vỡ bong bóng

Từ đây, Công ty Nhật Nam liên tục ban hành các văn bản với vô vàn các lý do, để trì hoãn việc phân chia lợi nhuận, nghĩa là không chi trả cho nhà đầu tư theo như cam kết trong hợp đồng. Ban đầu thì dừng 2 tháng, rồi 3 tháng, 6 tháng và cuối cùng là cả năm không chi trả.

Đến khi "giọt nước tràn ly", hàng ngàn nhà đầu tư trên nhiều tỉnh thành đã tổ chức biểu tình đòi tiền Công ty Nhật Nam một cách rầm rộ. Phía bà Vũ Thị Thúy phải đứng ra tổ chức nhiều cuộc đối thoại, mong tháo gỡ, nhưng tất cả đều bất thành.

Ngày 8/9/2023, Công an TP Hà Nội thông tin:

Trong ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (SN: 1983, trú tại: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Vũ Thị Thúy (từng có 01 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các Dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được: ngày 08/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.