Loạt nội dung giải trí trên VieON: từ phim hot đến show đỉnh

Khom Lưng

Khom Lưng chứng minh sức hút khi đạt 30,000 điểm nhiệt (tính đến ngày 18/05), trở thành tác phẩm có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất năm 2025. Phát song song trên ứng dụng VieON, phim thu về 4 triệu lượt xem cùng 4.9 sao đánh giá.

Xoay quanh mối thâm thù truyền kiếp giữa hai gia tộc lớn, Khom Lưng kể về cuộc hôn nhân giữa Kiều Man (Tống Tổ Nhi), người mang trên vai nhiệm vụ phục hưng gia tộc, và Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh), một tướng quân tàn bạo chất chứa hận thù với dòng họ nàng.

Tống Tổ Nhi khẳng định khả năng diễn xuất khi hóa thân thành Kiều Man thông minh, kiên cường. Trong khi Lưu Vũ Ninh mang đến một Ngụy Thiệu có chiều sâu với những diễn biến tâm lý phức tạp.

Khom Lưng (36 tập) phát với phụ đề/thuyết minh trên VieON lúc 18:00 các ngày trong tuần.

Thiều Hoa Nhược Cẩm

Thuộc thể loại ngôn tình cổ trang, Thiều Hoa Nhược Cẩm xoay quanh cuộc hôn nhân chính trị giữa Định Bắc Vương Giang Tự (Tống Uy Long thủ vai) – người nắm binh quyền trong tay và danh môn khuê nữ Minh Đàm (Bao Thượng Ân thủ vai) nhằm bảo vệ gia tộc cô khỏi những âm mưu chính trị trong cung.

Dù khai thác mô-típ "cưới trước yêu sau", Thiều Hoa Nhược Cẩm vẫn nổi bật với những pha phá án gay cấn, âm mưu chính trị phức tạp đan xen những tình tiết lãng mạn. Trước khi phát sóng, phim có hơn 1.5 triệu lượt đặt xem, chiếm lĩnh các bảng xếp hạng tìm kiếm.

Thiều Hoa Nhược Cẩm (30 tập) phát sóng song song với phụ đề/thuyết minh trên VieON lúc 19:00 các ngày trong tuần.

Oh My Ghost Clients

Thuộc thể loại hài giả tưởng, Oh My Ghost Clients theo chân No Mu Jin (Jung Kyung Ho đóng) – luật sư lao động thực dụng bất ngờ nhìn thấy hồn ma sau tai nạn suýt chết. Cùng em dâu Na Hui Ju (Seol In Ah) và Ko Gyeon U (N – nhóm VIXX), anh lập nhóm hỗ trợ các linh hồn oan khuất do tai nạn lao động tìm lại công lý.

Jung Kyung Ho nói: "Tôi đã nghiên cứu cách thể hiện phù hợp cho những cảnh tiếp xúc với hồn ma. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian cùng đọc kịch bản để tăng sự ăn ý trong diễn xuất. Đây sẽ là bộ phim tràn đầy năng lượng tích cực".

Oh My Ghost Clients (10 tập) dự kiến phát sóng song song với phụ đề/thuyết minh trên VieON từ ngày 30/05.

The First Night With Duke

Thuộc thể loại xuyên không cổ trang, The First Night With Duke là phim xuyên không cổ trang xoay quanh nữ sinh K (Seo Hyun đóng) bất ngờ bước vào thế giới tiểu thuyết lãng mạn yêu thích, trở thành Cha Seon Chaek – tiểu thư quý tộc thời Joseon. Cô gặp Lee Beon (Ok Taec Yeon), hậu duệ hoàng tộc lạnh lùng, và nỗ lực se duyên anh với nữ chính theo nguyên tác. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đổ vỡ khi Lee Beon lại đem lòng yêu chính Cha Seon Chaek.

Chia sẻ về vai diễn, Ok Taec Yeon tiết lộ: "Tôi nhận kịch bản khi đang say mê đọc webtoon. Lee Beon rất thú vị, bề ngoài máu lạnh, khép kín như một phản diện nhưng lại sẵn sàng thay đổi vì người yêu".

The First Night With Duke (12 tập) dự kiến phát sóng song song với phụ đề/thuyết minh trên VieON từ ngày 11/06.

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025

Là đối tác phát sóng chính thức của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025, VieON đưa khán giả đến gần hơn với hành trình chinh phục vương miện của những cô gái trẻ hội tụ đầy đủ nhan sắc, bản lĩnh và trí tuệ. Khởi đầu với Cosmo Camp - chương trình huấn luyện thực tế đầu tiên tại đấu trường sắc đẹp Việt, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trên hành trình "Săn Trăng" khắc tên mình vào dải tinh tú Cosmo của các thí sinh - hiện đang phát sóng trên VieON lúc 20:00 Chủ Nhật hàng tuần.

Mặt khác, Bán kết và Chung kết sẽ được phát sóng trên VieON vào ngày 17/06 và 21/06.

Đấu Trường Gia Tốc - Run For Time VietNam

Chương trình thực tế sinh tồn Đấu Trường Gia Tốc do Dong Tay Promotion - thành viên của Tổ hợp sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí DatVietVAC Group Holdings - sản xuất, với sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Cris Phan, HURRYKNG, WEAN, Dương Domic, RHYDER, Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn, Quân Lee và Hưng Nguyễn.

Việt hóa từ show đình đám Run For Money (Fuji TV - Nhật Bản), chương trình đặt người chơi vào thử thách sống còn: vừa phải "trốn chạy" khỏi những "thợ săn" đáng sợ, vừa phải giải mã hàng loạt nhiệm vụ trong quỹ thời gian eo hẹp. Lần đầu tiên, công nghệ AI, AR, drone và hiệu ứng điện ảnh được tích hợp, mang đến trải nghiệm đa chiều như bước vào thế giới hành động giả tưởng.

Đấu trường gia tốc - Run For Time VietNam phát sóng vào lúc 20:40 Chủ Nhật hàng tuần trên VieON.

