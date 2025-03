Đối với những ai đam mê nhạc US-UK thì không hiển nhiễm không còn lạ gì với cái tên Meghan Trainor. Cô được mệnh danh là “bà hoàng nhạc TikTok” khi những ca khúc của cô đều trở thành sound nhạc gây sốt toàn cầu. Những Made You Look, Title… đều được sử dụng trên hàng triệu video, tạo nên làn sóng dance challenge bùng nổ, góp phần đưa TikTok trở thành 1 trong những nền tảng MXH hot nhất hiện nay.

Mới đây, cập nhất mới nhất của Meghan Trainor đang thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ. Nữ ca sĩ đăng tải chùm ảnh hậu giảm cân, khoe trọn nhan sắc thanh tú, xinh đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt đều hiện liên sắc sảo, hài hoà hơn. Có thể nói, Meghan Trainor đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, thần thái rạng rỡ, tươi mới hơn bao giờ hết.

Chùm ảnh hậu giảm cân gây sốc của Meghan Trainor

Được biết, ở thời điểm hậu sinh con, Megahn từng nặng tới gần 100kg. Vì cơ thể nặng nề vô cùng bất tiện trong việc sinh hoạt nên nữ ca sĩ đã bắt tay vào công cuộc giảm cân. Giờ đây, cô đang duy trì cân nặng ở con số 62 - 63kg, thành công “đánh bay” 30kg.

Tuy nhiên, màn lột xác thay máu này lại vô tình gây ra luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn netizen đều không khỏi thán phục trước nỗ lực cải thiện ngoại hình của Meghan Trainor, khen ngợi nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng visual. Giảm cân không chỉ giúp Meghan hay bất kỳ ai cảm thấy tốt hơn về bản thân mà còn đẩy lùi bệnh tật, giúp cơ thể khỏe mạnh và có sức đề kháng hiệu quả.

Cô nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao visual, thần sắc rạng ngời không vết xước

Số ít còn lại cho rằng Meghan đã đi ngược lại với tôn chỉ từ lúc chập chững bước chân vào showbiz. Cô nàng từ lâu nay đã luôn mang đến 1 hình ảnh tích cực, 1 thông điệp rằng “cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi”, “bạn đẹp theo cách riêng.” Cô khuyến khích, lan tỏa tinh thần này tới những những con người ngoài kia hãy luôn tự tin với cơ thể của mình, ở mọi hình dáng kích cỡ, đặc biệt những người có vóc dáng mập mạp, thừa cân.

Meghan Trainor từ nhiều bấy lâu nay luôn tuyên truyền thông điệp tự tin với cơ thể mình

All About That Bass là 1 ví dụ điển hình và cũng là ca khúc nổi tiếng nhất của Meghan. Vì thế, một số ý kiến nhận xét nữ ca sĩ đã đánh mất đi cái chất riêng, thay vào đó là chạy theo xu hướng chung - sở hữu 1 body thon gọn, săn chắc hay “mình hạc xương mai”. Dẫu biết những nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh, quyến rũ sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề hơn. Nhưng bộ phận khán giả này cảm thấy đáng tiếc khi 1 trong những đại diện tiêu biểu về việc yêu lấy bản thân như Megahn Trainor đã không còn như xưa. Đó là tiêu chuẩn sắc đẹp đã hằn sâu trong tiềm thức đại chúng, và xã hội sẽ luôn đè nặng áp lực ngoại hình lên người nghệ sĩ, đặc biệt là phái yếu.

Một số bình luận của netizen:

- Quan trọng là cô thấy bản thân khỏe mạnh, nên thay đổi như này là tốt rồi.

- Quan điểm mỗi người sẽ thay đổi, miễn là không tự ti, chê bai cơ thể mình.

- Gầy cũng nói, béo cũng nói.

- Dã man luôn! Tui nhìn tưởng Paris Hilton cơ.

- Cổ xinh sẵn rồi. Ngày trước mập mập trông dễ thương còn giờ thì slay hết cỡ.

Meghan Trainor - “Nàng béo làng Pop” từng gây bão năm 2014 với ca khúc đầu tay All About That Bass. Khi thể loại Pop vẫn đang xưng vương toàn cầu thì bản hit bubble-gum mang thông điệp tự tin là chính mình là thức quà thoả mãn nhu cầu giải trí của số đông. Bản hit đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp, đồng thời cũng là ca khúc hot nhất 2014 theo BXH Billboard kết niên. All About That Bass hiện thu về 2,6 tỷ view trên nền tảng YouTube, và là ca khúc bán chạy thứ 4 toàn cầu 2014 với 4,36 triệu đơn vị được bán ra.

Meghan Trainor - All About That Bass

Tiếp nối sau đó là nhiều bản nhạc ăn khách như Me Too, NO, Like I'm Gonna Lose You, Marvin Gaye... Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhanh chóng mất dần sức hút khi các ca khúc đều lặp đi lặp lại công thức phối phí cùng thông điệp cũ rích. Meghan Trainor từng đối mặt với cảnh flop trong 1 khoảng thời gian trước khi cư dân TikTok đưa cô trở lại dòng chảy mainstream với bản hit tỷ view Made You Look.