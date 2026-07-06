Lời tiên tri nổi tiếng về World Cup trong hoạt hình The Simpsons đã chính thức có đáp án cuối cùng

“Hoạt hình tiên tri” có còn đúng nữa không?

Người hâm mộ bộ phim hoạt hình The Simpsons từng tin rằng họ đã tìm thấy một lời tiên tri về trận chung kết World Cup năm nay.

Dựa trên một tập phim phát sóng năm 1997 có tên The Cartridge Family, nhiều người dự đoán Mexico sẽ tiến vào trận cuối cùng. Trong tập phim này, Bart và Lisa đã thuyết phục Homer đi xem một trận đấu tại sân vận động Springfield để xác định “quốc gia vĩ đại nhất trái đất”, với cặp đấu là Mexico và Bồ Đào Nha.

Tình tiết trong phim cho biết trận chung kết để tìm ra đội bóng vô địch diễn ra giữa Mexico và Bồ Đào Nha

Sân vận động được vẽ cũng có nét tương đồng với MetLife

Dù thực tế World Cup năm nay không diễn ra tại Springfield, nhưng sự tương đồng giữa sân vận động này với sân vận động MetLife ở New York/New Jersey đã khiến khán giả tin rằng đây là một lời tiên tri. Nhánh đấu của giải cũng vô tình giữ cho Mexico và Bồ Đào Nha ở hai phía, càng làm tăng thêm sức nóng cho giả thuyết này.

Tuy nhiên, niềm tin đó đã hoàn toàn đổ vỡ sau trận đấu kịch tính giữa Anh và Mexico tại vòng 1/8 vừa qua. Dù phải chơi với 10 người trên sân vận động Azteca hùng vĩ ở độ cao 2.240 mét, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel đã giành chiến thắng 3-2. Jude Bellingham trở thành người hùng với hai bàn thắng chớp nhoáng, trực tiếp chấm dứt giấc mơ đi tiếp của đội chủ nhà Mexico.

Việc Anh vừa đánh bại Mexico đã xác nhận lời tiên tri lần này không chính xác

Kết quả này không chỉ đưa Tam Sư vào tứ kết để đối đầu với Na Uy tại Miami, mà còn đặt dấu chấm hết cho sự kỳ vọng về việc bộ phim hoạt hình đình đám này lại dự đoán đúng tương lai rằng Mexico sẽ góp mặt trong trận chung kết.

Dù The Simpsons từng dự báo chính xác nhiều sự kiện lớn như việc ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ hay sự ra đời của đồng hồ thông minh Apple, lần này, các nhà sáng tạo phim đã không thể tiếp tục chuỗi thành tích đáng kinh ngạc đó. Sau trận đấu tại Mexico, giới mộ điệu đành thừa nhận rằng các biên kịch của phim chỉ đang kể một câu chuyện hài hước thay vì sở hữu khả năng nhìn thấu tương lai.

Nguồn: Ladbible