Lời khuyên dành cho những gia đình dùng ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc là món đồ được dùng hằng ngày.

Ấm siêu tốc gần như ngày nào cũng được bật vài lần nhưng lại thuộc nhóm đồ gia dụng ít được chăm sóc nhất. Nhiều nhà dùng đến vài tháng vẫn chỉ tráng qua bằng nước, thấy đáy ấm xuất hiện lớp trắng cũng mặc kệ; thậm chí nước đun thừa từ tối hôm trước vẫn để nguyên đến sáng hôm sau. Ấm vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng nếu muốn sử dụng sạch sẽ, an toàn và lâu bền hơn, có 6 việc đáng để người dùng chú ý.

1. Hãy nhìn xuống đáy ấm thường xuyên

Những mảng trắng hoặc đốm bám ở đáy và thành ấm thường không phải do ấm bẩn hay bị gỉ mà là cặn khoáng từ nước tích tụ dần sau nhiều lần đun. Nguồn nước càng nhiều khoáng chất, cặn càng dễ xuất hiện. Một lớp mỏng ban đầu có thể không gây nhiều chú ý, nhưng để tích tụ dày sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ấm. Đây là lý do các hãng sản xuất ấm như Philips, Tefal đều hướng dẫn người dùng tẩy cặn định kỳ. Không nhất thiết phải chờ đúng một mốc cố định. Nhà dùng ấm nhiều hoặc nguồn nước dễ đóng cặn thì kiểm tra và vệ sinh thường xuyên hơn. Khi đã thấy cặn rõ ở đáy, đó là lúc nên xử lý.

2. Có cặn thì tẩy, đừng lấy búi sắt cọ thật mạnh

Đây lại là cách khá nhiều người làm vì thấy nhanh sạch. Tuy nhiên, vật cứng và miếng cọ có tính mài mòn có thể làm xước bề mặt bên trong ấm. Cách tẩy cặn cụ thể nên ưu tiên hướng dẫn đi kèm từng sản phẩm. Một số hãng cho phép sử dụng giấm trắng hoặc axit citric với lượng và thời gian ngâm nhất định, sau đó súc rửa kỹ và đun nước sạch trước khi sử dụng lại. Quan trọng nhất là đừng bê cả chiếc ấm đi ngâm hay xối nước như rửa nồi. Thân ấm, phần đáy tiếp điện và đế nguồn có các bộ phận điện, cần được giữ khô. Bên ngoài chỉ cần lau bằng khăn mềm khi thiết bị đã nguội và được ngắt điện.

3. Nước còn thừa sau khi đun không cần giữ mãi trong ấm

Pha trà xong còn nửa ấm nước, nhiều người cứ để nguyên đến lần sử dụng tiếp theo. Thực tế, một số nhà sản xuất như Tefal và Krups khuyến nghị đổ lượng nước thừa sau khi sử dụng. Việc này cũng giúp hạn chế cặn khoáng tích tụ trong ấm. Bởi vậy, nếu không có nhu cầu dùng tiếp, hãy đổ phần nước còn lại, để ấm nguội và khô thoáng. Đây chỉ là một thao tác nhỏ nhưng đặc biệt đáng làm với những gia đình dùng nguồn nước dễ đóng cặn.

4. Dùng xong, không cần để ấm cắm điện cả ngày

Ấm siêu tốc hiện nay thường có cơ chế tự ngắt khi nước sôi, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta cần để thiết bị nối với nguồn điện 24/24. Khi đã đun xong và không còn sử dụng, có thể rút phích cắm khỏi ổ điện. Trước khi vệ sinh ấm thì việc ngắt điện càng bắt buộc. Khi rút, cầm trực tiếp vào đầu phích thay vì kéo dây; đồng thời tránh để nước chảy xuống đế tiếp điện hoặc ổ cắm. Nếu gia đình có thói quen đun nước liên tục trong một khoảng thời gian ngắn thì không cần biến việc rút-cắm sau từng cốc nước thành thao tác máy móc. Nhưng khi đã dùng xong trong ngày, đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, chẳng có lý do gì phải để chiếc ấm tiếp tục cắm điện.

5. Đừng biến ấm siêu tốc thành một chiếc nồi mini

Ấm đun nhanh nên đôi khi được tận dụng để luộc trứng, nấu mì, hâm sữa... nhưng với ấm siêu tốc thông thường, sản phẩm được thiết kế chủ yếu để đun nước chứ không phải nấu thực phẩm. Sữa, mì hay những chất lỏng khác có thể trào, bám vào bên trong và khiến việc vệ sinh khó hơn. Vì vậy, nếu hướng dẫn của chiếc ấm không ghi rõ sản phẩm có chức năng nấu thực phẩm, tốt nhất bạn hãy để nó làm đúng nhiệm vụ là đun nước.

6. Chú ý hai vạch MIN và MAX

Hai vạch MIN - MAXX được các nhà sản xuất đánh dấu bên trong ấm nhằm cho biết lượng nước tối thiểu và tối đa phù hợp với chiếc ấm. Khi bạn đổ nước vượt quá vạch MAX có thể khiến nước sôi trào hoặc bắn ra ngoài. Ngược lại, cũng không nên bật ấm khi không có nước hoặc lượng nước thấp hơn mức tối thiểu mà nhà sản xuất quy định. Cách đơn giản nhất là mỗi lần sử dụng hãy lấy lượng nước vừa đủ nhu cầu và kiểm tra mực nước trước khi bật. Nếu dây điện, phích cắm hoặc đế tiếp điện có dấu hiệu cháy xém, lỏng hay hư hỏng, nên ngừng sử dụng để kiểm tra thay vì cố dùng tiếp.