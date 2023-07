Lung linh lễ khai mạc World Cup 2023, đội trưởng Huỳnh Như mơ về chiếc cúp vô địch

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 đã diễn ra vào lúc 14h00 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Eden Park, mang trọn vẹn thông điệp của FIFA với tên gọi Do it Again (tạm dịch: Hãy hành động một lần nữa).

Buổi lễ được diễn ra ngắn gọn, bắt đầu bằng màn biểu diễn ca nhạc và nhảy của 200 nghệ sĩ và tình nguyện viên. Trong tiết mục này có màn biểu diễn điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori tại New Zealand.

Hình ảnh lung linh tại lễ khai mạc (Ảnh: Ngọc Lan)

Tiếp đó, BTC đã có màn giới thiệu 32 đội tham dự World Cup 2023, trong đó có tuyển Việt Nam. Trái bóng chính thức của giải đấu Oceaunz được đặt xuống giữa sân, báo hiệu ngày hội bóng đá tại New Zealand và Australia bắt đầu.

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất hiện ở màn giới thiệu (Ảnh: Ngọc Lan)

Sau đó chiếc Cup vàng của FIFA World Cup nữ được mang ra từ đường hầm trong tiếng vỗ tay của CĐV. Bên trong, hai đội New Zealand và Na Uy đã sẵn sàng bước ra sân để thi đấu trận khai mạc.

Không đến sân để trực tiếp dự lễ khai mạc, tiền đạo Huỳnh Như cùng đội tuyển nữ Việt Nam xem qua màn chiếu tại khách sạn. Một hình ảnh rất thú vị được đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ, cô như muốn ôm lấy chiếc cúp vàng, đó là một giấc mơ mà lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam đã chạm đến.

Huỳnh Như như mơ về chiếc cúp World Cup (Ảnh: FBNV)

Sau lễ khai mạc, các trận đấu tại vòng bảng World Cup đã chính thức khởi tranh. Trận đấu đầu tiên mà màn đối đầu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy.