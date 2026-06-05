Lời khuyên cho những phụ huynh hay đăng giấy khen, bảng điểm của con lên mạng xã hội

Những thông tin tưởng chừng vô hại này có thể bị kẻ xấu khai thác và gây nhiều hệ lụy không ngờ tới.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo phụ huynh cần cân nhắc kỹ, trước khi đăng tải hình ảnh Mỗi dịp tổng kết năm học, không ít phụ huynh hào hứng chia sẻ giấy khen, bảng điểm hay thành tích học tập của con lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm và bày tỏ niềm tự hào. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh, hành động tưởng chừng vô hại này có thể vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng xấu thu thập thông tin cá nhân và thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh phụ huynh chia sẻ giấy khen lên mạng xã hội

Cơ quan chức năng cho biết, giấy khen và bảng điểm thường chứa nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng như họ tên, ngày tháng năm sinh, trường học, lớp học, mã học sinh cùng các thông tin nhận dạng khác. Khi những thông tin này được đăng tải công khai trên môi trường mạng, các đối tượng xấu có thể dễ dàng thu thập, tổng hợp và khai thác cho nhiều mục đích khác nhau.

Từ những dữ liệu tưởng như đơn giản, tội phạm công nghệ cao có thể xây dựng hồ sơ thông tin cá nhân của trẻ em, sau đó giả mạo giáo viên, nhà trường, người quen hoặc thậm chí cơ quan chức năng để tiếp cận phụ huynh và học sinh. Các đối tượng có thể lợi dụng thông tin này nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạo tài khoản giả mạo hoặc xâm phạm quyền riêng tư của trẻ.

Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh rằng việc chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của trẻ em mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin đối với cả gia đình.

Để hạn chế những rủi ro trên không gian mạng, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải giấy khen, bảng điểm hoặc các thông tin liên quan đến con em mình lên mạng xã hội.

Để bảo vệ bản thân và con em trước các rủi ro trên không gian mạng, phụ huynh nên:

- Cân nhắc kỹ trước khi đăng tải giấy khen, bảng điểm hoặc các thông tin liên quan đến con em mình lên mạng xã hội;

- Che hoặc làm mờ các thông tin quan trọng như họ tên, ngày sinh, tên trường, lớp học, mã học sinh và các dữ liệu nhận dạng khác trước khi chia sẻ;

- Hạn chế công khai thông tin cá nhân của trẻ trên các nền tảng mạng xã hội;

- Nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản lạ tự xưng là giáo viên, nhà trường hoặc cơ quan chức năng;

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, mỗi hành động bảo vệ dữ liệu cá nhân hôm nay sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng trong tương lai. Việc sử dụng mạng xã hội một cách thận trọng không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn hơn cho cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh