Lời khai của Dương Đình Luyện - nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Hải Dương

Nghi phạm Dương Đình Luyện

Tại cơ quan công an, Dương Đình Luyện khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ án, Luyện và chị T.T.N.A. (SN 1993, người có thời gian chung sống cùng Luyện như vợ chồng) phát sinh mâu thuẫn khi Luyện cho rằng chị A nói xấu Luyện và chị Đ.T.G (SN 1994, vợ của Luyện hiện tại) trên mạng xã hội.

Cũng theo lời khai, năm 2014, Luyện sinh sống như vợ chồng với chị T.T.N.A và có chung với nhau 1 con trai. Năm 2018, Luyện bị bắt giữ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Luyện và chị N.A chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Đến năm 2021, Luyện kết hôn với chị Đ.T.G (SN 1994) và sinh sống tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh. Luyện làm nghề dịch vụ vệ sinh công nghiệp, còn chị G. kinh doanh bán quần áo online.

Chị N.A sau khi chấm dứt với Luyện đã làm việc tại một spa trên địa bàn phường Sao Đỏ và sống cùng với mẹ đẻ. Con trai chung của Luyện và chị A sinh sống cùng bố mẹ đẻ của Luyện.

Dương Đình Luyện (SN 1985, khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị bắt sau 15 ngày gây án

Sáng 23/6, sau khi uống rượu, đối tượng nảy sinh ý định trả thù chị N.A. Chiều cùng ngày, Luyện đến nhà chị A tại khu dân cư Tường (phường Văn An, TP Chí Linh) nhưng chỉ có mẹ chị A là bà L.T.H (SN 1964) ở nhà. Sau đó, chị A đang làm tại spa đã nhận được điện thoại của bà H cho biết Luyện đang ở nhà. Chị A sau đó được chủ spa dùng xe ô tô cá nhân chở về nhà.

Khi chị A về đến nhà, Luyện dùng hung khí đâm chị. Bà H vào can ngăn cũng bị Luyện đâm vào người. Một số người hàng xóm phát hiện đã hô hoán, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Luyện lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, chạy về hướng phường Văn Đức, TP Chí Linh, rồi theo đường tránh quốc lộ 18 và quốc lộ 37. Khi đến khu vực gần ngã 3 đường tránh thuộc địa phận thôn Miễu Sơn, phường Thái Học, xe mất lái lao xuống khu vực ruộng, Luyện bỏ lại xe ô tô chạy bộ đến nhà bố mẹ vợ ở phường Văn Đức lấy xe máy, sau đó bỏ trốn.

Trong thời gian trốn chạy, Luyện đã di chuyển đến nhiều tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đắk Nông, TPHCM…cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đình Luyện về hành vi “Giết người”. Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Luyện khi đang lẩn trốn ở TPHCM. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Đình Luyện.