Ở nhiều ngôi nhà phố, phòng thờ và phòng ngủ được bố trí trên cùng một tầng, có thể nằm sát nhau, đối diện nhau hoặc ngăn cách bởi cầu thang, hành lang.

Trong thiết kế nhà ở, nếu có đủ diện tích, gia đình thường ưu tiên bố trí phòng thờ ở khu vực riêng biệt, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, phòng ngủ lại cần sự yên tĩnh, riêng tư và không khí trong lành để bảo đảm chất lượng nghỉ ngơi. Vì vậy, việc tách biệt hai không gian này là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, với những ngôi nhà phố có diện tích hạn chế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện dành riêng một tầng cho phòng thờ. Có nhà bố trí phòng ngủ phía trước, cầu thang ở giữa và phòng thờ phía sau. Cũng có nhà thiết kế hai phòng nằm sát nhau, sử dụng chung một bức tường hoặc có cửa mở ra cùng hành lang. Những cách bố trí này không mặc nhiên là sai hay gây ảnh hưởng xấu. Điều quan trọng là khoảng cách thực tế, cách thiết kế cửa, khả năng thông gió và thói quen sử dụng của gia đình. Nếu hai phòng được ngăn cách hợp lý, khói hương không lan sang nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt không bị ảnh hưởng thì không nhất thiết phải thay đổi vị trí.

Nếu bắt buộc đặt phòng thờ cạnh phòng ngủ, gia đình nên nhớ 4 điều

1. Ưu tiên ngăn cách hai không gian rõ ràng

Nếu đang xây nhà, gia đình nên thiết kế phòng thờ và phòng ngủ thành hai không gian độc lập, có cửa riêng. Trường hợp hai phòng nằm sát nhau, cần chú ý khả năng cách âm và sự riêng tư, tránh để các hoạt động trong phòng thờ ảnh hưởng đến người đang nghỉ ngơi. Nếu có hành lang hoặc cầu thang ở giữa, đây cũng là khoảng đệm giúp hai khu vực tách biệt hơn về mặt sinh hoạt.

2. Không để khói hương lan sang phòng ngủ

Đây là vấn đề quan trọng nhất, đặc biệt với những gia đình thường xuyên thắp hương. Khói hương có thể chứa bụi mịn và các chất gây kích ứng đường hô hấp, không phù hợp với không gian nghỉ ngơi. Vì vậy, phòng thờ cần có giải pháp thông gió đưa khói ra ngoài trời, tránh tạo luồng khí khiến khói bay trực tiếp vào phòng ngủ. Gia đình cũng nên hạn chế thắp quá nhiều hương cùng lúc.

3. Chú ý vị trí cửa phòng và hướng lưu thông không khí

Nếu cửa phòng thờ nằm đối diện hoặc ngay sát cửa phòng ngủ, gia đình nên quan sát hướng gió khi mở cửa. Trường hợp khói hương dễ lan sang nơi nghỉ ngơi, có thể điều chỉnh cách đóng mở cửa hoặc bổ sung giải pháp thông gió phù hợp. Không nhất thiết phải thay đổi hướng cửa chỉ vì những quan niệm kiêng kỵ thiếu căn cứ, miễn là việc sử dụng hai căn phòng vẫn thuận tiện và an toàn.

4. Đặc biệt chú ý an toàn khi thắp hương vào buổi tối

Phòng thờ nằm gần phòng ngủ không có nghĩa là mọi sự cố đều dễ dàng được phát hiện. Khi cả gia đình đã ngủ, nguy cơ cháy từ hương, nến hoặc thiết bị điện vẫn có thể xảy ra mà không được nhận biết kịp thời. Vì vậy, không nên để hương, nến cháy khi không có người trông coi, nhất là trước giờ đi ngủ. Gia đình cũng cần giữ vật dễ cháy cách xa nguồn lửa, kiểm tra hệ thống điện và trang bị thiết bị báo cháy phù hợp.

Có cần chuyển phòng thờ sang vị trí khác không?

Nếu ngôi nhà đã hoàn thiện và phòng thờ đang nằm cạnh phòng ngủ, gia đình không cần vội vàng sửa chữa hay thay đổi vị trí chỉ vì lo ngại những điều kiêng kỵ. Thay vào đó, hãy đánh giá xem khói hương có ảnh hưởng đến phòng ngủ không, hai không gian có đủ riêng tư và hệ thống điện, phòng cháy có bảo đảm an toàn hay không. Nhìn chung, tách biệt phòng thờ với phòng ngủ là phương án đáng ưu tiên khi điều kiện cho phép. Nhưng nếu diện tích nhà ở hạn chế, việc bố trí hai căn phòng gần nhau vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được, miễn là gia đình chú ý đến thông gió, sự riêng tư và an toàn trong quá trình sử dụng.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm