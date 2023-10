Màn hình dòng iPhone 17 sẽ có thay đổi lớn?

Theo Ross Young, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Display Supply Chain Consultants (DSCC) và là một trong những người đưa ra thông tin chính xác nhất, iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ là những mẫu iPhone không phải Pro đầu tiên có tốc độ làm mới 120Hz vào năm 2025. Hiện tại, màn hình iPhone không phải Pro làm mới ở tốc độ 60Hz hoặc 60 lần mỗi giây, bằng một nửa tốc độ của màn hình ProMotion trên các mẫu iPhone Pro.

Chia sẻ của chuyên gia Ross Young cho biết thêm, iPhone 16 năm sau sẽ có màn hình 6,12 inch trong khi iPhone 16 Plus sẽ được trang bị màn hình 6,69 inch. Tỷ lệ khung hình của cả hai điện thoại sẽ là 19,5: 9 và các thông số kỹ thuật này khớp chính xác với những gì các mẫu iPhone 15 không Pro có trong năm nay. Vào năm 2025, Young nhận thấy một số thay đổi đối với iPhone 17 và iPhone 17 Plus với kích thước màn hình lần lượt là 6,27 inch và 6,86 inch.

iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ thay thế màn hình PolySilicon nhiệt độ thấp (LTPS) bằng màn hình Oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO). Lý do cho sự thay đổi đó là do chuyên gia Young tin rằng iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ là những mẫu máy không phải Pro đầu tiên có màn hình ProMotion mang lại tốc độ làm mới 120Hz. Với LTPO, tốc độ làm mới có thể điều chỉnh xuống tốc độ thấp hơn khi một số nội dung nhất định (như e-mail) xuất hiện trên màn hình. Theo Ross Young, tỷ lệ khung hình cũng sẽ thay đổi một chút thành 19,6: 9.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max năm tới sẽ có màn hình lần lượt là 6,27 inch và 6,86 inch trong khi tỷ lệ khung hình sẽ tăng nhẹ lên 19,6:9. Mọi thứ khác sẽ giữ nguyên so với model Pro 2023. Vào năm 2025, Young kỳ vọng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ thay thế Dynamic Island bằng Face ID dưới màn hình và sử dụng lỗ khoét cho FaceTime và chụp ảnh selfie. Vì vậy, nếu bạn là người hâm mộ Dynamic Island, chuyên gia Young nói rằng bạn có thể sẽ mất tính năng này trên các mẫu Pro 2025 mặc dù nó vẫn sẽ xuất hiện trên các mẫu không Pro trong năm đó.