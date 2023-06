Mạng xã hội xôn xao khi loạt người nổi tiếng đồng loạt phản pháo trước ý kiến phụ nữ thành công nhờ “ăn may”

Trong một tập của Podcast First, Lady được phát sóng trên Vietcetera, các khách mời đã trò chuyện cởi mở về chủ đề xoay quanh việc liệu thành công của phụ nữ có phải chỉ đến từ may mắn. Nguyên nhân là bởi lâu nay, khả năng và bản lĩnh của người phụ nữ vẫn thường bị xem nhẹ. Bản thân nữ giới khi nhắc đến thành tựu mình đạt được cũng thường thể hiện thái độ khiêm nhường và không quên đề cập yếu tố may mắn.



Từ đây, mạng xã hội được dịp xôn xao suốt những ngày qua, khi ai cũng muốn được nói lên ý kiến của riêng mình. Giữa làn sóng tranh luận sôi nổi, nhiều người nổi tiếng từ các lĩnh vực khác nhau cũng đã lên tiếng. Cùng xem quan điểm của họ nhé!

Những người phụ nữ mạnh mẽ phản pháo

Trước ý kiến nữ giới đạt thành tựu là do "ăn may", những người phụ nữ đã không ngần ngại kể về câu chuyện riêng của bản thân. Họ là những người được xem là thành công với sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có tầm ảnh hưởng lớn nhưng cũng gặp phải nhiều định kiến trong hành trình của riêng mình, từng bị cho là "ăn may", hoạt động ở một lĩnh vực dễ dàng hay nhận được nhiều hậu thuẫn.

Chẳng hạn như Lâm Vỹ Dạ, diễn viên thắng 2 Giải Mai Vàng với độ phủ sóng rộng rãi qua các bộ phim, tác phẩm kịch cùng nhiều show truyền hình. Nhưng không phải ai cũng biết, Lâm Vỹ Dạ từng đánh đổi cả thanh xuân của mình. Cô từng phải gác lại ước mơ, lui về hậu phương chăm lo cho gia đình, rồi đối mặt với không ít khó khăn khi quay trở lại nghiệp diễn. Chính niềm đam mê cùng nỗ lực không ngừng đã giúp Lâm Vỹ Dạ nếm trái ngọt ngày hôm nay.

Trước khi mang hai tiếng Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, Hoa hậu H'Hen Niê chỉ là một cô gái lớn lên từ buôn làng Tây Nguyên. Vì thế, cô tự tin khẳng định thành công của bản thân hôm nay là kết quả của sự cố gắng không mệt mỏi vươn lên hoàn cảnh, trau dồi bản thân tại các cuộc thi, thậm chí là cả nhiều lần vấp váp, thất bại.

Một người đẹp đình đám khác là Mâu Thuỷ cũng tự tin nói rằng: "May mắn duy nhất của tôi mang tên nỗ lực." Từng bị cho là tẻ nhạt, từng bị hoài nghi về năng lực, thậm chí thất bại nhiều lần, Mâu Thuỷ vẫn bền bỉ đi trên con đường mình chọn. Chẳng ai ăn may lại trầy trật đến thế. Sau nhiều năm cố gắng, Mâu Thuỷ giờ đây đã thoát khỏi vùng an toàn, tỏa sáng với nhiều vai trò và được khán giả yêu mến.

Nhiều người cho rằng làm đẹp là một lĩnh vực dễ dàng, không có nhiều trở ngại. Thế nhưng, makeup artist Quách Ánh đã lên tiếng cho biết công việc của mình khá đặc thù, phải thức khuya dậy sớm, đòi hỏi sự rèn luyện không ngừng. Chưa kể, Quách Ánh đã từng bước có được thành công trong kinh doanh nhờ những bước đi và sự vun vén nhỏ nhất, hoàn toàn không nhờ "ăn may".

Định kiến còn khiến một người tự tin như Cô Em Trendy Khánh Linh từng nghi ngờ bản thân liệu mình có thực sự "ăn may" chỉ bởi vì gia đình điều kiện tốt, gặp nhiều thuận lợi. Thế nhưng, nhìn lại hành trình đã đi qua, thành công hiện tại là do cô nàng chưa từng từ bỏ, dũng cảm nắm bắt từng cơ hội trong cuộc sống.

Dù là niềm tự hào của đất nước khi mang về những thành tích xuất sắc trên đường chạy, VĐV Nguyễn Thị Oanh cũng từng đối diện với không ít định kiến rằng phụ nữ không thể chơi thể thao giỏi, hay vận động viên nữ không thể thành công ở các giải quốc tế. Đáp lại những hoài nghi, Nguyễn Thị Oanh vẫn bền bỉ với niềm đam mê của mình, chứng tỏ bản thân bằng sự thành công đáng ngưỡng mộ.

Cánh đàn ông cũng lên tiếng

Giữa cuộc thảo luận ngày một nóng trên mạng xã hội, những người đàn ông cũng góp vào tiếng nói của mình.

Chẳng hạn như nhà thơ Nguyễn Phong Việt, anh chia sẻ câu chuyện thân thương về Má, người phụ nữ dù "chân lấm tay bùn", "bán mặt mưu sinh giữa chợ trời" vẫn giữ trong tim niềm tin mạnh mẽ đã truyền cho anh rất nhiều động lực. Nguyễn Phong Việt tin rằng phụ nữ xứng đáng được thừa nhận là những người đầy bản lĩnh, bởi dù sinh ra với cốt cách dịu dàng, họ đã phải chiến đấu với một thế giới hoàn toàn không có dịu dàng nào với họ, để tự tay xây đắp nên cuộc đời mình.

Nhà báo Nguyễn Bá Lục lại dẫn chứng về sự thành công đáng nể của nhiều người phụ nữ xung quanh mình để chứng tỏ rằng phái đẹp vẫn luôn mạnh mẽ, đầy khát khao vươn lên và có vị trí vững chắc ở nhiều lĩnh vực trong xã hội. Vì thế, sự thành công của họ đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, đam mê đầy nhiệt huyết chứ không chỉ trông chờ vào sự "ăn may" của số phận.

Cộng đồng mạng không ngừng xôn xao

Sự lên tiếng của loạt người nổi tiếng đã khiến câu chuyện về thành công của phụ nữ trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Rất nhiều người đã để lại bình luận dưới các bài đăng và bày tỏ ý kiến. Phần lớn mọi người thể hiện thái độ tán thưởng, đồng tình rằng đã đến lúc thành công của phụ nữ được đánh giá công bằng và đúng đắn dựa trên khả năng, bản lĩnh của họ.

Có thể nói rằng, cuộc thảo luận đã khiến chủ đề về phụ nữ - thành công trở nên bùng nổ, viral mạnh mẽ. Chính sự nhìn nhận tích cực của mọi người cũng mang lại sự tự tin cho nhiều người phụ nữ bắt đầu dạn dĩ chia sẻ câu chuyện của riêng họ. Lâu nay, phụ nữ khi nhắc đến thành công thường khiêm tốn nói "may mà..", nhưng trên thực tế, mọi thành tựu đều là kết quả từ khả năng và sự cố gắng không ngừng.

Bằng nỗ lực, bản lĩnh mạnh mẽ, phái đẹp hoàn toàn có thể tự mình tạo nên thành công mà không cần may mắn. Bởi vậy, đã đến lúc để mỗi người phụ nữ trở thành "Chính Nữ" ngẩng cao đầu, tự tin khẳng định về những thành công đã đạt được rằng: Nào có may, là tự tay!