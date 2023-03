Lời giải cho một không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên

Cặp đôi Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc, vùng đất cao nguyên trù phú với không khí trong lành và thảm thực vật xanh mát. Hai anh mong muốn cải tạo căn nhà cũ theo hướng gần gũi, nương tựa vào thiên nhiên nên đã tìm đến đội ngũ chuyên gia của chương trình Là Nhà để có lời giải.



Cần chú ý đến các giác quan

Theo quan điểm của anh Lê Ngọc (Chuyên gia Văn Phú - Invest, kiến trúc sư V - Architecture), để sở hữu một không gian sống kết nối với thiên nhiên cần chú ý đến các giác quan, tức là những thứ mình có thể thấy được, ngửi được, cảm nhận được… của thế giới bên ngoài. Sẽ thật thoải mái nếu như từ trong nhà, gia chủ dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ngoài trời, cảm nhận làn gió trong lành hay thấy được sự chuyển mình của thời tiết. Chuyên gia Văn Phú - Invest khuyên cặp đôi nên trao đổi với kiến trúc sư, nhà thiết kế để hiện thực hóa mong muốn của mình. Bởi dù có sẵn gu thẩm mỹ và kinh nghiệm thiết kế thời trang, nhưng việc xây mới hay cải tạo không gian cần kiến thức chuyên môn của những người trong nghề.

Chuyên gia Văn Phú - Invest - Anh Lê Ngọc tư vấn cho cặp đôi

Theo anh Hoàng Tuấn Minh, chuyên gia Văn Phú - Invest, Thạc sĩ Kiến trúc sư ASEAN - HMP Architecture, việc cải tạo có thể hướng đến phương án chọn lọc những cảnh quan đẹp nhất ở bên ngoài để "mang vào nhà" qua những ô cửa.



Anh Hoàng Tuấn Minh - Chuyên gia Văn Phú - Invest

Không nằm ngoài dự đoán của anh Hoàng Tuấn Minh, đội ngũ kiến trúc sư đã lược bỏ một số vách ngăn, mở rộng không gian trong nhà và các hệ cửa để tối ưu tầm nhìn. Đáng chú ý là những phần không gian được cơi nới thêm khiến căn nhà có phần vuông vắn, "đóng hộp" ban đầu mở ra những góc nhìn mới mẻ. Với sự giúp sức của đội ngũ chuyên gia Văn Phú - Invest và kiến trúc sư, ngôi nhà đã hoàn thiện ngoài mong đợi. Tại đây, chủ nhà cùng các vị khách quý dễ dàng cảm nhận sự luân chuyển của khí trời, sự thay đổi của thời tiết và có giây phút yên bình giữa thiên nhiên trong những ngày tạm rời xa thành phố.



"Xanh" phải là yếu tố được lưu tâm ngay từ đầu

Với câu chuyện của cặp đôi Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn có thể thấy việc tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên đúng nghĩa, thỏa mãn nhu cầu của gia chủ cần được tính toán ngay từ đầu. Không đơn giản chỉ là trang trí căn hộ với vài cây xanh, các chuyên gia Văn Phú - Invest cho rằng đây chính là bài toán thiết kế không gian kiến trúc.

Căn nhà của cặp đôi Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn sau khi cải tạo

Trước khi tiến hành xây mới hay cải tạo, điều quan trọng cần làm là khảo sát thực địa kỹ càng, giống như cách mà kiến trúc sư đã làm với căn nhà tại Bảo Lộc. Không chỉ đưa ra lời khuyên cho các KTS, đây cũng là một trong những bước mà nhà phát triển bất động sản Văn Phú - Invest dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất trước khi cho ra đời sản phẩm. Đối với tất cả các dự án, Văn Phú - Invest tiến hành nghiên cứu địa hình, hướng gió, hướng sáng và các điều kiện tác động của tự nhiên một cách tỉ mỉ, sau đó mô phỏng thực tế trước khi ra bản vẽ tối ưu. Nhờ vậy, các công trình luôn có tỉ lệ đón sáng lên tới hơn 80%, luồng không khí lưu thông tuần hoàn, tránh được nắng gắt chiếu trực diện và gió mùa khắc nghiệt. Trong từng căn hộ, các không gian cũng được bố trí hợp lý với việc đề cao công năng. Ví dụ như phòng ngủ và phòng khách luôn được ưu tiên đón sáng trực tiếp. Phòng bếp thường tiếp giáp lô-gia, vừa thuận tiện cho việc sơ chế đồ ăn, vừa thoát khí, khử mùi khi đun nấu.

Căn hộ thuộc dự án The Terra - An Hưng của CĐT Văn Phú - Invest

Sau bước thiết kế là chọn lựa vật liệu xanh, thân thiện với môi trường. Vật liệu xây dựng cần có khả năng chống lại các tác động của thời tiết, giúp tiết kiệm và tái tạo năng lượng tối đa cho toàn bộ công trình. Đối với các công trình Văn Phú - Invest sử dụng bê tông có tỷ lệ tro bay cao để giảm khả năng truyền tải nhiệt. Kính low-e được ưu tiên sử dụng cho mặt đứng để giảm bức xạ, chống ồn và tiết kiệm năng lượng điện của điều hòa và thiết bị chiếu sáng. Cuối cùng là các giải pháp bố trí xen kẽ các mảng cây xanh theo mặt đứng, phương ngang và đường chéo cho toàn bộ công trình để tạo nên một vùng vi khí hậu dễ chịu, ôn hoà.

Thỏa mãn nhiều tiêu chuẩn khắt khe liên quan đến thiết kế, vật liệu sử dụng, khả năng tiết kiệm năng lượng công trình… các dự án của Văn Phú - Invest đã được cấp chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) như The Terra - An Hưng, Oakwood Residence Hanoi, Vlasta – Sầm Sơn…

Nếu như chương trình Là Nhà do Văn Phú - Invest đồng tổ chức mang đến lời giải cho việc cải tạo tổ ấm của hàng chục nhân vật thì các dự án của chủ đầu tư này chính là lựa chọn của hàng ngàn gia đình muốn sở hữu cuộc sống xanh bền vững, thuận tự nhiên.