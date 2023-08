Lữu giữ tinh hoa ẩm thực Việt ở "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới"

Tại đây, mỗi một món ăn đều mang một câu chuyện, mà người đầu bếp đã dày công kể bằng ngôn ngữ của ẩm thực và sự sáng tạo thăng hoa.

Nhà hàng Nón Lá với kiến trúc độc đáo và ẩm thực quy tụ tinh hoa ba miền

Ẩm thực xứ Bắc tinh tế của Nhà hàng Nón Lá

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có câu: "Ăn Bắc mặc Nam". Ẩm thực vùng Bắc Bộ theo chân cha ông xuôi về phương Nam, đi khắp các vùng miền vẫn không hề mất đi tính nhẹ nhàng và tinh tế. Do đó, để mang tinh hoa của ẩm thực xứ này đến với du khách là cả một thách thức - làm sao để giữ được hương vị nguyên bản và sự tinh tế này?

Thịt heo cháy cạnh - Món ăn đưa cơm của người miền Bắc

Tại Nhà hàng Nón Lá, một trong những món đặc trưng của xứ Bắc được thực khách yêu thích chắc hẳn là món thịt heo cháy cạnh. Một mẻ ba chỉ thật ngon được người đầu bếp tỉ mẩn lựa chọn, chế biến kỹ lưỡng để từng thớ thịt được săn lại, thấm đẫm gia vị, béo nguậy, lại thơm lừng hương lá chanh. Miếng thịt cứ như thể giòn tan trong miệng, còn gì tuyệt vời hơn khi ăn kèm bát cơm nóng hổi.

Canh nghêu thì là - Đậm đà hương vị xứ Bắc

Canh nghêu thì là cũng là một lựa chọn hoàn hảo để đại diện cho hương vị xứ Bắc ở Nhà hàng Nón Lá. Để nấu được hương vị tinh tế, thanh thanh mà đặc biệt của món canh đậm vị Bắc này, người đầu bếp đã phải tỉ mẩn và dày công rất nhiều. Nghêu phải được ngâm trước một ngày để nhả hết bùn, cát, rồi mới làm sạch kĩ lưỡng. Cấu trúc món thoạt nghe rất đơn giản: nghêu, cà chua, dứa và thì là, rất thích hợp với những buổi chiều mùa hè hanh nắng và thực khách đã có một chuyến dạo chơi thấm mệt.

Lưu giữ tính đậm đà và chất phác của ẩm thực miền Trung

Nhắc đến miền Trung là nhắc đến sự đậm đà và chất phác. Từ cái tính con người, đến dáng đi, giọng nói, rồi cả một nền ẩm thực đều mang hương vị đậm đà và mộc mạc không thể lẫn vào đâu.

Tôm sú sốt me thơm ngon, chuẩn vị miền Trung

Nói đến đặc tính đậm đà và mộc mạc của ẩm thực miền Trung, bên cạnh mì Quảng, cao lầu, bánh bèo,.... đã quá trứ danh, tại Đảo Ký Ức Hội An, nhà hàng Nón Lá lưu giữ tinh thần ẩm thực này với 2 món hải sản quen thuộc: Tôm sú sốt me và Mực xào chua ngọt.

Mực xào chua ngọt tươi ngon, trọn vị biển khơi

Là một vùng đất nằm bên biển Đông rộng lớn, ngư trường rộng lại giàu tài nguyên hải sản, từ lâu, người dân Hội An đã thuần thục nghề biển, hình thành nên những làng chài như Cẩm An, Cửa Đại, Cù Lao Chàm... Những ghe tàu cập bến mang về thành quả của những tối đi lộng (đánh bắt gần bờ) hay những ngày dài lênh đênh đi khơi. Cá tôm, hay mực của vùng này cũng vì thế mà luôn tươi ngon, nõn nà. Trải qua công đoạn chế biến tỉ mỉ, với bàn tay làm nghề khéo léo và tinh tế của đầu bếp, tôm chuyển màu vàng nâu óng, sốt me ngấm đều từng thớ thịt tôm, thơm nức, hay mực cũng giữ nguyên vị ngọt và sần sật tươi ngon. Cắn một miếng, thực khách như được trở về với những buổi sớm tinh mơ trên làng chài Cửa Đại, thưởng trọn vị của khơi xa.

Ngọt ngào và phóng khoáng như món ngon của người Nam Bộ

Người xứ Nam Bộ ngọt ngào, phóng khoáng bao nhiêu thì ẩm thực vùng đất này cũng chịu ảnh hưởng không kém. "Dưới sông có cá, trên bờ có rau", tự nhiên ưu đãi người xứ Nam, khiến những món ngon nơi này cũng khoáng đạt và sáng tạo đến lạ.

Thị heo kho nước dừa đậm đà hương vị miền Nam

Thực khách có thể dễ dàng tìm thấy những nét cá tính trong ẩm thực này của người Nam Bộ ngay tại Nhà hàng Nón Lá. Đặc trưng nhất có thể kể đến món thịt heo kho nước dừa và trứng hay canh chua tôm. Vị thịt kho nước dừa dường như không thể lẫn vào đâu được, cũng đòi hỏi người đầu bếp phải tỉ mẩn ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu, đến từng công đoạn nấu. Mỡ phải thường xuyên được vớt đi trong quá trình nấu, và lửa phải canh sao cho các gia vị và nước dừa ngấm đều vào thịt. Món ăn tưởng chừng đơn giản và thân thuộc này lại là nơi phô diễn toàn bộ sự tinh tế và tỉ mỉ của người đầu bếp, để mang đến cho thực khách không chỉ một món ngon, mà còn là cả một nghệ thuật làm bếp. Hay như món canh chua tôm đặc trưng với nước canh chua tôm ngọt thanh - vị ngọt của tôm, vị chua nhẹ của nước me, cà chua và dứa, thêm chút sần sật giòn giòn của đậu bắp, nếu đã ăn qua một lần, sẽ khiến người ta đê mê nhớ mãi.

Canh tôm chua Nam bộ thanh mát

Để du khách dễ dàng tận hưởng ẩm thực ba miền phong phú tại Nhà hàng Nón Lá, Đảo Ký Ức Hội An ra mắt chương trình buffet với hơn 30 món ngon độc đáo, chỉ với 300.000VND/người. Tham khảo tại đây.