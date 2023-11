Màn giả gái cực “ô dề” của dàn thí sinh KOC VIETNAM: Có đến tận 2 Hương Giang cùng đọ sắc nhưng mà... nó lạ lắm!

Bước sang mùa thứ hai, KOC VIETNAM 2023 đã tái xuất với một phiên bản hoàn toàn mới. Giống như chủ đề "Best Version Of My Sell", chương trình đem đến hành trình nâng cấp bản thân của 20 thí sinh - 20 KOC đầy triển vọng. Dưới sự dẫn dắt của host Kỳ Duyên, các thí sinh được chia thành 2 đội master Mai Ngô và master Luna Đào. Ai sẽ là người giành được ngôi vị quán quân chung cuộc - The Premier KOC?

Đón xem KOC VIETNAM 2023, phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 3/11/2023, trên kênh YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn .

Chương trình được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng Nhà tài trợ chính thức: Ví điện tử ZaloPay, Sữa hạt TH True NUT, CANIFA, THUNN ORIGINAL và Nhà tài trợ Insidemen, Thương hiệu thời trang GAP.