Lời khuyên khi mua sầu riêng

Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người “mất tiền oan” vì mua nhầm quả non, sượng hoặc ít cơm. Nhìn bên ngoài, nhiều quả trông khá giống nhau nhưng chất lượng bên trong lại khác biệt rất lớn. Vì vậy, khi mua sầu riêng, đừng chỉ chọn theo cảm tính hay kích thước mà nên chú ý một vài đặc điểm quan trọng dưới đây.

1. Chọn quả có hình dáng cân đối

Nhiều người nghĩ sầu riêng càng to càng ngon nhưng thực tế không hẳn như vậy. Điều quan trọng hơn là hình dáng quả. Những quả tròn đều hoặc hơi bầu thường có múi đầy đặn và cơm dày hơn. Nếu quả méo lệch, bên to bên nhỏ hoặc có nhiều chỗ lõm bất thường thì khả năng cao phần múi bên trong không đều, dễ lép hoặc ít cơm. Ngoài ra, nên chú ý các đường rãnh múi trên vỏ. Quả có múi nổi rõ thường dễ tách và tỷ lệ múi đẹp cao hơn.

2. Ưu tiên quả có cuống còn tươi

Phần cuống là chi tiết rất quan trọng khi chọn sầu riêng. Cuống còn xanh nhẹ, cứng và chắc tay thường cho thấy quả mới được cắt và còn độ tươi. Ngược lại, nếu cuống khô quắt, mềm hoặc chuyển màu thâm đen thì quả có thể đã để lâu ngày. Loại này dễ bị giảm độ ngon, cơm nhão hoặc lên men bên trong. Khi cầm thử, cuống tươi thường có độ cứng tự nhiên chứ không mềm nhũn.

3. Ngửi mùi để nhận biết độ chín

Sầu riêng chín tự nhiên sẽ có mùi thơm rõ nhưng không quá gắt. Hương thơm thường lan nhẹ quanh phần cuống hoặc khe múi. Nếu quả gần như không có mùi, khả năng cao là bị hái non nên cơm dễ sượng hoặc nhạt vị. Ngược lại, quả có mùi quá nồng, hơi hắc hoặc lên men mạnh thì có thể đã chín quá mức. Nhiều người có kinh nghiệm thường chỉ cần ngửi mùi là đã đoán được phần nào chất lượng bên trong.

4. Gõ thử để nghe tiếng bên trong

Một mẹo khá phổ biến là dùng tay hoặc dao gõ nhẹ lên vỏ sầu riêng. Quả ngon thường phát ra tiếng “bộp bộp” hơi đục vì phần cơm bên trong đã đạt độ chín nhất định. Nếu tiếng quá cứng và thanh, quả có thể còn non. Còn nếu nghe quá rỗng, cơm bên trong đôi khi đã nhũn quá mức. Dù vậy, cách này nên kết hợp với các dấu hiệu khác để chọn chính xác hơn.

5. Không nên ham quả nứt quá to

Nhiều người thích chọn sầu riêng nứt vì nghĩ như vậy là chín ngon. Thực tế, quả chỉ nứt nhẹ ở đường múi thường sẽ đẹp hơn. Nếu nứt quá lớn, cơm dễ tiếp xúc không khí lâu, nhanh khô hoặc bị côn trùng xâm nhập. Một số quả nứt to còn có thể đã chín quá mức, ăn dễ bị nhão. Vì vậy, chỉ nên chọn quả hé nhẹ tự nhiên thay vì nứt toác hoàn toàn.

6. Không nên mua quá nhiều cùng lúc

Sầu riêng chín khá nhanh nên nếu mua quá nhiều mà không bảo quản đúng cách, cơm dễ bị nhão hoặc mất vị ngon. Tốt nhất chỉ nên mua lượng vừa đủ ăn trong 1-2 ngày. Nếu muốn để lâu, có thể tách múi và bảo quản kín trong ngăn đông.