Lưu Thiên Hương: Tôi chờ hướng xử lý thỏa đáng của Nhạc viện TP.HCM

Ngày 12/1, nhạc sỹ Lưu Thiên Hương khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải clip cùng bài viết "tố" một nữ đồng nghiệp, giảng viên Nhạc viện TP.HCM ném thẳng điện thoại vào người.

Chia sẻ với VTC News , nhạc sỹ Lưu Thiên Hương nói, trước khi đăng tải chuyện này trên trang cá nhân, cô đã gửi thông tin đến ban lãnh đạo nhà trường nhưng không nhận được phản hồi.

"Sau khi tôi đăng tải bài viết này lên trên trang cá nhân, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM mới có phản hồi. Họ đồng ý với tôi rằng hành động của chị H. là sai.

Tuy nhiên, sau đó tôi thấy giám đốc trả lời trước truyền thông rằng sự việc 'chưa có gì chính xác'. Mình chưa bàn sâu đến chuyện đúng sai, mà thấy ngay hành động mất kiểm soát, tác động vật lý vào đồng nghiệp là điều không thể chấp nhận được. Tôi đang rất buồn vì không có sự công bằng cho chính mình", nữ nhạc sỹ bày tỏ, cho biết cô chưa nhận được lời xin lỗi nào từ đồng nghiệp.

Lưu Thiên Hương cho biết trước khi đưa sự việc này ra công chúng, cô rất băn khoăn bởi điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn, không chỉ đến ngành Giáo dục mà còn đến nơi cô đang công tác.

"Tôi xin ngừng dạy ngay ở trường sau khi sự việc xảy ra, không thể tiếp tục giảng dạy ở môi trường mà giảng viên hành xử mất kiểm soát thế này. Tôi phải lên tiếng để bảo vệ bản thân mình, đưa ra công chúng để lên án hành động xấu như này trong môi trường dạy nhạc chuyên nghiệp”, nữ nhạc sỹ nói.

Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương đã có 5 năm giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM.

Nói về kiến thức chuyên môn, Lưu Thiên Hương cho rằng giảng viên H. không hiểu beat master (bản beat đã được căn chỉnh, xử lý âm thanh) là gì, việc cấm học sinh hát beat master điều rất vô lý, quan điểm này sẽ kiềm chế sự sáng tạo của học sinh. Nhạc sỹ cho biết cô đã góp ý nhưng bị phớt lờ và sau đó nữ đồng nghiệp có hành động bạo lực.

"Tôi vẫn đang chờ xem nhạc viện có xử lý thỏa đáng không, hay vẫn cho chị H. tiếp tục đứng lớp. Tôi đang rất lo lắng bởi điều này rất nguy hiểm cho một thế hệ là những nghệ sỹ sau này", Lưu Thiên Hương nói.

Sáng 12/1 nhạc sỹ đăng bài chia sẻ, cô bị thạc sỹ, NSƯT M.H., giảng viên Nhạc viện TP.HCM ném điện thoại vào người sau khi góp ý, tranh cãi về chuyên môn. Cụ thể, Lưu Thiên Hương không đồng tình việc giảng viên M.H. cấm sinh viên dùng laptop xử lý âm thanh, hát beat đã "master".

Cô nói: "Do giải thích chị H. không hiểu nên tôi yêu cầu bộ phận kỹ thuật kiểm tra, giải thích chuyên môn nhưng chị không đồng ý. Do thấy có những câu nói xúc phạm, sai căn cứ nên tôi dùng điện thoại quay bảo vệ bản thân. Chị H. có hành vi ném điện thoại vào người tôi, may mắn tôi tránh được".

Chiều 12/1, ông Hoàng Ngọc Long, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cho biết ban giám đốc đã tiếp nhận thông tin trên và vì đây là sự việc nhạy cảm, ông chưa thể nói thêm gì. Các quyết định phải thông qua hội đồng và ban giám hiệu, chậm nhất tuần sau nhà trường sẽ phản hồi.