Lời khuyên cho người mới đi làm nhưng liên tục muốn nghỉ việc

Những tháng đầu tiên đi làm thường không giống với những gì nhiều người từng hình dung. Thay vì môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển rõ ràng hay công việc đúng đam mê, không ít người trẻ lại đối mặt với áp lực, sự lạc lõng và cảm giác không thuộc về. Từ đó, ý nghĩ nghỉ việc xuất hiện, ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng dần dần trở thành một suy nghĩ lặp đi lặp lại.

Đây không phải là câu chuyện hiếm gặp. Trên thực tế, việc muốn nghỉ việc ở giai đoạn đầu sự nghiệp thường là phản ứng tự nhiên khi bạn bước từ môi trường học tập sang môi trường lao động với những quy chuẩn và áp lực hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng không phải là bạn có muốn nghỉ hay không, mà là bạn hiểu đúng nguyên nhân phía sau cảm xúc đó.

Phân biệt giữa “không phù hợp” và “chưa kịp thích nghi”

Một trong những sai lầm phổ biến là vội vàng kết luận rằng công việc hiện tại “không hợp với mình”. Tuy nhiên, cần tách bạch rõ giữa hai khái niệm: không phù hợp thực sự và chưa kịp thích nghi.

Không phù hợp là khi công việc đi ngược với giá trị cá nhân, năng lực cốt lõi hoặc định hướng lâu dài. Trong khi đó, chưa thích nghi thường xuất phát từ việc bạn còn thiếu kinh nghiệm, chưa quen với nhịp độ làm việc, hoặc chưa hiểu rõ cách vận hành của môi trường mới.

Nhiều người rời bỏ công việc quá sớm không phải vì nó không phù hợp, mà vì họ chưa cho bản thân đủ thời gian để thích nghi. Việc kiên nhẫn thêm một thời gian – thường là vài tháng – có thể giúp bạn nhìn nhận rõ ràng hơn thay vì đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc chưa ổn định.

Áp lực không phải lúc nào cũng là dấu hiệu “sai đường”

Cảm giác căng thẳng, mệt mỏi hay thậm chí là chán nản trong giai đoạn đầu đi làm là điều gần như ai cũng trải qua. Sự khác biệt nằm ở cách mỗi người hiểu và phản ứng với áp lực.

Áp lực không phải lúc nào cũng là tín hiệu cho thấy bạn đang ở sai vị trí. Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là dấu hiệu của việc bạn đang bước ra khỏi vùng an toàn – nơi mọi thứ không còn dễ dàng như trước.

Nếu công việc khiến bạn phải học thêm kỹ năng mới, phải suy nghĩ nhiều hơn và đôi khi mắc sai lầm, đó có thể là một phần của quá trình trưởng thành. Ngược lại, nếu bạn hoàn toàn không học được gì, không có cơ hội cải thiện và luôn cảm thấy bị bào mòn, đó mới là lúc cần nghiêm túc xem xét lại.

Đừng quyết định trong lúc cảm xúc tiêu cực đang chi phối

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi đứng trước quyết định nghỉ việc là: không đưa ra lựa chọn khi bạn đang ở trạng thái cảm xúc tiêu cực.

Những ngày làm việc tệ, một lời góp ý thẳng thắn từ cấp trên hay một dự án thất bại đều có thể khiến bạn muốn “rời đi ngay lập tức”. Nhưng nếu quyết định được đưa ra trong những khoảnh khắc như vậy, khả năng cao đó là phản ứng cảm tính chứ không phải lựa chọn có cân nhắc.

Thay vì hành động ngay, hãy cho bản thân thời gian để bình tĩnh lại. Khi cảm xúc lắng xuống, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và công bằng hơn về công việc cũng như chính mình.

Học cách “chịu đựng có chọn lọc”

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng khả năng chịu đựng trong giai đoạn đầu sự nghiệp là một kỹ năng quan trọng. Tuy nhiên, chịu đựng ở đây không có nghĩa là chấp nhận mọi thứ một cách thụ động, mà là biết mình đang chịu đựng vì điều gì.

Nếu bạn đang học được kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm hoặc xây dựng nền tảng cho tương lai, việc ở lại thêm một thời gian có thể là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu môi trường độc hại, không có sự tôn trọng hoặc khiến bạn kiệt sức kéo dài, việc rời đi lại là quyết định cần thiết.

Khả năng phân biệt hai trường hợp này chính là dấu hiệu của sự trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp.

Xây dựng kỳ vọng thực tế về công việc đầu tiên

Một lý do khiến nhiều người muốn nghỉ việc sớm là vì kỳ vọng ban đầu quá cao. Công việc đầu tiên hiếm khi là “công việc trong mơ”. Thay vào đó, nó thường mang tính nền tảng, nơi bạn học cách làm việc, hiểu về tổ chức và tích lũy kinh nghiệm cơ bản.

Khi nhìn nhận đúng vai trò của công việc đầu tiên, bạn sẽ bớt thất vọng hơn và dễ dàng tập trung vào việc học hỏi thay vì chỉ chăm chăm tìm kiếm sự thỏa mãn ngay lập tức.

Khi nào nên nghỉ việc và khi nào nên ở lại?

Không phải lúc nào việc nghỉ việc cũng là sai. Trong một số trường hợp, đó là lựa chọn cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần hoặc tìm kiếm môi trường phù hợp hơn.

Bạn nên cân nhắc nghỉ việc khi công việc ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sức khỏe, không mang lại giá trị học hỏi, hoặc hoàn toàn đi lệch khỏi định hướng của bạn.

Ngược lại, nếu lý do chủ yếu đến từ sự mệt mỏi tạm thời, áp lực ban đầu hoặc cảm giác không quen, việc ở lại thêm một thời gian có thể giúp bạn trưởng thành hơn và tránh lặp lại vòng luẩn quẩn “đi làm - muốn nghỉ - lại bắt đầu lại từ đầu”.

Việc liên tục muốn nghỉ việc ở giai đoạn đầu không phải là dấu hiệu bạn yếu kém hay thiếu kiên trì. Đó có thể chỉ là phản ứng tự nhiên khi bạn đang thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới.

Điều quan trọng không nằm ở việc bạn nghỉ hay ở lại, mà là bạn có hiểu rõ lý do phía sau quyết định đó hay không. Khi bạn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa cảm xúc nhất thời và vấn đề cốt lõi, mọi lựa chọn dù là ở lại hay rời đi đều sẽ trở nên đúng đắn hơn.