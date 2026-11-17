Gia đình có 3 bàn thờ trong cùng một phòng nên lưu ý những điều sau.

Trong một số gia đình, phòng thờ được bố trí tới 3 bàn thờ thay vì chỉ có một bàn thờ gia tiên. Có nhà thờ Phật, thờ gia tiên và dành riêng một bàn thờ cho Bà cô, Ông mãnh; có nhà lập bàn thờ riêng cho tổ tiên bên nội, bên ngoại hoặc những người thân đã khuất. Tại các nhà thờ họ, từ đường, nhà trưởng họ, trưởng chi, việc bố trí 3 bàn thờ còn có thể xuất phát từ truyền thống thờ cúng các đời, các nhánh trong dòng họ.

Tùy theo nếp thờ cúng của mỗi gia đình, 3 bàn thờ có thể được kê ngang hàng hoặc bố trí một bàn thờ lớn ở chính giữa, hai bàn thờ nhỏ ở hai bên. Dù lựa chọn cách sắp xếp nào, việc duy trì nhiều bàn thờ trong cùng một không gian cũng có những đặc thù riêng, từ cách bài trí, chuẩn bị lễ vật đến vệ sinh và hương khói.

Dưới đây là 4 lời khuyên thiết thực mà các gia đình có thể tham khảo.

1. Không nhất thiết 3 ban thờ phải có kích thước giống nhau

Nhiều gia đình muốn lựa chọn 3 bàn thờ đồng bộ để tạo sự cân đối cho căn phòng. Tuy nhiên, nếu diện tích không cho phép, việc kê 3 bàn thờ lớn dễ khiến không gian trở nên chật chội. Gia chủ có thể tham khảo cách bố trí một bàn thờ chính và hai bàn thờ phụ có kích thước nhỏ hơn, phù hợp với nếp thờ cúng của gia đình. Cách làm này vừa tạo được sự hài hòa, vừa tiết kiệm diện tích.

Đặc biệt, nên chừa đủ khoảng trống phía trước và giữa các bàn thờ để thuận tiện khi đứng thắp hương, dâng lễ, lau dọn. Với những gia đình thường xuyên tổ chức giỗ chạp, có đông con cháu về sum họp, việc bố trí lối đi rộng rãi lại càng cần thiết.

2. Không cần sắm lễ vật giống nhau cho cả 3 ban thờ

Một trong những vấn đề khiến các gia đình có nhiều ban thờ cảm thấy mất công là việc chuẩn bị hoa tươi, trái cây và các lễ vật. Nếu ban thờ nào cũng bày biện đầy đủ với số lượng lớn, chi phí bỏ ra không nhỏ, chưa kể thực phẩm dễ hư hỏng nếu không được hạ xuống kịp thời. Trên thực tế, không có quy định chung bắt buộc cả 3 ban thờ phải có lễ vật giống hệt nhau. Gia đình hoàn toàn có thể chuẩn bị lễ vật với số lượng vừa phải, phù hợp với đối tượng thờ cúng và phong tục riêng.

Một đĩa trái cây nhỏ, một bình hoa tươi được chăm sóc cẩn thận vẫn có thể tạo nên sự trang trọng. Việc tiết chế lễ vật còn giúp mặt bàn thờ thông thoáng, thuận tiện hơn khi lau dọn và hạn chế lãng phí.

3. Đặc biệt chú ý đến việc thông gió khi thắp hương

Khi có 3 ban thờ trong cùng một phòng, lượng khói hương có thể tăng đáng kể nếu gia đình thắp nhiều nén hương cùng lúc. Điều này dễ nhận thấy ở những phòng thờ thường xuyên đóng cửa hoặc chỉ có một cửa sổ nhỏ.

Khói hương tích tụ không chỉ khiến trần nhà, tường và đồ thờ nhanh bám muội mà còn có thể gây khó chịu cho đường hô hấp, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Gia chủ nên mở cửa để không khí lưu thông khi thắp hương, sử dụng lượng hương vừa phải theo nếp sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, cần tránh để luồng gió mạnh thổi trực tiếp vào bát hương hoặc những vị trí đang có ngọn lửa.

Bên cạnh đó, nếu cả 3 ban thờ đều sử dụng đèn điện, gia đình nên kiểm tra định kỳ dây dẫn, ổ cắm và công tắc, tránh kéo nhiều dây điện chồng chéo phía sau các ban thờ.

4. Nên duy trì lịch vệ sinh chung cho cả phòng thờ

Với 3 ban thờ, số lượng đồ thờ, bình hoa, chén nước và các vật dụng khác cũng nhiều hơn. Nếu chỉ chú ý lau dọn từng ban mà bỏ qua không gian xung quanh, bụi bẩn và tàn hương vẫn có thể tích tụ ở những vị trí khuất.

Một cách đơn giản là duy trì lịch vệ sinh chung cho cả phòng thờ. Những công việc nhỏ như thay nước, kiểm tra hoa quả, lau bụi trên mặt bàn có thể thực hiện thường xuyên. Với các vị trí khó tiếp cận như phía sau bàn thờ, chân bàn, cửa sổ hay sàn nhà, gia đình nên dành thời gian vệ sinh định kỳ. Khi lau dọn, cần đợi hương và nến tắt hoàn toàn, ngắt điện các thiết bị nếu cần thiết. Gia đình cũng nên hạn chế tận dụng khoảng trống giữa các ban thờ để cất giữ đồ đạc không liên quan, đặc biệt là giấy, bìa carton và những vật liệu dễ cháy.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm