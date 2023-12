Loạt YouTuber làm loạn đám tang của Lee Sun Kyun, công ty quản lý phải khẩn thiết kêu gọi 1 điều

Theo thông báo của công ty quản lý, tang lễ của Lee Sun Kyun sẽ được diễn ra riêng tư, chỉ có gia đình và những người thân thiết. Thế nhưng đã có nhiều "vị khách không mời" đến gây náo loạn tang lễ của tài tử Ký Sinh Trùng.

Money Today đưa tin có 1 người đàn ông đeo kính râm đã gây náo động tại lối vào tầng 3 nhà tang lễ. Người này hét lớn "Cứ nghĩ đến anh là em không chịu được. Em sắp khóc đến nơi rồi" và đi lại giữa khu vực phóng viên. Ngoài ra, 1 số YouTuber đến làm phiền tang lễ cả ngày và đêm, thậm chí tìm đến nhà của Lee Sun Kyun.

Tình hình này nghiêm trọng đến mức công ty quản lý của "Ảnh đế" đã phải lên tiếng: "Chúng tôi rất biết ơn mọi người vì tấm lòng thương tiếc, cảm ơn vì mọi người đã đến tiễn đưa cố diễn viên Lee Sun Kyun trong hành trình cuối cùng. Tuy nhiên tất cả nghi lễ trong đám tang đều diễn ra riêng tư, nên chúng tôi chỉ mong mọi người tưởng nhớ anh ấy thầm lặng từ trái tim mình".

Đám tang Lee Sun Kyun bị YouTuber và khách không mời làm náo động

Tang lễ của Lee Sun Kyun được tổ chức tại Nhà tang lễ số 1, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul từ tối ngày 27/12. Đến sáng 29/12, linh cữu tài tử sẽ được đưa đi an táng tại phường Yeonhwa, thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi.

Trong ngày đầu tiên, các nghệ sĩ Sol Kyung Gu, Jo Jung Suk, Cho Jin Woong, Hứa Quang Han, Yoo Jae Myung, Kim Seong Cheol, Kim Sang Ho, Kim Jong Soo, Min Jin Woong, Go Kyung Pyo, Moon Sung Geun, Kim Hye Eun, Bae Yu Ram, đạo diễn Lee Won Seok… đã đến tang lễ để đưa tiễn người đồng nghiệp quá cố đoạn đường cuối cùng. Theo Nate, nam diễn viên Jo Jung Suk, Cho Jin Woong không giấu được vẻ mặt bàng hoàng, đau buồn khi đến dự lễ viếng Lee Sun Kyun.

Đến hôm nay, đạo diễn Ký Sinh Trùng - Bong Joon Ho đã đến chia buồn với gia quyến. Các ngôi sao Park So Dam, Jung Ryeo Won, Oh Nara, Yoo Hae Jin, Park Seo Joon, Kim Yoo Jung, Ryu Seung Ryong, Ha Ji Won... cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Yoo In Chon cũng lặng lẽ đến tiễn đưa Lee Sun Kyun.

Dàn sao đình đám màn ảnh Hàn...

... đã đến tiễn đưa Lee Sun Kyun chặng đường cuối

Nguồn: Money Today