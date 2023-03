Loạt trải nghiệm mua sắm hấp dẫn quên lối về tại Singapore

Mua sắm tích hợp khám phá công nghệ tại flagship store của những thương hiệu quốc tế

Đến với Singapore, các tín đồ của "táo cắn dở" nhất định không thể bỏ qua Apple Marina Bay Sands - không gian mua sắm sống động và cực kỳ hiện đại của hãng. Apple Marina Bay Sands nằm ngay trên mặt nước và nối với đất liền bằng một cây cầu nhỏ. Tại đây, Apple Singapore còn thường xuyên tổ chức các sự kiện miễn phí hướng dẫn cách sử dụng các sản phẩm của Apple, tiêu biểu như sự kiện học chụp ảnh thiếu sáng bằng Chế độ ban đêm xung quanh Vịnh Marina.

Sẽ ra sao nếu bạn được đứng trong một "quả cầu kính Apple" nằm giữa Marina Bay Sands với góc nhìn 360 độ? (Ảnh: Apple)

Bên trong mái vòm bằng kính của Apple Marina Bay Sands là hàng loạt vòng che nắng đồng tâm được sắp xếp đối xứng, dần vươn lên đỉnh. Thiết kế độc đáo này khiến nhiều du khách liên tưởng đến kiến trúc của đền Pantheon nổi tiếng ở thành phố Rome nước Ý. Từ Apple Marina Bay Sands, du khách có thể vừa trải nghiệm mua sắm trong không gian sang trọng, vừa phóng tầm mắt 360 độ ra khắp Vịnh Marina để ngắm trọn quang cảnh thành phố xung quanh.

Không gian đầy ấn tượng tại Apple Marina Bay Sands (Ảnh: Hanhsonleather)

Một không gian kết hợp mua sắm - công nghệ thú vị khác mà bạn nhất định phải ghé thăm là Adidas Singapore Brand Centre - khu mua sắm 3 tầng của riêng thương hiệu Adidas với nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ, và "xưởng sáng chế Adidas" riêng mang tên The MakerLab. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu đồng thời tự mình trải nghiệm công nghệ sáng tạo và sản xuất hàng đầu như in trực tiếp, in ép nhiệt bằng nhựa vinyl, thêu/dán/ủi họa tiết, v.v. Tất cả thao tác thiết kế đều có thể được thực hiện dễ dàng qua iPad hoặc máy tính bảng ngay tại cửa hàng.

Bạn có thể tùy ý tạo cho mình một thiết kế Adidas độc nhất vô nhị trên mọi sản phẩm của hãng, từ mũ lưỡi trai đến áo phông, áo bóng đá, áo sơ mi và túi xách! (Ảnh: Confirm Good)

Tự tay thiết kế sản phẩm tại cửa hàng của các thương hiệu nội địa Singapore

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu bạn chỉ dừng chân tại cửa hàng của các thương hiệu quốc tế kể trên, vì những thương hiệu nội địa Singapore cũng mang lại nhiều trải nghiệm lý thú không kém! Nếu bạn là tín đồ của trang sức, chắc chắn Choo Yilin sẽ là điểm đến dành cho bạn! Choo Yilin là nhãn hiệu trang sức cao cấp được sáng lập bởi Choo Yilin - nhà thiết kế châu Á đầu tiên được đề cử giải thưởng thiết kế trang sức Mort Abelson. Thương hiệu này từng 3 năm liên tiếp được Singapore Tatler vinh danh trong top 10 thương hiệu trang sức tốt nhất Singapore.

Toàn bộ trang sức của Choo Yilin đều được chế tác bằng tay, sử dụng ngọc bích thượng hạng của Miến Điện, kết hợp cùng kim cương và đá quý rực rỡ (Ảnh: Shree Umiya Dham)

Nét chạm khắc tinh xảo mang tới vẻ đẹp sang trọng, đậm tính hoài cổ cho trang sức của Choo Yilin. Đặc biệt, đến với Choo Yilin, khách hàng còn được tự mình lên ý tưởng, tham gia vào quá trình chế tác món trang sức tinh xảo. Mỗi sản phẩm thiết kế chứa đựng câu chuyện của khách hàng đều được Choo Yilin đăng ký bản quyền riêng để đảm bảo món đồ mà bạn sở hữu là phiên bản độc nhất vô giá.

Nếu nói MASH là một "phòng thí nghiệm bàn phím" cũng không sai, vì đây là nơi bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra bộ bàn phím độc lạ chưa từng có (Ảnh: Mash.sg)

Đảo quốc sư tử đặc biệt "hớp hồn" du khách với trải nghiệm DIY "tự tay làm hết" trên cả đồ dùng công nghệ! Tại trung tâm trải nghiệm của MASH, khách hàng sẽ có cơ hội tự tay thiết kế chiếc bàn phím cho riêng mình. Trải nghiệm không chỉ dừng ở bước chọn màu sắc bàn phím, mà bao gồm cả việc lên thiết kế cho bàn phím, switch (công tắc dưới phím bấm), mặt phím, v.v sao cho thuận tiện nhất với nhu cầu sử dụng và thỏa mãn sở thích riêng của từng vị khách.

Trải nghiệm không gian mua sắm kết hợp ăn uống đậm phong cách riêng

Nếu như hành trình mua sắm của bạn chẳng thể tách rời ẩm thực, thì Singapore có đủ những điểm shopping kết hợp ăn uống khiến bạn "no cái bụng, đã con mắt". Sự kết hợp giữa xưởng văn phòng phẩm làm từ da thủ công Bynd Artisan với tiệm kem Sunday Folks ngọt ngào sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn!

Còn gì thi vị hơn khi bạn vừa có thể ngắm nhìn các nghệ nhân của Bynd Artisan chế tác những chiếc ví đựng thẻ, sổ tay da tinh tế, vừa nhâm nhi món kem mát lạnh ngọt ngào của Sunday Folks?

Tọa lạc ngay giữa trung tâm mua sắm ION Orchard sầm uất, cửa hàng trải nghiệm Bynd Artisan + Sunday Folks mở ra không gian tinh tế của thế giới đồ thủ công và bánh ngọt công phu, "thổi luồng gió mới" cho trải nghiệm mua sắm của du khách (Ảnh: Time Out)

Còn nếu bạn đang tìm kiếm một nơi mua sắm thư thái, chắc chắn Monument Lifestyle sẽ là điểm đến lý tưởng. Ghé thăm không gian 2 trong 1 này, bạn có thể vừa lựa chọn những món đồ trang trí nhà cửa, trang phục hết sức tinh tế và ấm cúng, vừa đắm chìm trong hương bơ sữa thơm phức của quầy bánh kem mang phong cách New York.

Nhìn vào những trải nghiệm mua sắm độc đáo trên đây, dễ hiểu vì sao Singapore vẫn luôn được mệnh danh là một trong những thiên đường mua sắm hàng đầu châu Á. Dám chắc, với guồng sáng tạo và phát triển nhanh như hiện nay, đảo quốc sư tử sẽ không ngừng mở ra những trải nghiệm du lịch và mua sắm ấn tượng hơn nữa để níu chân du khách.