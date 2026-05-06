CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ hè của học sinh 34 tỉnh thành

Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, học sinh trên cả nước sẽ hoàn thành chương trình của năm học trước ngày 31/5. Điều này đồng nghĩa với việc thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ hè muộn nhất sẽ rơi vào ngày 1/6/2026. Tuy nhiên, trên thực tế, tùy vào điều kiện của từng địa phương, nhiều nơi có thể cho học sinh nghỉ sớm hơn khoảng một tuần.

Cụ thể, các địa phương đều được yêu cầu kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026, vì vậy mốc nghỉ hè chung của học sinh cả nước được xác định từ đầu tháng 6. Đây là khung thời gian thống nhất, nhưng vẫn có sự linh hoạt nhất định giữa các tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, việc công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS phải hoàn tất trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh đầu cấp, bao gồm lớp 1, lớp 6 và lớp 10, được yêu cầu hoàn tất trước ngày 31/7/2026.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026, ngay sau khi năm học chính thức khép lại.

Tại TP.HCM, kế hoạch năm học cũng quy định thời điểm kết thúc trước ngày 31/5/2026. Việc xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hoàn tất chậm nhất vào ngày 30/6, trong khi công tác tuyển sinh đầu cấp phải hoàn tất trước ngày 31/7.

Tương tự, tại Hà Nội, các trường học sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Việc xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS cũng phải hoàn tất trước ngày 30/6, tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Học sinh trên cả nước sẽ hoàn thành chương trình của năm học trước ngày 31/5. (Ảnh minh họa)

Về lịch nghỉ lễ, Tết, học sinh sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Trong trường hợp ngày nghỉ trùng vào cuối tuần, học sinh sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Đồng thời, hiệu trưởng các trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Theo khung kế hoạch chung, dù phần lớn học sinh bắt đầu nghỉ hè từ đầu tháng 6, một số địa phương vẫn có thể điều chỉnh để kết thúc năm học sớm hơn khoảng một tuần. Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, các em sẽ vẫn tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi năm học khép lại, các địa phương sẽ triển khai xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Song song đó, công tác tuyển sinh đầu cấp cũng sẽ được hoàn tất trước ngày 31/7, đảm bảo tiến độ cho năm học mới.

Dưới đây là lịch kết thúc năm học của các tỉnh, thành trên cả nước năm 2026: