Lời khai bất ngờ của tài xế xe cứu thương chở 11 người từ Bắc Ninh về Sơn La

Chiều nay 24/6, một chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết Phòng CSGT tỉnh Sơn La vừa ra quyết định xử phạt 7,3 triệu đồng đối với tài xế D.M.Th. (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) vì đã dùng xe cứu thương chở theo 11 người từ Bắc Ninh về Sơn La.

Chiếc xe chở theo 11 người bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo chỉ huy Đội CSGT huyện Vân Hồ, do những người được tài xế Th. chở đều không phải là bệnh nhân nên tài xế không sai phạm trong phòng chống dịch. Do đó, lực lượng CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP đối với tài xế này vì chở quá 4 người so với quy định, không xuất trình được giấy phép lái xe sau 7 ngày và không mang đăng ký xe.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 ngày 12/6, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Hồ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe cứu thương mang BKS 30G-427.37 phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt kiểm soát dịch.

Chiếc xe cứu thương bị lực lượng chức năng tạm giữ

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, thực hiện theo các quy định phòng chống dịch. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe, ngoài tài xế còn chở theo 11 người khác nhưng không có ai là bệnh nhân.

Qua làm việc, một số người trên xe khai đã bắt xe cứu thương này từ huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) về ngã ba Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) với mức giá 300.000 đồng/người.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe khai báo y tế bắt buộc, đồng thời tiến hành lập biên bản với tài xế về các lỗi chở quá số người quy định, không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông huyện Vân Hồ, tại trụ sở công an, tài xế Th. khai mới mua chiếc xe cứu thương nhưng chưa kịp gỡ bỏ logo của công ty chủ sở hữu cũ của chiếc xe là Công ty VN 115 Việt Nam. Tài xế Th. đã gỡ bỏ logo và gửi lời xin lỗi đến công ty chủ sở hữu cũ chiếc xe.