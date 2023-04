Lọt top điểm đến được khách hàng ưa thích, du lịch Đà Nẵng 30/4 có gì hấp dẫn?

Dưới đây là những lý do bạn khó có thể từ chối một kỳ nghỉ tại thành phố biển xinh đẹp với ngập tràn trải nghiệm, lễ hội và ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón.

Tắm biển ở bãi biển đẹp nhất hành tinh

Được mệnh danh là thành phố đáng sống, Đà Nẵng được du khách ưa thích bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, những bãi biển đẹp tựa thiên đường. Nhiều bãi biển Đà Nẵng được tổ chức quốc tế không ngớt ngợi ca. Tờ Forbes, Tạp chí kinh tế hàng đầu tại Mỹ đưa bãi biển Mỹ Khê vào danh sách "6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh". Còn tờ "Sunday Herald Sun" từ Australia cũng từng khẳng định Mỹ Khê là một trong 10 bãi biển châu Á được yêu thích nhất trên thế giới. Biển Mỹ Khê là nơi lý tưởng để du khách tắm biển, lặn ngắm san hô, lướt sóng, dù lượn…

Hay bãi biển Non Nước cũng được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh với phong cảnh hoang sơ hữu tình, thích hợp cho việc tắm biển, dã ngoại hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của bình minh hay hoàng hôn.

Vui không khoảng cách với chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội tưng bừng

Tháng 4 này, Đà Nẵng trở thành tâm điểm giải trí tại Miền Trung với chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội quốc tế tưng bừng, sôi động.

Khởi điểm là Lễ hội Happy Songkran - Thailand Festival lần đầu tiên diễn ra tại Sun World Ba Na Hills từ 10/4 – 4/5 với các hoạt động trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc.

Đặc biệt, trong 3 ngày từ 13/4 – 15/4, Happy Songkran sẽ mô phỏng sinh động lễ hội té nước truyền thống của đất nước Thái Lan. Lễ hội mở ra bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, nơi du khách được chào đón bằng nụ cười tỏa nắng và lời chào "Happy Songkran", hòa mình vào trận chiến té nước và vui chất ngất trong những điệu nhảy, lời ca và thưởng thức những món ngon đúng điệu của xứ sở Chùa Vàng.

Dịp 30/4, Sun World Ba Na Hills cũng sẽ thết đãi du khách Lễ hội ẩm thực và bia B’estival kéo dài tới 31/8, đưa du khách đi qua những miền vui tươi, rộn ràng, đắm chìm trong men bia, âm nhạc, thưởng thức những món ngon nức tiếng từ xứ sở Oktoberfest. Những con đường Châu Âu ngập tràn thanh âm vui tươi, sắc màu cờ phướn, lều bia khổng lồ rực rỡ đầy ắp sự hân hoan, náo nhiệt với tiếng reo hò, cười nói rôm rả, tiếng cụm ly leng keng của những tín đồ yêu bia… đó sẽ là những sắc màu và thanh âm khiến mọi ngả đường ở Bà Nà đều sẽ đổ về Lễ hội B’estival 2023.

Ngoài ra, du khách đến với Bà Nà trong dịp này cũng được thưởng thức show diễn "Vũ hội Nhật nguyệt" hấp dẫn, kể về sự giao thoa giữa 2 vùng đất Mặt Trăng và Mặt Trời trên đỉnh Bà Nà. Show diễn được thể hiện thông qua những vũ điệu điêu luyện của dàn vũ công trong trang phục rực rỡ sắc màu, âm nhạc lôi cuốn, hứa hẹn đưa khách lạc bước vào câu chuyện thần thoại ly kì, hấp dẫn. Minishow sẽ diễn ra vào các khung giờ 11h15, 13h15 và 14h15 các ngày trong tuần (trừ thứ Ba).

Bên cạnh đó, từ tháng 4, Sun World Ba Na Hills cũng đã biến thành sân khấu nghệ thuật lớn, nơi ở bất ngóc ngách nào của khu du lịch, du khách đều không ngừng được thết đãi những minishow và đa dạng các loại hình nghệ thuật đường phố như tung hứng, cà kheo, ảo thuật đường phố… được trình diễn bởi hơn 150 nghệ sĩ quốc tế, liên tục từ 10h đến 16h hàng ngày.

