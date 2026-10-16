Mạc Tư Khoa là nơi nào?

Nhiều người Việt đã quen với câu hát: "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh".

Mạc Tư Khoa là cách gọi Hán-Việt truyền thống của thủ đô Moskva hay Moscow trong tiếng Anh, nơi từ lâu đã khẳng định vị thế là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và khoa học hàng đầu của Liên bang Nga. Nằm bên bờ sông Moskva trữ tình thuộc vùng đồng bằng Đông Âu rộng lớn, siêu đô thị này trải qua hơn 8 thế kỷ tồn tại và phát triển. Nơi đây không chỉ lưu giữ những di sản kiến trúc vô giá của nhân loại mà còn sục sôi nhịp sống hiện đại bậc nhất châu Âu.

Nguồn gốc tên gọi Mạc Tư Khoa

Tên gọi Mạc Tư Khoa bắt nguồn từ âm Hán-Việt của chữ Mạc Tư Khoa trong tiếng Trung, vốn được dùng để phiên âm lại từ tên tiếng Nga Moskva. Trong thi ca, báo chí và văn học Việt Nam suốt chiều dài thế kỷ 20, cách gọi này từng trở nên vô cùng thân thuộc, gắn liền với tình hữu nghị sâu sắc cùng những ký ức lịch sử không thể nào quên của nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, đến ngày nay, như nhiều tên gọi địa danh theo Hán-Việt khác, cách gọi này đã ít phổ biến hơn trước.

Vẻ đẹp Moscow

Bước sang thế kỷ 21, Moscow đã vươn mình trở thành thành phố đông dân nhất châu Âu với quy mô dân số nội đô vượt mốc 13 triệu người. Không chỉ sở hữu diện tích rộng lớn cùng hạ tầng giao thông hiện đại, thành phố còn giữ vai trò là đầu tàu kinh tế không thể thay thế của toàn bộ Liên bang Nga. Đây là nơi tập trung phần lớn dòng vốn đầu tư, đóng góp tỷ trọng khổng lồ vào ngân sách quốc gia, đồng thời là địa điểm đặt trụ sở chính của các tập đoàn năng lượng, tài chính toàn cầu và các cơ quan quyền lực trung ương.

Không gian đô thị của Moscow ghi dấu ấn vô cùng đậm nét trong lòng du khách nhờ sự giao thoa tài tình giữa bề dày lịch sử trầm mặc và hơi thở hiện đại gấp gáp. Trái tim của toàn bộ thành phố chính là quần thể Điện Kremlin kiên cố nằm soi bóng bên dòng sông Moskva, kết hợp cùng Quảng trường Đỏ huyền thoại. Ngay tại không gian trung tâm này, Nhà thờ Thánh Basil hiện lên lẫy lừng với những mái đòm củ hành rực rỡ sắc màu, đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc Nga và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Nhà thờ Thánh Basil

Ẩn mình sâu bên dưới mặt đất của thành phố là hệ thống tàu điện ngầm Moscow Metro nổi tiếng, một công trình giao thông công cộng được ví như những cung điện ngầm lộng lẫy. Mỗi nhà ga tại đây đều được thiết kế tỉ mỉ với đá hoa cương quý hiếm, đài hoa, đèn chùm pha lê xa hoa cùng vô số bức phù điêu tinh xảo, biến hành trình di chuyển hàng ngày của người dân thành một chuyến thưởng lãm nghệ thuật.

Đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp cổ kính ngàn năm ấy, khu phức hợp thương mại quốc tế Moscow City với những tòa nhà cao tầng bằng kính cường lực vươn vút lên không trung lại đại diện cho hình ảnh một Mạc Tư Khoa vô cùng năng động, phát triển và sẵn sàng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Một hình ảnh khác của Moscow

Trung tâm tri thức và nghệ thuật tầm vóc

Bên cạnh tiềm lực kinh tế và tầm ảnh hưởng chính trị, Moscow còn là cái nôi tri thức lớn của thế giới, nơi nuôi dưỡng vô số tài năng trên nhiều lĩnh vực. Thành phố quy tụ hàng trăm viện nghiên cứu hàng đầu và các trường đại học uy tín, nổi bật nhất là Đại học Quốc gia Moscow mang tên nhà khoa học vĩ đại Lomonosov với tòa nhà chính mang kiến trúc tân cổ điển hoành tráng tọa lạc trên đồi Chim Sẻ.

Đại học Quốc gia Moscow

Đồng thời, đời sống văn hóa nghệ thuật nơi đây luôn diễn ra sôi động và giàu bản sắc. Mạc Tư Khoa sở hữu Nhà hát Bolshoi lừng danh thế giới về nghệ thuật múa ballet và opera, cùng hàng loạt bảo tàng mỹ thuật quốc gia, thư viện đồ sộ và những công viên cây xanh rộng lớn như công viên Gorky hay công viên Zaryadye.

Nhà hát Bolshoi

Chính chiều sâu di sản độc đáo kết hợp hài hòa cùng nội lực phát triển mạnh mẽ đã khẳng định vị thế vững chắc của Moscow như một trong những thủ đô quyến rũ, quyền lực và tầm vóc nhất trên bản đồ thế giới.