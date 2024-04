Lỗi sọc xanh là gì mà cả điện thoại Samsung lẫn iPhone đều dính?

Quay trở lại năm 2016, khi Samsung lần đầu tiên phát hành chiếc Galaxy S7 Edge, đó là chiếc smartphone đầu tiên có màn hình AMOLED cong tràn 2 bên cực “quyến rũ”. Có thể nói, rất nhiều người yêu công nghệ đã mê mệt cái thiết kế đầy tương lai ấy.

Là một người dùng S7 Edge từ những ngày đầu tiên, ngoài việc máy bị loạn cảm ứng mỗi khi tôi tì tay vào 2 viền để trả lời tin nhắn, nhìn chung đây vẫn là một mẫu máy top đầu thị trường về nhiều mặt, trong đó đáng tự hào nhất vẫn là chiếc màn hình cong tràn 2 cạnh với chất lượng hiển thị không chê vào đâu được. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, một sọc xanh bất ngờ xuất hiện ngay điểm cong bên phải của màn hình, dẫu máy chưa hề rơi rớt hay chịu bất kỳ tác động vật lý nào. Điều may mắn là chiếc S7 Edge vẫn còn bảo hành và Samsung đã nhận bảo hành và thay cho tôi một màn hình mới.

Đó cũng là thời điểm mà lỗi sọc xanh manh nha xuất hiện trên gần như mọi chiếc smartphone, nhưng rầm rộ nhất vẫn là những siêu phẩm sử dụng màn hình AMOLED từ Samsung.

Lỗi sọc xanh là gì?

Như tên gọi, lỗi sọc xanh là hiện tượng một đường kẻ màu xanh lá cây bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Trên thực tế, đường kẻ này có thể có xuất hiện dưới nhiều màu sắc khác nhau như tím, hồng hoặc trắng, nhưng màu xanh lá vẫn là phổ biến hơn cả.

Lỗi sọc xanh hay xuất hiện trên các mẫu điện thoại dùng màn hình AMOLED của Samsung

Xét về tổng số trường hợp bị dính lỗi sọc xanh, màn hình AMOLED của Samsung là cái tên bị réo gọi nhiều hơn cả. Vận rủi của “Tam Tinh” còn bám theo các đối tác sử dụng màn hình của họ, trong đó có các cái tên lớn như Vivo, OnePlus, Xiaomi hay thậm chí là Apple với chiếc iPhone X đầy tai tiếng. Tuy nhiên, lỗi cũng không nằm hoàn toàn ở Samsung khi các nhà sản xuất không sử dụng màn hình của hãng này, ví dụ như Motorola - phần lớn sử dụng màn hình của LG, cũng liên tục nhận về các phàn nàn của người dùng về việc một đường sọc màu xanh lá bỗng xuất hiện trên màn hình.



Nhưng cũng xuất hiện trên cả iPhone 13 Pro Max

Khoảng vài tháng trở lại đây, từ khoá “sọc xanh” bỗng nhiên hot trở lại khi hàng loạt thiết bị S21 Series bất ngờ dính lỗi sau khi cập nhật lên OneUI 6.0 hoặc bản cập nhật bảo mật tháng 4 từ Samsung. Danh sách thiết bị gặp lỗi của hãng sản xuất Hàn Quốc cũng nối dài thêm khi xuất hiện nhiều bài đăng cũng như phản hồi của người dùng về việc những chiếc flagship S24 Series mới nhất đã bắt đầu gặp lỗi sọc màn tuy chỉ vừa sử dụng được vài tháng.



Vì sao điện thoại bị dính lỗi sọc xanh?

Trong đa số trường hợp, lỗi màn hình xanh sẽ xuất hiện một cách bất chợt và không vì lý do gì, đường kẻ sọc màu xanh đầy khó chịu đó cứ tự nhiên xuất hiện.

Một trường hợp khác là máy xuất hiện sọc xanh khi đang chơi game hoặc sau khi nâng cấp phần mềm. Trường hợp lỗi này đã xuất hiện xuyên suốt nhiều đời flagship Samsung kể từ S7/S7 Edge đến tận các mẫu S24 gần đây.

Đến cả S24 mới ra cũng dính lỗi

Cuối cùng là các sọc xanh xuất hiện sau khi điện thoại phải chịu các tác động ngoại vi như rơi vỡ, vào nước. Trường hợp này chắc chắn phần màn hình và thành tố liên quan sẽ bị tác động, gây ra lỗi sọc.

Qua trao đổi anh K - một thợ sửa điện thoại lâu năm tại quận Bình Thạnh - cho biết: “Khá khó để xác định đâu là nguyên nhân của việc sọc màn hình, vì có quá nhiều trường hợp khác nhau dẫn đến hiện tượng này. Tuy nhiên, đa số trường hợp đều có thể khắc phục bằng can thiệp phần cứng”.

Thông thường, lỗi sọc màn hình thường đến từ phần cổ cáp màn hình, phần kết nối giữa màn hình và bo mạch chủ. Do nhiều lý do, phần cáp kết nối này thường xảy ra trục trặc dẫn đến hiện tượng sọc xanh xuất hiện trên màn hình, dù không có rơi vỡ. Trong nhiều trường hợp, do máy hoạt động ở nhiệt độ cao, như khi chơi game hoặc cập nhật phần mềm, phần cổ cáp này cũng có thể bị ảnh hưởng.

Lỗi sọc xanh thường xuất hiện sau khi người dùng update phần mềm

Cũng theo anh K, hơn 90% người sử dụng khi gặp lỗi sọc xanh đều không thể tự khắc phục tại nhà mà đều phải mang đến cửa hàng để được hỗ trợ. Nếu chỉ phần cổ cáp bị trục trặc, kỹ thuật viên có thể sàng lại cổ cáp để khắc phục lỗi sọc xanh. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp cổ cáp và cả màn hình bị hư hỏng nặng, biện pháp khắc phục duy nhất là thay cả cụm màn hình và chi phí của phương án này là không hề nhỏ.



Tựu trung lại, lỗi sọc xanh trên các loại smartphone sử dụng màn hình OLED/AMOLED là một lỗi xuất hiện tương đối phổ biến và hiện chưa có câu trả lời thống nhất về nguyên nhân của lỗi khó chịu này.

Samsung đã cho thay mới màn hình miễn phí!

Nếu trong trường hợp sản phẩm của bạn bị sọc màn hình nhưng vẫn còn bảo hành chính hãng, hãy mang sản phẩm ra trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Hiện Samsung đã và đang có các chương trình thay mới màn hình miễn phí ở một số thị trường đối với các trường hợp gặp lỗi sọc xanh. Các model được hỗ trợ bao gồm dòng S20, hiện đã mở rộng sang các dòng mới hơn là S21 và S22.

Còn nếu thiết bị đã hết thời hạn bảo hành, bị rơi vỡ, vào nước thì bạn nên tìm kiếm một địa chỉ sửa chữa uy tín để chẩn đoán và thay thế màn hình mới nếu cần thiết.