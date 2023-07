Lý do Hương Liên là một trong những thí sinh "gây sốt" tại The Face 2023

Nụ cười tỏa nắng

Khi vừa xuất hiện trong vòng phỏng vấn đầu tiên với ban giám khảo, Hương Liên lập tức trở thành nữ thần mặt mộc được nhiều người khen ngợi và yêu mến. Mỹ nhân Gen Z có gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng săn chắc với tỷ lệ chuẩn "thần tiên tỉ tỉ". Lợi thế này giúp cho cô trông cao và thanh thoát hơn chiều cao thực tế.

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng Hương Liên từng gây chú ý khi chỉ cần nở một nụ cười thu về 10 triệu lượt xem và nhanh chóng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều trang tin còn ví cô là "Kim Tae Hee Việt Nam" khi mang vẻ tươi tắn tương đồng với mỹ nhân xứ sở kim chi.

Tài lẻ ẩn giấu

Không chỉ sở hữu nụ cười vạn người mê, Hương Liên còn gây ấn tượng với khán giả và Ban HLV nhờ khả năng múa uyển chuyển. Trong buổi họp báo ra mắt The Face Việt Nam 2023, người mẫu Gen Z xuất hiện trong bộ đầm ánh bạc siêu bắt mắt và một lớp mặt nạ tạo vẻ bí ẩn, cuốn hút, hớp hồn mọi khán giả có mặt tại đó.

Phong độ ổn định

Sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng gợi cảm, không khó để Hương Liên trở thành một gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô cũng nghiễm nhiên trở thành mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang, nữ TikToker cũng được đánh giá là có khả năng "cân" mọi loại trang phục và linh hoạt với nhiều concept khác nhau.

Trên đấu trường The Face, cô luôn thể hiện tốt trong các thử thách do BGK đưa ra và lọt top các thí sinh nổi bật nhất. Thậm chí gần đây còn có "rumor" cô nàng sẽ lọt Top 3 chung cuộc The Face.

Biến hóa đa dạng

Với lợi thế về vẻ đẹp trong trẻo và vóc dáng cao ráo, tỉ lệ chuẩn, Hương Liên luôn xuất hiện với nhiều diện mạo khác nhau và phong cách đa dạng từ dịu dàng tới quyến rũ.

Gần đây dân tình hết lòng khen ngợi hình ảnh trong sáng và thanh thuần của cô khi dạo chơi tại Hà Nội. Hương Liên diện bộ đầm trắng, phối cùng chiếc cardigan mỏng màu xanh lá, tạo nên cảm giác giống một bông ly thanh cao.

Gần đây dân tình hết lòng khen ngợi hình ảnh trong sáng và thanh thuần của cô khi dạo chơi tại Hà Nội. Hương Liên diện bộ đầm trắng, phối cùng chiếc cardigan mỏng màu xanh lá, tạo nên cảm giác giống một bông ly thanh cao.

Yamaha Janus chú trọng chủ yếu vào động cơ Blue Core 125cc tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động bền bỉ, vận hành êm ái. Cùng với đó, Yamaha Janus được trang bị hệ thống ngắt tự động khi dừng xe (Start & Stop System) sẽ tự động ngắt khi xe nghỉ và tái khởi động khi tăng ga giúp xe tiết kiệm nhiên liệu cũng như góp phần bảo vệ môi trường. Nhờ những trang bị trên Yamaha Janus hiện thuộc top những xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, người dùng Yamaha Janus còn có thể tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng My Yamaha Motor, đăng ký bảo hành trực tuyến, theo dõi thời gian bảo hành và sử dụng phiếu bảo trì điện tử... một cách đơn giản và dễ dàng.

Vừa qua, Yamaha Motor Việt Nam đã cho ra mắt dòng xe Janus phiên bản giới hạn màu mới, kết hợp sắc hồng ngọt ngào càng làm tăng vẻ nữ tính, dịu dàng cho các bạn nữ. Hiện Yamaha Janus được bán với giá từ 28.571.000 đến 32.891.000 VNĐ. Đặc biệt, khi mua xe trong tháng 7 bạn sẽ được hưởng ưu đãi "Đón thu sang - Bạt ngàn ưu đãi" từ Yamaha Motor Việt Nam, nhận ngay hỗ trợ đăng ký xe lên đến 2 triệu đồng hoặc 1 tai nghe AirPods 2 chính hãng từ Apple.