Dịp 30/4, công viên giải trí hàng đầu Miền Trung- Asia Park sẽ rộn ràng, hấp dẫn hơn với chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật Wow Summer diễn ra từ 29/4 đến 2/5. Đêm 29/4, sân khấu của Asia Park sẽ tưng bừng, sôi động với cuộc thi Random Dance Kpop - sân chơi bùng nổ để giới trẻ và những người yêu âm nhạc Hàn Quốc thỏa mãn niềm đam mê với dòng nhạc đại chúng của xứ sở Kim Chi. Khán giả cũng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng các màn trình diễn với những vũ điệu bốc lửa, quyến rũ.

Đêm 30/4, sân khấu quảng trường Sun Wheel sẽ khuấy động, rực rỡ sắc màu với đại nhạc hội âm nhạc các nước Châu Á, nơi khán giả được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đến từ nhiều quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Trong ngày 1/5 & 2/5, Công viên Châu Á sẽ dành tặng du khách chương trình biểu diễn Lân sư rồng, với những màn biểu diễn lân sư kỳ thú, vui nhộn, mãn nhãn, cho một kỳ nghỉ nhiều cảm xúc khó quên tại Công viên châu Á.

Nghỉ dưỡng xa hoa, check-in Bà Nà miễn phí

Đón khách dịp nghỉ lễ và suốt mùa hè này, nhiều khách sạn tại Đà Nẵng đang dành tặng du khách những đặc quyền tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng 5 sao và cơ hội miễn phí khám phá Công viên Chủ đề hàng đầu Châu Á Sun World Ba Na Hills.

Nếu chọn gói nghỉ từ 2 đêm, với chi phí 6.000.000 đồng Net tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River bên sông Hàn thơ mộng, du khách sẽ được tặng 2 vé cáp treo Bà Nà Hills cùng 2 thẻ Wow Pass, loại thẻ giúp nhanh chóng lên cáp treo mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Ưu đãi tương tự cũng được áp dụng tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Mỹ An - Premier Village Danang Resort. Theo đó, khách nghỉ từ 2 đêm tại Premier Village Danang Resort sẽ được miễn phí vé cáp treo Bà Nà và thẻ Wow Pass để có thể nhanh chóng trải nghiệm miền tiên cảnh. Giá đặt phòng tại Premier Village Danang Resort từ 10.030.000 VNĐ++/đêm, áp dụng cho du khách đặt phòng thời điểm từ 20/3 đến hết 30/12. Chương trình ưu đãi dành cho khách đặt villa 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và 4 phòng ngủ.

Dịp 30/4, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort sẽ tung ra nhiều chương trình hấp dẫn.

Cụ thể, gói "Pool party BBQ on us" với giá từ 140.000.000 triệu đồng/villa/đêm, trải nghiệm không gian đẳng cấp của hạng phòng villa 4 phòng ngủ với hồ bơi riêng mới ra mắt, gồm toàn bộ dịch vụ trọn gói đặc quyền của biệt thự như quản gia riêng, điểm tâm hàng ngày tại nhà hàng Citron hay Club InterContinental Lounge, miễn phí BBQ trưa và tối bên bể bơi cho 8 người lớn và 4 trẻ em. Gói "Pamper Me!" từ 15.000.000 đồng/phòng/đêm, gồm trọn gói các dịch vụ phòng lưu trú cho 2 người lớn bao gồm bữa sáng, hai gói massage trị liệu toàn thân 60 phút tại Mi Sol Spa, liệu trình chăm sóc móng cho mỗi khách tại Bastien Gonzalez Studio, chăm sóc sức khỏe tại lớp yoga, kick-boxing, thái cực quyền, ưu đãi sử dụng bể bơi và trung tâm thể hình.

Nếu có một điểm đến hội tụ đa dạng nhất các trải nghiệm từ núi, rừng cho đến biển khơi, với tưng bừng các lễ hội và ngập tràn ưu đãi hấp dẫn, thì chỉ có thể là Đà Nẵng mà thôi. Có lẽ đó là lý do mà thành phố sông Hàn luôn nằm trong tốp các điểm đến không chỉ hấp dẫn với du khách Việt mà còn với du khách toàn cầu.