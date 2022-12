Loạt TikToker đình đám đến từ Mỹ và Pháp mê đắm với món phở Việt

Trong sự kiện "Ngày của phở" năm 2022 được tổ chức tại Nam Định vừa qua với sự đồng hành của tương ớt phở Chin-su, nhiều du khách quốc tế đã có dịp ghé thăm, trải nghiệm và thưởng thức hương vị phở truyền thống mang đậm văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh và lan tỏa đến người dân trong nước, bạn bè quốc tế về món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam.



Content creator Will in Vietnam hào hứng khi được trải nghiệm thưởng thức hương vị phở dùng cùng tương ớt phở Chin-su

Phở - đại sứ ẩm thực Việt



Trong mắt du khách nước ngoài, phở được xem là món ăn tiêu biểu của ẩm thực, tiêu biểu cho nền văn hóa nước nhà. Có thể nói, phở chính là "đại sứ" cho nền ẩm thực Việt Nam. Bằng sự tinh túy trong từng bát phở, du khách còn có thể cảm nhận được cả cái hồn của con người Việt Nam. Bất kỳ du khách nước ngoài nào lần đầu tiên đến Việt Nam cũng đều mong mỏi tìm kiếm cho mình một bát phở đậm đà, đúng chuẩn hương vị xưa.

Chính vì lẽ đó, chuỗi sự kiện "Ngày của phở" diễn ra tại Nam Định từ ngày 10 - 12/12 vừa qua đã thu hút đông đảo du khách quốc tế. Theo đó, có đến gần 20 đại sứ các nước cùng những người nước ngoài có sức ảnh hưởng đến giới trẻ Việt đã ghé thăm cái nôi của nghề phở và tận hưởng những bát phở nóng hổi, mộc mạc hương vị truyền thống.

Hàng ngàn bát phở cùng tương ớt phở Chin-su đã được phục vụ cho khách tham quan trong sự kiện

Will Courageux là một người Pháp đang sống ở Hà Nội, anh được biết đến với kênh TikTok Will in Vietnam hơn 3 triệu người theo dõi xoay quanh chủ đề ăn uống. Có mặt và được trải nghiệm món phở tại sự kiện, anh chia sẻ: "Trước khi về Nam Định đến với sự kiện "Ngày của phở" tôi luôn ăn phở Hà Nội và hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nhiều hương vị phở khác nhau, cảm xúc rất là bỡ ngỡ và thích thú với điều này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng phở kết hợp cùng tương ớt phở Chin-su, tôi thấy khá là bất ngờ vì tương ớt phở Chin-su mang một vị cay đặc trưng. Đối với người thích ăn cay như tôi thì cảm thấy nó rất là thích, khi kết hợp với nước dùng tạo ra một sự hoàn hảo cho bát phở".



Bên cạnh Will Courageux, sự kiện còn có sự góp mặt của Chad Richard Kubanoff, chàng rể Việt Nam sở hữu kênh TikTok với hơn nửa triệu người theo dõi. Khi được hỏi món phở ấn tượng nhất trong sự kiện, anh bày tỏ: "Phở có rất nhiều phong cách nấu đặc biệt khác nhau nhưng hiện tại vị giác của tôi đang rất hào hứng hướng về phở miền Bắc vì nó mới lạ. Nó hội tụ được nhiều yếu tố như sợi phở mềm, độ ngọt từ thịt trong nước dùng, thảo quả, gia vị vừa đủ đối với yêu cầu và cảm nhận của tôi".

Ngon miệng hơn khi ăn cùng tương ớt phở Chin-su

Nhằm tăng thêm độ ngon cho món phở, tương ớt phở Chin-su được sử dụng đã khiến các du khách tế bất ngờ. Chad Richard Kubanoff bày tỏ: "Trước đây tôi chưa từng thử ăn phở với tương ớt phở Chin-su nhưng khi cho vào rồi thì tôi thấy rất thích điều đó. Tôi nghĩ rằng tương ớt phở Chin-su là gia vị hoàn hảo không thể thiếu khi dùng với món phở. Và chắc chắn rằng tôi sẽ giới thiệu tương ớt phở Chin-su đến với mọi người tại Mỹ để họ có thể cảm nhận được hương vị chuẩn của phở Việt Nam".

Chad Richard Kubanoff có mặt tại sự kiện "Ngày của Phở"

Không riêng gì Chad Kubanoff, dù đã quen thuộc với món phở nhưng nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng có những cảm nhận đặc biệt với sự kết hợp mới này. "Khi chưa có tương ớt xay nhuyễn, lên men dành riêng cho phở, nước phở thường sẽ có vị thanh, đậm vị ngọt tự nhiên của nước xương được tỉ mỉ hầm và ninh trong nhiều giờ đồng hồ. Đến khi cho tương ớt phở Chin-su vào, nó có vị cay cay nhẹ làm tăng hương thơm của phở hơn cùng với các nguyên liệu khác trong bát phở như hành lá, thịt tạo nên một bát phở hoàn hảo", Content creator Pít Ham Ăn chia sẻ.



Được biết, tương ớt phở Chin-su là sản phẩm làm từ ớt tươi xay nhuyễn, được các nghệ nhân kỳ công ủ lên men theo kiểu truyền thống, giúp vị giác được thăng hoa ở ba tầng sắc hương vị. Chính điều này đã góp phần làm "thổi bùng" hương vị phở truyền thống, tạo cảm giác ngon miệng cho những người thưởng thức phở.

Trong sự kiện lần này, nhiều du khách quốc tế cũng đã đặc biệt ấn tượng với hương vị phở kết hợp cùng tương ớt phở Chin-su. Sự thành công của sự kiện khi đã trở thành cơ hội giúp bạn bè gần xa thêm yêu thích món phở Việt Nam.