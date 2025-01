Lời khai gây phẫn nộ của chủ mái ấm Hoa Hồng: Đánh tất cả 30 cháu bé và lặp đi lặp lại nhiều lần, một số bé còn bị cho dầu gió vào miệng

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Giáp Thị Sông Hương (sinh năm 1974, ngụ quận Gò Vấp, là chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng tại quận 12) về tội “Hành hạ người khác”. Đồng thời, Công an cũng khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Trang Mỹ Nhanh (sinh năm 1953, ngụ Quận 12 là bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng) cùng về tội danh trên.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai trong quá trình chăm sóc các cháu hằng ngày tại mái ấm Hoa Hồng đã có những hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh tất cả 30 cháu bé tại phòng 102 và lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong đó, Nhanh thường sử dụng cây lược, cây chổi, tay, chân, muỗng (loại sử dụng múc canh) để đe dọa, đánh các cháu.

Thậm chí Nhanh còn cho dầu gió vào miệng của một số cháu bé. Hương thì sử dụng bìa carton, cây lược, khay nhựa, chổi để đe dọa và đánh các cháu; dùng tay nắm áo, tay, chân; kéo và nắm các cháu khi tắm, ngủ. Hương cũng trực tiếp chứng kiến việc Nhanh đánh các cháu nhưng không ngăn cản. Tất cả hình ảnh đe dọa, hành hạ, đánh đập các cháu của 2 đối tượng đều được camera ghi lại.

Hương là chủ cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Mái ấm Hoa Hồng được phép nuôi 39 trẻ từ ngày 7/7/2023. Trong quá trình hoạt động, Hương đã nhận bảo mẫu chưa có chứng chỉ về việc làm bảo mẫu để nuôi giữ trẻ, không phổ biến cho họ kiến thức về pháp luật trong việc nuôi giữ trẻ, và cũng không nhận đủ số lượng bảo mẫu theo quy định để chăm sóc nuôi giữ trẻ. Bản thân Hương trước khi được cấp phép mở mái ấm Hoa Hồng đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ chăm sóc trẻ và bổ sung kiến thức về việc không được đe dọa, đánh các cháu được nuôi dưỡng tại mái ấm Hoa Hồng.

Theo Công an, hành vi đe dọa, đánh đập các cháu nhỏ trong mái ấm có mối quan hệ lệ thuộc, được lặp lại nhiều lần của Hương và Nhanh là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng và trái pháp luật. Trẻ em là đối tượng cần được yêu thương, bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Hành động bạo hành không chỉ gây tổn thương đến thể chất, mà còn để lại hậu quả tâm lý lâu dài, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

Trước đó, ngày 6/9/2024, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng gồm Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (sinh năm 1978) và Diệp Ngọc Tuyền (sinh năm 1977) về tội “Hành hạ người khác”.