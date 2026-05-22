Lưu ý khi mua rau nấu ăn trong mùa hè: 6 loại rau này nên mua và ăn một cách tiết chế

Người xưa thường nói: "Ăn theo mùa thì sẽ khỏe mạnh quanh năm". Khi mùa thay đổi, các loại rau trên bàn ăn của gia đình bạn cũng nên thay đổi. Sau tiết Tiểu Mãn, có 6 loại rau phổ biến mà bạn nên cân nhắc mua và ăn ít hơn. Không phải là rau không tốt, mà là chúng không phù hợp với thời điểm này trong năm. Ăn quá nhiều chúng dễ gây khó tiêu, làm tổn thương tỳ vị và tích tụ thấp khí. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người già, trẻ em và những người có tỳ vị yếu. Hãy nói với người thân trong gia đình sau khi đọc xong nhé!

Loại thứ nhất: Rau bina

Rau bina là một loại rau điển hình của mùa mát, ngon nhất khi ăn vào mùa thu, đông và đầu xuân. Rau bina non, mọng nước, có kết cấu mềm dai và rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, sau khi bước vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, khiến rau bina khó phát triển tốt dưới ánh nắng gay gắt.

Vào thời điểm này trong năm, rau bina già đi nhanh chóng để tạo hạt, dẫn đến lá cứng, dày với nhiều chất xơ thô. Điều này làm cho rau bina có vị đắng và nhiều chất xơ, làm giảm đáng kể hương vị của nó. Quan trọng hơn, hàm lượng axit oxalic trong rau bina tăng lên đáng kể trong thời tiết nóng. Ăn quá nhiều không chỉ gây vị đắng trong miệng mà còn gây gánh nặng cho cơ thể và cản trở tiêu hóa. Do đó, nên hạn chế mua rau bina sau tiết Tiểu Mãn. Thỉnh thoảng ăn một ít thì được, nhưng tuyệt đối không nên ăn quá nhiều!

Loại thứ hai: Rau hẹ

Có câu nói của người xưa rằng, "Hẹ xuân thơm, hẹ hè hôi", và điều này hoàn toàn đúng! Rau hẹ vào mùa xuân non mềm và thơm, trở thành nguyên liệu đặc trưng của các món ăn theo mùa, tốt cho tỳ vị và kích thích ăn ngon. Tuy nhiên, khi mùa xuân kết thúc, tiết Tiểu Mãn ập đến, hẹ hoàn toàn không còn tươi ngon nữa.

Nhiệt độ cao của mùa hè khiến hẹ có nhiều xơ cứng, khó nhai và dễ mắc vào răng, cộng thêm hương vị cay nồng đặc trưng. Sau tiết Tiểu Mãn, khí Dương trong cơ thể phân tán ra ngoài, khiến tỳ vị tương đối yếu. Ăn quá nhiều hẹ cay có thể dễ gây ra chứng nóng trong người, ợ nóng, khô miệng và vị đắng, đồng thời làm trầm trọng thêm chứng thấp nhiệt bên trong, khiến người ta cảm thấy nặng lòng và mệt mỏi. Những người thích ăn hẹ nên hạn chế ăn một chút; ăn ít thì không sao, nhưng nhớ đừng ăn trong mỗi bữa ăn hoặc ăn với số lượng lớn.

Loại thứ 3: Rau mùi

Nhiều người thích thêm rau mùi vào các món ăn để tăng hương vị, nhưng thực sự không nên mua hoặc ăn quá nhiều rau mùi sau tiết Tiểu Mãn. Giống như rau bina, rau mùi rất nhạy cảm với nhiệt và chỉ phát triển tốt trong mùa mát mẻ.

Sau khi bắt đầu tiết Tiểu Mãn của mùa hè, nhiệt độ cao kéo dài khiến rau mùi già và ra hoa nhanh, tích tụ một lượng lớn các hợp chất đắng. Ở giai đoạn này, rau mùi mất đi hương thơm, trở nên đắng và chát, hoàn toàn mất khả năng khử mùi tanh và tăng hương vị. Hơn nữa, rau mùi có tính ấm và vị cay nồng. Vào mùa hè, khi độ ẩm cao, ăn quá nhiều rau mùi có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nóng và thấp trong người, dễ dẫn đến khó chịu, nổi mụn, đau họng. Tốt nhất nên dùng một lượng nhỏ để trang trí trong các món ăn hàng ngày và tránh ăn quá nhiều.

Loại thứ 4: Mướp già

Mướp là một món ăn quen thuộc vào mùa hè, nhưng mọi người cần phân biệt giữa mướp non và mướp già. Không nên ăn mướp đã già sau tiết Tiểu Mãn! Mướp tươi, non có vị ngọt, mềm và thanh mát, đặc biệt thích hợp cho mùa hè.

Tuy nhiên, mướp già sẽ có phần thịt cứng và chất xơ thô hơn. Quan trọng hơn, chúng sẽ sản sinh ra một lượng lớn cucurbitacin, khiến chúng có vị đắng đặc trưng. Chất đắng này không tốt cho dạ dày và ruột. Sau tiết Tiểu Mãn, tỳ vị đã yếu, việc thường xuyên ăn mướp già có thể dễ gây kích ứng dạ dày và ruột, dẫn đến đầy hơi, khó chịu. Khi mua mướp, hãy chắc chắn chọn những quả tươi và non. Nếu bạn thấy bất kỳ quả nào cứng, thô hoặc có vị đắng, đừng mua chúng.

Loại thứ 5: Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại rau phổ biến mà chúng ta ăn thường xuyên. Nó giàu dinh dưỡng và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nó là một loại rau theo mùa, phát triển tốt nhất vào mùa thu và mùa đông. Nó ưa môi trường mát mẻ và ôn hòa, nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển của nó là 15-20℃.

Nhiệt độ cao sau tiết khí Tiểu Mãn không thích hợp cho sự phát triển của bông cải xanh. Hầu hết bông cải xanh trên thị trường vào mùa hè đều được thu hoạch sớm và ép phát triển trong điều kiện nhiệt độ cao, dẫn đến kết cấu dai, khô và ít dinh dưỡng hơn. Hơn nữa, môi trường nóng ẩm khiến bông cải xanh dễ bị sâu bệnh hơn, làm tăng khả năng nông dân sử dụng thuốc trừ sâu và làm tăng đáng kể nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu so với mùa vụ chính. Tốt nhất là nên mua bông cải xanh thỉnh thoảng thay vì tích trữ thường xuyên hoặc tiêu thụ liên tục.

Loại thứ 6: Giá đỗ không rễ

Giá đỗ có vị thanh mát và giúp giảm độ ngấy, nhiều người thích ăn lạnh vào mùa hè. Tuy nhiên, sau tiết Tiểu Mãn, điều quan trọng là tránh ăn giá đỗ không có rễ. Thời tiết nóng ẩm là mùa cao điểm của sự phát triển vi khuẩn, và giá đỗ không có rễ chủ yếu được trồng bằng các phương pháp xử lý hóa học nhanh, dẫn đến chu kỳ sinh trưởng cực ngắn.

Những loại giá đỗ này trông sạch sẽ, dày dặn và hấp dẫn, nhưng chúng thiếu chất dinh dưỡng so với giá đỗ mọc tự nhiên, có hàm lượng nước cao và vị nhạt. Trong thời tiết nóng bức của mùa hè, giá đỗ không rễ đặc biệt dễ bị thối rữa, hư hỏng và phát triển vi khuẩn, trở nên chua và dính chỉ sau một thời gian ngắn. Những người có dạ dày nhạy cảm dễ bị đau bụng và tiêu chảy nếu ăn quá nhiều, vì vậy chúng rất không thích hợp để ăn trong mùa hè nóng ẩm. Nếu muốn ăn giá đỗ, hãy ưu tiên loại có rễ và được nuôi tự nhiên, và nhớ ăn với lượng vừa phải.