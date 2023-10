Màn ảnh Hàn sắp có mỹ nhân "đẹp mà xàm", khoe mặt mộc xinh lung linh nhưng netizen chỉ thấy buồn cười

The Story of Park's Wedding Contract là một trong số những dự án phim truyền hình được mong chờ nhất trong tháng 11 sắp tới. Đây cũng là một trong số những bộ phim xuyên không hiếm hoi của năm nay, với bối cảnh chính là ở thời hiện đại, về một người phụ nữ bất ngờ có chuyến du hành thời gian từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 21.

Poster phim The story of Park's wedding contract

Mới đây, ekip làm phim đã tung ra những trailer đầu tiên với nội dung chính xoay quanh những tình huống bi hài sau khi xuyên không của nữ chính Park Yeon Woo (Lee Se Young). Khác hẳn bầu không khí bi thương ở teaser đầu tiên, lần này Yeon Woo lại "quậy đục nước" một thế giới rất mới, nơi có người đàn ông với gương mặt giống hệt vị hôn phu chết trẻ của cô ở thế kỷ 19.

Park Yeon Woo mới tỉnh dậy ở một thế giới mới đã vội tìm chồng

Chỉ thông qua một đoạn trailer ngắn với những phân cảnh cô nàng Yeon Woo cố gắng thích nghi với cuộc sống hiện đại, khán giả được thấy một Lee Se Young rất khác so với những hình ảnh trước đây của cô. Một Lee Se Young bá đạo, hài hước hơn thậm chí còn rất... xàm. Dù vẫn xinh đẹp tỏa sáng trong mọi khung hình, cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại, khi trang điểm xinh đẹp hay lúc để mặt mộc nhưng khán giả lại không thể tập trung vào nhan sắc này bởi độ hài hước của nhân vật.

Những khoảnh khắc hài hước của Lee Se Young trong trailer phim

Lee Se Young khoe mặt mộc xinh đẹp trong phim nhưng không ai quan tâm nổi vì cô quá... xàm

Dựa trên webtoon cùng tên, The story of Park's wedding contract là một bộ phim tình cảm xuyên thời gian kể về cuộc hôn nhân theo hợp đồng giữa Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) và Park Yeon Woo (Lee Se Young) - người du hành từ thế kỷ 19 Joseon đến hiện đại. Tuy nhiên, qua thời gian, tình cảm giữa họ dần phát triển và cả hai phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, nhất là khi Park Yeon Woo vốn không phải người của thế giới này.

Nguồn ảnh: MBC