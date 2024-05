Loạt phim đặc sắc về bi kịch hôn nhân không lối thoát trên K+

Khuyến mại hấp dẫn của K+

Kỳ Án Trên Đồi Tuyết (Anatomy Of A Fall - VOD App K+): Bi kịch trong phòng xử án

Một án mạng xảy ra ở căn nhà gỗ trên đồi tuyết giá lạnh. Nạn nhân là người chồng. Nghi phạm là người vợ. Nhân chứng là đứa con trai khiếm thị và chú chó của gia đình. Kỳ Án Trên Đồi Tuyết mở màn trong hình hài một phim trinh thám éo le và hack não, nhưng rốt cuộc, "vụ án" mà phim đào sâu và khai phá không phải vụ giết người bí ẩn này, mà là "vụ án" hôn nhân giữa vợ chồng nhà văn Sandra Voyter - Samuel Maleski.

Từng bị cuốn vào nhau bởi sự thông minh và tài năng văn chương, Sandra và Samuel cùng vun đắp một tổ ấm ở nơi xứ người. Nhưng cuộc sống chung đôi giữa họ chẳng kéo dài được lâu, khi cả hai dần nhận ra những khác biệt quá lớn trong tính cách. Họ ném vào nhau những lời cay nghiệt mỗi ngày, oán thán vì bản thân là nạn nhân còn người đầu gối tay ấp không khác gì thủ phạm.

Thay vì mừng vui cho sự nghiệp nở rộ của vợ, Samuel chỉ thấy cay đắng, đố kị vì thua kém. Đổi lại, Sandra mắc kẹt trong cuộc hôn nhân vỡ mộng và giải tỏa bằng những mối quan hệ chóng vánh ngoài luồng.

Sandra và Samuel một người rời bỏ nước Đức, một người rời xa vùng quê nói tiếng Anh để cùng nhau đắp xây ước vọng lứa đôi ở Pháp. Việc cả hai cố gắng dùng tiếng Pháp và hòa nhập đời sống ở đây ngụ ý về sự nỗ lực để họ dung hòa. Tiếc rằng, nỗ lực đặt sai chỗ và sai người sẽ trở thành bi kịch.

Đến phút cuối, phiên tòa xét xử Sandra về nghi án giết chồng khép lại nhưng câu chuyện dường như vẫn chưa hạ màn. Lời tuyên án của tòa không khiến người ta thuyết phục, cũng giống như cuộc hôn nhân của hai nhân vật vĩnh viễn phủ lớp sương mù, chẳng người ngoài nào nhìn thấu toàn vẹn, càng chẳng thể kết luận ai đúng ai sai.

Quyết định cuối của phiên tòa lại là điều không ai muốn nghe

Tựa đề gốc của phim có nghĩa là "giải phẫu một cú ngã", nghĩa đen nói đến việc phá án sau cú ngã gây tử vong cho Samuel và nghĩa bóng ám chỉ việc đào sâu sự sụp đổ, lụi tàn của một cuộc hôn nhân.

Chiến thắng giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2023, Kỳ Án Trên Đồi Tuyết là tuyệt tác của điện ảnh châu Âu, làm mê đắm lòng người bởi cách xây dựng tâm lý nhân vật lắt léo, phức tạp và tài tình. Phim ngập tràn các cuộc đối thoại căng thẳng, ít nhiều làm người xem cảm nhận được độ mệt mỏi của nhân vật chính.

Cô Gái Trên Tàu (The Girl On The Train - VOD App K+): Hôn nhân, ảo mộng và thực tế

Tâm trí chưa hoàn toàn buông bỏ nỗi đau hôn nhân tan vỡ, Rachel chìm trong hơi men và tự làm mình khuây khỏa bằng cách ngắm nhìn cuộc sống trôi qua bên ngoài ô cửa tàu, mỗi khi cô đón tàu đi làm và trở về nhà. Giữa những cảnh tượng quen thuộc ngày hai lần như thế, đôi mắt đượm buồn của người phụ nữ bị thu hút hơn cả bởi một cặp vợ chồng lạ mặt.

Những cử chỉ âu yếm đầy tự nhiên và chân thành của họ khiến Rachel hoài niệm về Tom - người chồng cũ, dù anh đã có tổ ấm mới bên cô vợ Anna và con gái mới sinh. Cặp đôi xa lạ kia như điểm tựa tinh thần, cho Rachel thêm lần nữa mộng mơ về thứ hạnh phúc lứa đôi chẳng có thật.

Cô gái nhìn đời qua ô cửa tàu

Đến một ngày, cô phát hiện chuyện bất thường về họ. Thi thể của Megan, người vợ trong căn nhà đó, được tìm thấy. Rachel muốn báo cảnh sát, nhưng chính cô cũng không dám chắc về điều mình cho là sự thật.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Cô Gái Trên Tàu khai thác cuộc sống hôn nhân muôn mặt qua góc nhìn của vợ cũ, vợ và nhân tình của người đàn ông. Qua đó, phim mở ra mê hồn trận về những giăng mắc nội tâm và bi kịch của người phụ nữ. Từ đó, phim chỉ ra dù phụ nữ có tệ đến mức nào, đôi khi họ cũng khốn khổ vì chọn lầm người đàn ông ở bên cạnh.

Nhờ cốt truyện chắc chắn và tài kể chuyện khéo léo của đạo diễn, phim khắc họa ba nhân vật nữ một cách hấp dẫn, không gây rối. Thay vì là những người bản lĩnh và xảo quyệt, Rachel, Megan và Anna trong phim chỉ là những phụ nữ bình thường. Họ cũng phải vật lộn với đủ thứ rắc rối của cuộc sống đời thường, cũng phải chịu đựng bi thương trong tình yêu và hôn nhân. Điều này khiến bộ phim mang đến cảm giác gần gũi cho khán giả.

Cùng với hai tuyệt phẩm điện ảnh này, trong tháng 5, khán giả còn được bước vào thế giới phim ảnh hấp dẫn trên K+ với chùm phim chuyển thể từ tiểu thuyết: Còn Lâu Mới Chết (A Long Way Down), Người Tù Khổ Sai (Papillon), Người Về Từ Cõi Chết (The Revenant)...

Bộ tứ trong Còn Lâu Mới Chết

Đổng thời, loạt series đặc sắc nhất châu Á, châu Âu trong kho phim khổng lồ của K+ cũng sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khán giả: Cuộc Chiến Sinh Tồn, Dữ Phượng Hành, Nhất Niệm Quan Sơn, Ẩn Danh 2, Trêu Nhầm Yêu Thật, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Mọi Điều Ta Chưa Nói…

Drama Hàn kịch tính nhất trên K+

