Lời khai của người mẹ cùng người yêu bạo hành con trai 11 tuổi

Liên quan vụ mẹ ruột và người tình bạo hành con trai 11 tuổi ở Phú Thọ. Nạn nhân là cháu CSNM 11 tuổi. Người có hành vi bạo hành đến lúc này được xác định là mẹ cháu, bà CTN và bạn trai , tên LXH.

Tại cơ quan công an, bước đầu người mẹ này khai nhận, tối 25/6, tại nhà nghỉ của gia đình ở TP Việt Trì, cháu M mở tủ lấy kem ra ăn và để kem chảy, rớt xuống nền nhà. Thấy vậy, bà N quát mắng và cùng với bạn trai dùng đoạn dây điện vụt vào chân, tay, người của cháu.

Sau đó, cả ba người về nhà riêng ở khu Vân Cơ để nghỉ ngơi. Tại đây, N lại dùng dây điện đánh con trai lần nữa.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo và quan sát thấy thân thể cháu M có nhiều vết thương bầm tím, Công an phường Minh Phương, thành phố Việt Trì đã cùng người dân đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chữa trị.

Công an phường Minh Phương, cũng tiến hành củng cố hồ sơ tài liệu, tạm giữ đoạn dây điện. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của việc bạo hành trẻ em nên đề xuất chuyển Công an Việt Trì điều tra , làm rõ.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu CSNM.

Trước đó, công an phường Minh Phương (TP Việt Trì) vừa tiếp nhận thông tin mẹ ruột và bạn trai bạo hành trẻ em 11 tuổi. Công an phường đề xuất chuyển Công an TP Việt Trì điều tra , làm rõ.

Vụ việc được người dân trình báo lúc 00 giờ 15 phút ngày 26/6. Nơi xảy ra vụ mẹ ruột và bạn trai bạo hành con trai 11 tuổi là nhà của chị CTN ở khu Vân Cơ.

Theo trình báo của người dân, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 25/6, họ nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc tại nhà chị CTN nên đến hỏi thăm. Tại đây, cùng với việc cháu CTN kêu khóc, người dân phát hiện trên người cháu còn có nhiều thương tích.