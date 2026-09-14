Ly nước hạt chia 20.000 đồng trong tiệm gà rán khiến cha mẹ Việt chia 2 "phe": Nghiêm khắc hay quá bảo thủ?

Cha mẹ nên đặt giới hạn với con như thế nào và đâu là ranh giới giữa nghiêm khắc với làm tổn thương trẻ?

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều cha mẹ Việt tranh luận: Có nên mua thêm cho một đứa trẻ 8 tuổi một ly nước hạt chia giá 20.000 đồng, khi em đã gọi một phần mì Ý lớn và trong phần ăn đã có nước?

Theo lời kể của một người chứng kiến, chiều hôm đó, chị đi ăn gà rán một mình và vô tình gặp một gia đình bốn người trong quán. Khi gọi món, người mẹ hỏi cậu con trai khoảng 8 tuổi muốn ăn gì. Cậu bé chọn một phần mì Ý lớn. Sau đó, em muốn gọi thêm một ly nước hạt chia có giá 20.000 đồng vì đã lâu chưa được uống món này. Cậu bé còn nghĩ đến việc cả nhà có thể uống chung, hoặc em gái có thể uống cùng mình.

Tuy nhiên, người mẹ không đồng ý vì cho rằng phần ăn đã có nước, gọi thêm là không cần thiết và khá lãng phí. Cậu bé trở về chỗ ngồi với vẻ mặt không vui. Câu chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở việc có gọi thêm một món hay không, nhưng sau đó lại trở thành một cuộc tranh luận căng thẳng giữa cha mẹ và con.

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Ứng xử hợp lý hay quá khắt khe?

Người mẹ cho rằng con đã lớn thì phải biết suy nghĩ, đã gọi một phần ăn lớn còn đòi thêm nước là không hợp lý. Cậu bé thì cho rằng đã lâu chưa được uống, hơn nữa ly nước có thể chia cho mọi người. Thế nhưng, thay vì được giải thích nhẹ nhàng, em tiếp tục phải nghe những lời nặng nề, bị cho là thiếu suy nghĩ và có những lời xúc phạm khiến người chứng kiến cảm thấy sốc. Người cha cũng yêu cầu con chỉ được ăn những gì mẹ gọi, không có quyền ý kiến vì chưa tự kiếm ra tiền.

Ngồi cách đó không xa, người kể chuyện nhìn thấy cậu bé rơi nước mắt. Em có thể vừa tức giận, vừa tủi thân. Từ một ly nước 20.000 đồng, câu chuyện đã chạm đến một vấn đề lớn hơn: Cha mẹ nên đặt giới hạn với con như thế nào và đâu là ranh giới giữa nghiêm khắc với làm tổn thương trẻ?

Phía dưới bài đăng, nhiều cha mẹ đồng tình với việc người mẹ từ chối mua thêm nước. Họ cho rằng trẻ con cần được dạy rằng không phải thích món gì cũng có thể mua món đó. Một gia đình có thu nhập hạn chế càng phải cân nhắc từng khoản chi, kể cả những món nhỏ. Hôm nay là ly nước 20.000 đồng, ngày mai có thể là đồ chơi, bánh kẹo, quần áo hay những món đồ đắt tiền khác. Nếu lần nào trẻ đòi cũng được đáp ứng, con rất dễ hình thành thói quen muốn gì phải có, không hiểu giá trị của đồng tiền và công sức cha mẹ bỏ ra.

Một số người cũng chia sẻ rằng trẻ nhỏ đôi khi biết cách làm nũng, tỏ vẻ đáng thương hoặc đưa ra rất nhiều lý do để được mua món mình thích. Chỉ cha mẹ sống cùng con mỗi ngày mới hiểu đâu là nhu cầu thực sự, đâu là thói quen đòi hỏi. Vì thế, việc người ngoài chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc rồi kết luận cha mẹ nghèo, keo kiệt hay thiếu tình cảm cũng có phần vội vàng. Chúng ta không biết gia đình ấy đang có áp lực tài chính gì, trước đó cậu bé đã được đáp ứng bao nhiêu lần, hay cha mẹ đã trải qua những chuyện gì trong ngày.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng mua thêm một ly nước 20.000 đồng không phải là chiều hư con. Một đứa trẻ được ăn mì Ý, được đi vào tiệm gà rán và muốn uống thêm một món mình yêu thích, lại còn bày tỏ ý định chia cho ba mẹ cùng uống, không có nghĩa là em đang đòi hỏi quá đáng. Nếu cha mẹ không muốn mua, họ hoàn toàn có quyền từ chối. Vấn đề nằm ở cách người lớn nói với con.

Trẻ con cần được dạy về giới hạn, nhưng cũng cần được hiểu rằng mong muốn của mình không phải là điều đáng xấu hổ. Cha mẹ có thể nói rằng hôm nay gia đình đã gọi đủ món, ly nước thêm chưa thật sự cần thiết nên sẽ không mua. Nếu con thích, lần sau cả nhà có thể cân nhắc gọi, hoặc cha mẹ có thể hướng con sang một lựa chọn khác phù hợp hơn. Cách giải thích ấy vẫn giữ nguyên nguyên tắc tiết kiệm, nhưng không biến việc trẻ bày tỏ mong muốn thành một lỗi lầm.

Một đứa trẻ 8 tuổi chưa thể suy nghĩ và kiểm soát cảm xúc như người trưởng thành. Em có thể chưa hiểu hết giá trị của tiền, chưa biết cân nhắc giữa nhu cầu và mong muốn, cũng chưa đủ khả năng nhìn thấy những áp lực phía sau mỗi quyết định chi tiêu của cha mẹ. Đó là điều người lớn cần kiên nhẫn dạy dỗ, chứ không phải lý do để mạt sát hay phủ nhận cảm xúc của con.

Một ly nước có thể chỉ đáng 20.000 đồng. Nhưng sự tôn trọng, cảm giác được lắng nghe và an toàn trong gia đình thì không nên được đem ra cân đo bằng giá tiền của một món ăn.

Bạn nghĩ sao về những quan điểm này?