Màn ra mắt hoành tráng, ấn tượng, đậm phong cách của VinFast VF 7

VinFast VF 7 là mẫu xe thuần điện duy nhất trong phân khúc C và là sản phẩm thương mại thứ tư được hãng xe Việt giới thiệu trong năm 2023, sau VF 5, VF 6 và VF 9.



Buổi giới thiệu VinFast VF 7 được diễn ra tại Công Viên Ánh Sáng Vinhomes Grand Park Quận 9, tạo ấn tượng mạnh với sự kết hợp đầy táo bạo giữa hai yếu tố thời trang và công nghệ, sự xuất hiện của VinFast VF 7 đã đem đến một bữa tiệc chiêu đãi người xem đầy tính nghệ thuật.

Bộ sưu tập thời trang "Đam Mê" với 25 mẫu thiết kế theo phong cách Futurism, được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ VinFast VF 7 - mẫu xe hoà trộn tinh tế giữa sự tự do, phóng khoáng với nét đẹp thời thượng, cá tính, năng động và tràn đầy năng lượng.

Thiết kế đậm chất thể thao

VinFast VF 7 vẫn giữ lại được những nét đặc trưng vốn có của thương hiệu VinFast với dải đèn led kéo dài ở cả phía trước và sau xe.

Nếu chỉ nhìn vào phần thông số kỹ thuật của kích thước tổng quan, VF 7 sẽ có đôi chút "thiệt thòi" so với các đối thủ, tuy nhiên cách tạo hình của VinFast đã khiến VF 7 vẫn giữ lại được sự ngoại hình to của một chiếc xe hạng C.

Những đường gân và những họa tiết vát thẳng chạy dọc theo phần thân xe tạo nên sự nổi khối, khỏe khoắn cho một chiếc xe chuẩn SUV.

Phần đuôi xe là nơi tạo ấn tượng mạnh nhất trong thiết kế của VF 7, với những đường nét nổi khối tinh tế, kết hợp với cụm đèn hậu tạo nên sự bề thế nhưng vẫn giữ lại được nét linh hoạt của một mẫu xe thể thao.

Bộ mâm của VinFast VF 7 lần lượt là 19 inch và 20 inch tương ứng phiên bản tiêu chuẩn và bản Plus. Trục cơ sở của VF 7 được đánh giá là dài nhất phân khúc, với con số 2.840mm, kết hợp với bộ mâm lớn hứa hẹn khả năng điều khiển linh hoạt trong những cung đường đô thị.

Nội thất hiện đại, trẻ trung

Một chiếc xe điện luôn ngập tràn công nghệ bên trong khoang nội thất, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn 12,9 inch, hệ thống chuyển số dạng phím, hệ thống 8 loa và điều hòa 2 vùng độc lập hỗ trợ lọc không khí combi PM 1.0. Vô lăng bọc da và chỉnh cơ 4 hướng cho cả hai phiên bản.

Với phiên bản tiêu chuẩn, chất liệu bọc ghế sẽ là giả da, ghế lái sẽ hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Đối với phiên bản Plus, ghế sẽ được bọc da cao cấp, cả ghế lái và ghế phụ đều hỗ trợ chỉnh điện.

Ưu thế của một mẫu xe điện là có khoang hành khách rộng hơn các loại xe có động cơ đốt trong bởi không phải tốn quá nhiều diện tích cho hệ thống máy. Điều này đã giúp VF 7 có được hàng ghế sau rộng rãi, sàn phẳng giúp việc sử dụng đầy đủ tải với 5 người được thoải mái hơn cho người ngồi giữa.

Hàng ghế sau trên cả hai phiên bản đều có thể gập theo tỷ lệ 60:40 giúp người dùng linh hoạt hơn trong các tình huống sử dụng xe.

Đối với phiên bản Plus, VF 7 sẽ có thêm tùy chọn trần kính và người dùng sẽ phải trả thêm một khoảng phí nhỏ cho tùy chọn này.

Khả năng vận hành

VF 7 được trang bị hai phiên bản động cơ, bao gồm:

Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu động cơ điện đơn, dẫn động cầu trước, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, pin dung lượng 59,6 kWh, quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy.

Phiên bản Plus có động cơ điện kép, dẫn động hai cầu toàn thời gian, tổng công suất 304 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, pin dung lượng 75,3 kWh, quãng đường di chuyển tối đa 431 km/lần sạc đầy.

Tính năng an toàn

Gói an toàn cơ bản có mặt trên cả hai phiên bản VF 7 với: Cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ phía trước/sau, hệ thống camera sau và giám sát xung quanh.

Riêng phiên bản Plus sẽ được trang 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng ADAS nâng cao: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái cao tốc, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động,...

Trên bản tiêu chuẩn, người dùng sẽ có 6 túi khí, với phiên bản Plus sẽ có tổng là 8 túi khí.

Giá bán

VF 7 được bán ra với giá khởi điểm từ 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Mức giá này khá cạnh tranh so với các đối thủ trong phân khúc, như Hyundai Tucson, Honda CR-V,...

Với thiết kế trẻ trung, nội thất sang trọng, vận hành mạnh mẽ và tính năng an toàn tiên tiến, VinFast VF 7 hứa hẹn sẽ là một trong những mẫu SUV điện cỡ C đáng chú ý nhất trong phân khúc.

VinFast áp dụng gói thuê pin 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000km/tháng, và 4,8 triệu đồng/tháng nếu đi nhiều hơn 3.000km.

Xe được bảo hành lên đến 10 năm hoặc 200.000km (tùy điều kiện nào đến trước), pin đi kèm xe được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc xe VF 7 từ 12h ngày 02/12/2023 tại các showroom, nhà phân phối VinFast trên toàn quốc hoặc qua website của hãng.

