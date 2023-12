Màn Đêm Kinh Hoàng độc quyền trên K+ gây sốt với chất kinh dị, giật gân nặng đô

Khi trò Ma Sói bước lên màn ảnh

Nối tiếp thành công bùng nổ của All Of Us Are Dead năm ngoái, Hàn Quốc lại tiếp tục "chiêu đãi" các tín đồ phim ảnh thêm một series sinh tồn chất lượng mang tên Màn Đêm Kinh Hoàng. Tác phẩm được "nhào nặn" bởi đạo diễn Lim Dae Woong, một nhà làm phim cứng tay với thể loại kinh dị, giật gân.

Nhóm học sinh trường trung học Yoo Il không ngờ họ đã tham gia vào một chuyến đi "lành ít dữ nhiều"

Màn Đêm Kinh Hoàng có 12 tập, kể về chuyến đi ngoại khóa định mệnh của nhóm học sinh trường trung học Yoo Il. Sau khi đến một trung tâm huấn luyện nằm cách biệt thành phố, điện thoại của họ bị bí mật cài đặt một ứng dụng kích hoạt trò chơi Ma Sói (Mafia). Những tưởng chỉ là trò vui do nhà trường hay bạn học bày ra, các học sinh bắt đầu bình chọn "giết" cho người bạn tên Heo Yul.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, cả nhóm thất kinh hồn vía khi Heo Yul tự sát một cách man rợ. Những cái chết đẫm máu tiếp tục diễn ra sau đó. Nhóm học sinh nhận ra họ đã thực sự bị bẫy vào một trò chơi sinh tử và buộc phải tồn tại bằng cách bình chọn giết người. Một số đứng ra đấu tranh để bảo vệ tính mạng cho cả tập thể, số còn lại rơi vào hoảng sợ tột độ. Tuy nhiên, không một ai có thể thoát ra khỏi trò chơi chết chóc này.

Trò Ma Sói được cài đặt một cách bí ẩn vào điện thoại các học sinh từ đêm đầu tiên

Phát sóng độc quyền trên K+ được 4 tập phim, Màn Đêm Kinh Hoàng đang gây chú ý và được cộng đồng yêu phim bàn tán rôm rả. Hiện tại, series này đang được chấm 8,8/10 điểm trên IMDb. Đây cũng là lần đầu tiên trò chơi Ma Sói yêu thích của thanh thiếu niên được mang lên phim học đường Hàn Quốc. Những cuộc bình bầu giết người để tìm ra dân làng hay sói trước đây chỉ mang tính lời nói gió bay, nay lại trở thành hiện thực và phải đánh đổi bằng mạng người thật.

Yếu tố kinh dị, đấu trí nặng đô

Nhờ vào hệ thống tình tiết dẫn nhập lôi cuốn và "combo" nhân vật đầy cá tính, Màn Đêm Kinh Hoàng trên K+ thành công thu hút khán giả ngay từ tập đầu tiên. Series sở hữu tiết tấu nhanh, hình ảnh ấn tượng mang đến những thước phim kinh dị đầy ám ảnh nhưng khiến người xem không thể rời màn hình vì quá cuốn.

Nữ diễn viên trẻ Lee Jae In đảm nhận vai nữ chính Lee Yoon Seo trong phim

Có thể nói, Màn Đêm Kinh Hoàng là một bộ phim kinh dị sinh tồn khá nặng đô, mang màu sắc mới lạ trên "vũ trụ giải trí" K+. Dù lấy bối cảnh học đường nhưng phim có những tình tiết vô cùng tàn khốc, gây ám ảnh. Cái chết của các nhân vật diễn ra đầy bí ẩn, họ có những hành vi hành hạ bản thân hết sức rùng rợn. Biên kịch và đạo diễn Lim Dae Woong đã kiến tạo ra những cái chết có một không hai, được khắc họa trần trụi và không bao giờ lặp lại.

Cái chết của những "nạn nhân" trong phim được khắc họa sáng tạo và rùng rợn

Xuyên suốt 4 tập phim, không khí hoang mang và tò mò tột độ được duy trì nhờ tiết tấu nhanh gọn, kỹ thuật dàn cảnh với những góc máy lắt léo và nguồn sáng được tính toán kỹ lưỡng. Màn Đêm Kinh Hoàng cũng nhuốm màu kinh dị tâm linh khi có sự xuất hiện của một hồn ma bí ẩn luôn bám theo nữ chính Lee Yoon Seo.

Bên cạnh yếu tố kinh dị, giật gân, Màn Đêm Kinh Hoàng còn mang đến những màn đấu trí đỉnh cao khi các nhân vật buộc phải suy luận và dò đoán ra thân phận của những người khác. Sau khi chính thức "nhập cuộc", ai cũng diễn sâu để bảo vệ mình. Vì vậy, sự thật chỉ có thể được hé lộ thông qua các chỉ dấu bất thường trên thân thể nạn nhân hay cách thức mà mỗi vụ hành quyết diễn ra. Ở 2 tập mới nhất, nữ chính Lee Yoon Seo đã bắt đầu có những khám phá hữu ích và dần xâu chuỗi lại các sự việc.

Tàn khốc và chạm đến tận cùng của nỗi sợ, Màn Đêm Kinh Hoàng chính là bộ phim dành cho những khán giả yêu "cảm giác mạnh" và thích khám phá mặt tối trong tâm lý con người. Phim hiện đang được K+ phát sóng độc quyền trên kênh K+ACTION và App K+ từ Thứ 2 đến Thứ 5 hàng tuần vào lúc 22 giờ.

Màn Đêm Kinh Hoàng đang chiếu độc quyền trên K+

Những bộ phim về đề tài sinh tồn của Hàn Quốc luôn thu hút đông đảo khán giả bởi nội dung hấp dẫn, gay cấn và được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn trong nước và quốc tế. Nắm bắt xu thế, K+ liên tiếp mua bản quyền và phát sóng song song những series thuộc thể loại này để khán giả Việt có thể thưởng thức phim với chất lượng tốt nhất và bàn luận mọi khía cạnh của bộ phim sớm nhất. Trước Màn Đêm Kinh Hoàng, series Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape Of The Seven) do K+ độc quyền phát sóng cũng tạo nên "gây sốt" với khán giả Việt.

